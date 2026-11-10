MedKaya transforma vivência pessoal em farmácia magistral

A MedKaya, marca especializada em cannabis medicinal, nasceu em 2021 da trajetória pessoal de seus fundadores com esse tipo de tratamento e já acompanhou mais de 10 mil pessoas, segundo seus canais oficiais. Sua frente mais recente é a farmácia de manipulação na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que atende pacientes de todo o país mediante prescrição médica, com venda on-line e entrega.

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O ponto de partida do negócio está em fevereiro de 2011, quando o fundador Diego Rodrigues recebeu sua primeira prescrição de cannabis medicinal, nos Estados Unidos, para tratar uma dor lombar crônica que o havia afastado do futebol. A mudança que se seguiu originou a pergunta que daria forma à MedKaya uma década depois.

“Recebi minha primeira prescrição de cannabis medicinal em 2011, nos Estados Unidos, depois de anos convivendo com uma dor crônica que me tirou do futebol. Eu mesmo tinha preconceito. Quando vi minha qualidade de vida mudar, comecei a me perguntar por que tão poucas pessoas conheciam esse tratamento”, afirma Diego Rodrigues, fundador da MedKaya.

De volta ao Brasil, ele ingressou nos cursos de biologia e, em seguida, de nutrição, motivado pelo interesse na terapia. Esse conhecimento, acumulado sobretudo por estudo próprio, passou a ser aplicado no controle de qualidade da empresa. Foi nesse período, ainda em outras companhias do segmento, que ele registrou o descompasso entre a procura pela terapia e as condições concretas de acesso das famílias.

“Antes de fundar a MedKaya, eu via famílias que poderiam se beneficiar do tratamento e simplesmente não tinham como pagar. Isso sempre me incomodou. Nosso trabalho é fazer com que a cannabis medicinal chegue a mais gente que precisa dela”, diz o fundador.

Acolhimento como ponto de partida

A trajetória da empresa também se constrói a partir do trabalho de Luana Prates, cofundadora da MedKaya, com atuação na estruturação das operações, no relacionamento com pacientes e no desenvolvimento da empresa. Antes da fundação da MedKaya, ela criou o projeto Cannabis pela Vida, dedicado a orientar, de casa, os pacientes que chegavam até Diego. Quando a MedKaya foi constituída, esse formato de atendimento foi levado para dentro da estrutura comercial e batizado de acolhimento, nome que a área mantém até hoje.

“Antes de a empresa existir, eu já acolhia de casa os pacientes que procuravam o Diego. Levamos essa forma de cuidar para a MedKaya: cada paciente é acompanhado de perto durante todo o tratamento”, conta Luana Prates.

A experiência da própria família também pesou na decisão de abrir o negócio. O casal convive com hospitais, medicamentos de alto custo e trâmites administrativos por causa da doença rara de sua filha, situação que, segundo os sócios, mostrou o que significa depender de um medicamento e esbarrar em barreiras para obtê-lo.

“Como mãe de uma criança com uma doença rara, sei o que é precisar de um medicamento e esbarrar no custo e na burocracia para conseguir. Essa vivência está na origem da MedKaya”, declara a cofundadora.

De Portugal ao Brasil

A primeira sede foi aberta em Portugal, em Vila Nova de Famalicão, para viabilizar o fornecimento a pacientes brasileiros em um momento em que esse era o caminho disponível. Em 2022, o grupo passou a operar também em Miami, nos Estados Unidos, com o objetivo de ampliar as possibilidades de formulação, incluindo apresentações com sabores de melhor aceitação entre crianças e pessoas idosas, público relevante na base atendida.

“Começamos em Portugal e nos Estados Unidos porque, naquele momento, esse era o caminho possível para atender o paciente brasileiro. Agora queremos trazer para o Brasil tudo o que aprendemos lá fora e produzir aqui, perto de quem usa o tratamento”, pontua Diego Rodrigues.

A trajetória foi construída sem captação de recursos de grandes investidores, segundo os fundadores, que atribuem o crescimento à indicação de pacientes e de médicos. A companhia atua com Autorização de Funcionamento (AFE) e Autorização Especial (AE) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e, por decisão judicial, está autorizada a manipular fitocanabinoides além do canabidiol isolado previsto na norma vigente.

A rotina da operação acompanha cada etapa do processo, do cadastro do prescritor ao registro do pedido e à entrega, com controle de qualidade e rastreabilidade das formulações. O atendimento se concentra em canais diretos, como aplicativos de mensagem e site.

“Crescemos pela indicação de pacientes e de médicos, sem grandes investimentos externos. Para nós, esse é o melhor sinal de que o cuidado com cada família faz diferença”, resume Luana Prates.

Apoio ao médico prescritor

Outra frente da atuação está voltada ao profissional que prescreve. A cofundadora observa que a cannabis medicinal permaneceu muito tempo fora dos currículos das faculdades de medicina, o que deixou parte dos profissionais sem repertório para indicá-la, e afirma que o apoio ao prescritor integra o trabalho da empresa desde o início, sobretudo no ajuste da dose.

A orientação nasceu do atendimento diário: parte das queixas sobre falta de resultado vinha de pacientes com doses abaixo da necessária. A empresa passou então a promover iniciativas de apoio à atualização técnico-científica de médicos, em paralelo ao acompanhamento individualizado de pacientes que fazem uso contínuo de suas formulações.

“Muitas vezes o paciente achava que o tratamento não funcionava, quando, na verdade, estava tomando uma dose abaixo da necessária. Foi assim que entendemos que levar informação ao médico também é cuidar do paciente”, acrescenta Diego Rodrigues.

Além da farmácia, a MedKaya incentiva a pesquisa e a troca de conhecimento com médicos e especialistas, e busca novas parcerias de pesquisa no setor. O portfólio inclui ainda cogumelos funcionais, vitaminas, minerais e fitoterápicos, dispensados conforme as regras de cada categoria.

Com unidade única no Rio de Janeiro e atendimento em todo o território nacional, a MedKaya projeta ampliar a produção local de suas formulações, movimento que os sócios associam à geração de empregos e de tributos no país e à redução do tempo entre a prescrição e a entrega ao paciente.

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Para mais informações, basta acessar: https://medkayafarma.com.br