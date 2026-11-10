Empresas investem em brindes corporativos no fim do ano

O encerramento do ano concentra diferentes ações de relacionamento nas empresas. Além das confraternizações, muitas organizações aproveitam o período para presentear clientes, parceiros comerciais e colaboradores. Nesse contexto, os brindes corporativos personalizados são uma alternativa para reconhecer esses públicos e manter a identidade da marca presente no dia a dia.

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O movimento acompanha um mercado que, segundo reportagem da ?BandNews FM, está aquecido. A publicação também destaca uma mudança no comportamento das empresas: mesmo mantendo os investimentos em brindes, elas estão mais criteriosas na escolha dos produtos, considerando o que será oferecido e a quem.

A utilidade é um dos aspectos que orientam essa decisão. A FuturaIM, gráfica online com atuação nacional, destaca, entre as opções procuradas para o período, brindes corporativos como guarda-chuvas, canetas, calendários de mesa, agendas e garrafas personalizadas. São produtos que permitem inserir logotipos e elementos da identidade visual das empresas em objetos que podem fazer parte da rotina dos destinatários.

Guarda-chuvas personalizados ganham espaço no período de chuvas

Entre os itens, o guarda-chuva se destaca pela durabilidade e pela possibilidade de exposição da marca em diferentes situações. A procura pelo produto também apresenta uma característica sazonal, conforme observa Victor Nakamura, coordenador de marketing da FuturaIM:

“O guarda-chuva, sem dúvidas, é um dos brindes com maior longevidade do mercado. Especialmente entre outubro e dezembro, período em que as chuvas costumam aparecer com mais frequência, a procura por guarda-chuva se intensifica muito, tanto para empresas interessadas em personalizá-los com o logotipo e nome da marca, quanto para o cliente final”, afirma Victor.

Itens de escritório e uso cotidiano também são alternativas

Canetas, calendários de mesa e agendas atendem a outra proposta: associar a marca a objetos utilizados na organização e nas atividades profissionais. As garrafas personalizadas, por sua vez, ampliam as possibilidades de escolha para empresas que buscam presentes funcionais. A decisão depende do público que a ação pretende alcançar, do objetivo do presente e do orçamento disponível.

Antecedência ajuda a organizar os pedidos

A escolha dos produtos é apenas uma etapa do planejamento. Para empresas que pretendem distribuir brindes nas confraternizações e celebrações de fim de ano, também é necessário considerar o tempo de personalização, produção e entrega. Concentrar os pedidos em dezembro pode reduzir a margem disponível para essas etapas.

Felipe Augusto, coordenador de operações da FuturaIM, recomenda que as empresas definam os produtos e organizem as encomendas antecipadamente.

“Quando as empresas deixam para personalizar os brindes de última hora, podem acabar enfrentando prazos maiores de produção e entrega. No fim do ano, a demanda aumenta e os processos de impressão e logística precisam atender um volume maior de pedidos. Por isso, o ideal é definir os produtos e se programar com antecedência”, afirma.

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A FuturaIM reúne mais de 36 mil produtos e possibilidades de personalização em seu site, com opções nas categorias de escritório, papelaria, produtos têxteis, materiais editoriais e brindes. O portfólio inclui alternativas para diferentes necessidades de empresas que planejam ações de relacionamento ao longo do ano.