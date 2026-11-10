BMP lança Cyber Dome para combater fraudes financeiras

A segurança cibernética e a prevenção a fraudes integram os desafios do sistema financeiro nacional. Dados do Financial Services Threat Landscape Report 2026, da CrowdStrike, mostram que as intrusões cibernéticas com atuação direta de invasores contra instituições financeiras cresceram 43% globalmente em um período de dois anos. Nesse cenário, a proteção digital ganha espaço nos planos de investimento do setor: 62% dos executivos de serviços financeiros consultados pela Pesquisa Global Digital Trust Insights 2026, da PwC, pretendem aumentar os investimentos em cibersegurança nos próximos 12 meses.

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Para fortalecer ainda mais a segurança das operações, a BMP, ecossistema financeiro que conecta fintechs, empresas de software, marketplaces e companhias de diferentes setores ao Sistema Financeiro Nacional, amplia a capacidade tecnológica com a chegada de um novo Chief Technology Officer (CTO). Rodrigo Melgar assume a posição com a missão de acelerar a implementação e o desenvolvimento do Cyber Dome, modelo que integra segurança cibernética, identidade, prevenção a fraudes, proteção de dados e resposta a incidentes ao fluxo das operações financeiras da instituição. O projeto reúne tecnologias e mecanismos de controle já utilizados pela BMP, e outras capacidades permanecem em desenvolvimento.

De acordo com Marcelo Schucman, COO da BMP, a evolução tecnológica precisa estar conectada à gestão da operação. “O crescimento da operação exige que segurança e controles acompanhem a complexidade do negócio. O trabalho da tecnologia precisa se traduzir em capacidade de identificar riscos, responder a incidentes e preservar a continuidade dos serviços”, afirma.

Melgar, que possui experiência em infraestrutura financeira, pagamentos, computação em nuvem e inteligência artificial, coordena o desenvolvimento do modelo, cujos componentes já acompanham eventos relacionados a Pix, TED, crédito e processos de Know Your Customer (KYC). "Uma vulnerabilidade em qualquer elo pode afetar toda a cadeia. Estamos começando dentro da BMP, mas olhando para um futuro em que inteligência, sinais de ameaça e mecanismos de proteção possam ampliar a capacidade de defesa de todo o sistema financeiro", afirma Melgar.

Da identidade ao contexto da operação

A arquitetura da solução foi concebida para conectar informações de segurança cibernética, prevenção à lavagem de dinheiro, antifraude, gestão de riscos, compliance e apoio à auditoria interna. O objetivo é permitir que situações observadas por sistemas distintos sejam analisadas em conjunto, apoiando investigações e decisões de proteção.

Para garantir a segurança das ações realizadas no ambiente financeiro, o sistema adota o conceito de "Confiança Zero" (Zero Trust), cruzando dados constantemente para avaliar acessos, níveis de permissão, dispositivos e comportamentos atípicos, indo além da exigência de login e senha.

"Para identificar fraudes, a ferramenta analisa o valor, destino, frequência e horário de cada operação financeira", detalha o CTO. Segundo ele, as ações ficam registradas em um histórico seguro, permitindo emitir alertas, bloquear transações suspeitas e reconstituir eventos durante uma investigação. O projeto também contempla modelos estatísticos e inteligência artificial para identificar anomalias e fluxos financeiros suspeitos, com encaminhamento para análise humana, revisão de evidências e registro das decisões.

O núcleo de processamento já em operação, que compõe o Cyber Dome, tem capacidade para analisar até 100 mil eventos por segundo. Em transações financeiras como Pix e concessão de crédito, 95% das avaliações de segurança são concluídas em menos de 20 milissegundos. Além disso, a tecnologia permite a criação de novas regras antifraude, que podem ser testadas em simulações com o histórico de transações dos últimos 30 dias antes da implementação. No cadastro de novos clientes, de 294.562 análises de perfil realizadas, 91% foram aprovadas instantaneamente e 3,3% foram barradas por risco, enquanto 5,7% exigiram avaliação manual.

Investimento contínuo em segurança

Entre os resultados das iniciativas de segurança da instituição estão a redução de 72% no tempo médio de resposta a incidentes e a proteção de todas as identidades corporativas por autenticação multifator. Schucman relaciona o aprimoramento desses controles à integração entre as equipes. “A segurança precisa fazer parte da rotina de quem desenvolve a tecnologia e de quem conduz a operação. Essa integração ajuda a transformar o monitoramento em decisões e ações de proteção ao longo das transações”, afirma.



Para o ecossistema de Banking as a Service (BaaS), o projeto prevê acompanhamento contínuo dos parceiros, combinando informações cadastrais, qualidade das integrações e indicadores de risco. A proposta é aproximar a análise das operações financeiras da proteção tecnológica, ampliando a rastreabilidade das ações de prevenção e investigação.

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A previsão é de que o Cyber Dome seja apresentado ao mercado financeiro em março de 2027. O intuito é compartilhar um modelo construído e aprimorado na operação da BMP, para transformar aprendizados individuais em capacidade coletiva de defesa, respeitando as exigências de privacidade, sigilo bancário e governança do setor. Com atuação desde 1999 e tendo movimentado cerca de R$ 30 bilhões em produtos de crédito em 2025 por meio de soluções como Banking as a Service (BaaS), a empresa pretende contribuir para que ameaças identificadas localmente gerem aprendizados e ampliem a proteção da rede de empresas e fintechs parceiras.