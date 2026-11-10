Pesquisa mostra avanço da IA na hora de planejar uma viagem

Uma pesquisa feita pela Civitatis, plataforma de reserva de passeios e atividades guiadas, mostrou que o uso de IA tem transformado a forma como as pessoas planejam uma viagem. O levantamento, realizado em parceria com a empresa de pesquisa Arival, mostra que 70% dos viajantes da região já utilizaram ferramentas de IA para preparar uma viagem, enquanto 58% recorrem à tecnologia para escolher um destino.

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A análise do relatório também foi publicada no Guia Viajar Melhor, que examinou os seus principais números do relatório, identificando tendências relacionadas ao uso de novas ferramentas digitais no planejamento de roteiros para destinos turísticos. Os resultados fazem parte do whitepaper “América Latina, novo motor do turismo global”, que reúne indicadores sobre o comportamento dos turistas, o modo como eles consomem experiências e o desenvolvimento do setor na região.

A análise sobre o comportamento dos consumidores tem como uma das principais referências o estudo “The LATAM Experiences Traveler”, produzido pela Arival e pela Phocuswright em 2026. A pesquisa ouviu 1.200 viajantes de lazer da Argentina, do Brasil e do México.

A Civitatis complementou esse levantamento com informações próprias, obtidas a partir das reservas realizadas em sua plataforma e de uma pesquisa com mais de 7 mil usuários da Espanha, do México, do Brasil, da Argentina e da Colômbia. A combinação das fontes permitiu observar as intenções e preferências declaradas pelos viajantes na hora de pesquisar e reservar experiências turísticas.

Uso de IA é maior na hora de escolher um destino

Entre os entrevistados, 70% afirmaram já ter utilizado inteligência artificial para preparar uma viagem. O percentual é maior entre os públicos mais jovens: chega a 80% entre pessoas com menos de 35 anos. Entre os viajantes de renda alta, alcança 78%.

A escolha do destino é a finalidade mais citada, com 58% das respostas. A busca por ideias e inspiração aparece em seguida, com 48%, enquanto a pesquisa de hospedagem representa 40%. Já a utilização da tecnologia para reservar experiências, como passeios, tours e ingressos, registra 12%.

De acordo com a análise feita, os números indicam que a IA entra no início do planejamento, quando o viajante ainda pesquisa possibilidades e compara destinos. A contratação de atividades envolve outros critérios, como a confiança no fornecedor.

Marca, avaliações e indicações pesam na reserva

Embora as ferramentas digitais tenham ampliado o acesso às informações turísticas, as referências de outros consumidores permanecem entre os principais fatores considerados antes de uma reserva.

Na escolha de passeios e atividades, 77% dos entrevistados mencionam a confiança na marca do fornecedor. As avaliações de outros viajantes aparecem com 72% das respostas, seguidas pela seleção feita por especialistas, com 68%, e pela facilidade de comunicação no idioma do turista, com 64%.

Quando a pergunta trata das fontes usadas para descobrir tours e atividades, amigos e familiares lideram, com 77%, seguidos das avaliações de outros viajantes, com 67%. As sugestões geradas por inteligência artificial são citadas por 42%, e as redes sociais por 40%.

As avaliações têm peso nos cinco mercados pesquisados. No Brasil, 93% dos entrevistados consideram as opiniões de outros viajantes decisivas para reservar uma atividade. Na Colômbia, o percentual é de 94%, e na Argentina, no México e na Espanha, de 92%, 90% e 89%, respectivamente. Instagram, TikTok e YouTube funcionam como vitrines de destinos, e os influenciadores de turismo têm peso especialmente no México, no Brasil e na Colômbia.

O relatório ressalta que a IA complementa o planejamento, sem substituir a seleção feita por pessoas, e que o uso da tecnologia ocorre em paralelo aos canais tradicionais de informação e reserva.

Brasil lidera em frequência de viagens e em experiências reservadas

Além do uso de inteligência artificial, o relatório da Civitatis traz outros dados sobre o comportamento do viajante latino-americano, que ajudam a entender o perfil de quem pesquisa e reserva viagens na região. Os recortes por país mostram diferenças nos hábitos dos turistas. Entre os brasileiros, 30% fazem quatro ou mais viagens de lazer por ano, a maior proporção entre os três mercados da pesquisa de comportamento. Na Argentina, o índice é de 21%, e no México, de 19%.

Os brasileiros também reservam até 4,4 atividades por viagem, entre passeios, tours e outras experiências organizadas. O gasto por pessoa em cada experiência fica entre US$ 73 e US$ 80 no Brasil, entre US$ 92 e US$ 116 no México e entre US$ 38 e US$ 45 na Argentina. Entre os viajantes com menos de 35 anos, o valor varia de US$ 73 a US$ 88. Entre os de 55 anos ou mais, de US$ 64 a US$ 66.

O gasto médio por pessoa e por viagem é de US$ 2.699 no Brasil, US$ 2.432 no México e US$ 1.512 na Argentina. Para comparação, o indicador é de US$ 3.819 nos Estados Unidos e de US$ 2.159 na Espanha. Brasileiros e argentinos fazem as viagens mais longas da região, com permanência média de oito a nove noites.

Nas viagens internacionais de longa distância, a Europa é a região mais desejada pelos latino-americanos. Portugal é o destino mais citado pelos brasileiros, enquanto a Espanha lidera entre mexicanos e argentinos. Segundo a pesquisa, o idioma está entre os fatores considerados na escolha.

Experiências e meios de pagamento

Para 60% dos entrevistados, as experiências são muito ou extremamente importantes na escolha do destino. Durante a viagem, 96% visitam pelo menos uma atração com ingresso, 87% participam de ao menos um tour guiado e 77% realizam alguma atividade organizada. Oito em cada dez dizem estar satisfeitos com os passeios e ingressos adquiridos, segundo a Civitatis.

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Na análise publicada, o estudo aponta que os resultados reforçam a importância das experiências na composição dos roteiros e mostram como os viajantes combinam diferentes fontes de informação antes de fazer suas escolhas.