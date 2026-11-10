Abertas as inscrições para a sexta edição do prêmio global de enfermagem Aster Guardians Global Nursing Award 2027, com premiação de US$ 250.000

A Aster DM Healthcare anunciou o lançamento da sexta edição do Aster Guardians Global Nursing Award, convidando enfermeiros(as) de todo o mundo a apresentarem suas contribuições para a área da saúde e a concorrerem a um prêmio de US$ 250.000. A premiação reconhece profissionais de enfermagem cujo trabalho promove avanços no cuidado ao paciente, fortalece sistemas de saúde, impulsiona a inovação e transforma comunidades.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261109434515/pt/

Aster Guardians Global Nursing Award - One nurse will win the trophy and the prize of USD 250,000 (Photo: AETOSWire)

Aberto a enfermeiros(as) de qualquer parte do mundo, o prêmio reconhece contribuições em cinco categorias: Cuidado ao Paciente; Educação em Enfermagem; Serviço Social e Comunitário; Pesquisa e Inovação; e Liderança e Administração em Enfermagem. Os interessados ??podem compartilhar suas trajetórias profissionais por meio de perguntas baseadas em estudos de caso, disponíveis em diversos idiomas no site www.asterguardians.com, até o dia 31 de dezembro de 2026.

A edição de 2026 contou com mais de 134.000 inscrições, provenientes de 214 países e economias, o que evidencia o alcance global crescente da premiação. O processo de avaliação, composto por várias etapas, será conduzido de forma independente pela Ernst & Young LLP (EY) e supervisionado por um renomado Grande Júri, formado por líderes internacionais do setor de saúde. Os 10 finalistas serão homenageados em uma cerimônia global de premiação, prevista para maio de 2027.

O Dr. Azad Moopen, fundador e presidente do Conselho da Aster DM Healthcare, afirmou: “Ao criarmos o Aster Guardians Global Nursing Award, nossa visão era reconhecer os profissionais de enfermagem não apenas pelo cuidado que prestam, mas também pelas ideias que promovem, pelos sistemas que fortalecem e pelas comunidades que transformam. Com o lançamento desta sexta edição, reafirmamos nosso compromisso de dar visibilidade a essas histórias e garantir que contribuições excepcionais na enfermagem recebam o reconhecimento que merecem”.

Instituído em 2021 pelo Dr. Azad Moopen, o prémio reconheceu enfermeiros do Quénia, do Reino Unido, das Filipinas e do Gana nas suas cinco edições. O vencedor de 2026, Dr. Agimol Pradeep, do Reino Unido, é Coordenador Sênior de Transplantes no King’s College Hospital e Professor Honorário Sênior na Universidade de Salford. Ela foi cofundadora da Upahaar, uma iniciativa que registrou mais de 10 mil doadores de células-tronco.

Sobre a Aster DM Healthcare GCC

Fundada em 1987 pelo dr. Azad Moopen, a Aster DM Healthcare é uma provedora líder de serviços de saúde integrados, com forte presença em todos os seis países no GCC. A Aster está comprometida com a visão de fornecer serviços de saúde acessíveis e de alta qualidade, desde os serviços primários até os quaternários, com a promessa de "Nós cuidaremos bem de você".

*Source:AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Lavanya Mandal

Chefe de Relações Públicas e Comunicação Interna

Aster DM Healthcare

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