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EMEET PIXY Wireless chega ao Brasil com GOOD DESIGN AWARD

Versão sem fio da webcam PIXY combina sensor Sony 4K, controle por gestos, bateria de até 8 horas e sistema multicâmera para criação de conteúdo e transmissões ao vivo.

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Repórter
10/11/2026 11:18

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EMEET PIXY Wireless chega ao Brasil com GOOD DESIGN AWARD
EMEET PIXY Wireless chega ao Brasil com GOOD DESIGN AWARD crédito: DINO

A EMEET anunciou a chegada da EMEET PIXY Wireless ao mercado brasileiro. A nova webcam, que acaba de conquistar o GOOD DESIGN AWARD 2026, prêmio internacional de design organizado pelo Japan Institute of Design Promotion, amplia a linha PIXY com conectividade sem fio e bateria integrada. O modelo mantém os recursos de rastreamento automático por inteligência artificial da versão original e acrescenta novas possibilidades de posicionamento e operação para gravações, transmissões ao vivo e videoconferências. O reconhecimento pode ser consultado na galeria oficial do GOOD DESIGN AWARD.

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Rastreamento por IA com controle por gestos

A PIXY Wireless utiliza um sistema de câmera dupla, composto por um sensor principal de imagem e uma câmera auxiliar dedicada ao reconhecimento por inteligência artificial. A tecnologia permite identificar e acompanhar automaticamente os movimentos do usuário, ajustando o enquadramento durante a gravação.

O recurso também pode ser ativado ou desativado por meio de gestos com a mão, sem a necessidade de interromper a apresentação para acessar controles no computador ou no celular. A funcionalidade é especialmente útil em situações nas quais o usuário precisa se movimentar diante da câmera, como aulas online, demonstrações de produtos, apresentações e produção de conteúdo individual.

Conectividade sem fio e autonomia de até 8 horas

A principal diferença em relação à PIXY original está na possibilidade de operar sem uma conexão permanente por cabo ao computador. Equipada com bateria de 5.200 mAh e autonomia de até 8 horas, segundo informações da fabricante, a PIXY Wireless pode ser posicionada em diferentes pontos do ambiente, incluindo mesas, tripés e outras estruturas compatíveis.

O dispositivo utiliza um sensor Sony de 1/2,55 polegada, com aproximadamente 8 megapixels, e oferece suporte a HDR, tecnologia que auxilia na preservação de detalhes em áreas claras e escuras da imagem.

Quando conectada por cabo, a câmera suporta gravação e transmissão em até 4K a 30 quadros por segundo (fps) ou 1080p a 60 fps. No modo sem fio, a transmissão alcança até 1080p a 30 fps, enquanto a gravação local em cartão microSD permite resolução de até 2K a 30 fps, conforme as especificações técnicas divulgadas pela EMEET.

Sistema multicâmera para diferentes ângulos de gravação

Outro recurso da PIXY Wireless é o suporte à utilização de até três câmeras em uma configuração multicâmera. Por meio do aplicativo EMEET STUDIO, disponível para dispositivos móveis e computadores, é possível gerenciar os equipamentos e alternar entre diferentes enquadramentos.

A funcionalidade permite adaptar a produção a situações como entrevistas, videoaulas, podcasts e transmissões ao vivo, nas quais a utilização de mais de um ângulo de câmera pode contribuir para a apresentação do conteúdo. O software também oferece recursos de monitoramento, configuração de imagem e transmissão simultânea para diferentes plataformas, conforme a configuração utilizada.

Homologação e disponibilidade no Brasil

Segundo a EMEET, a PIXY Wireless possui homologação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), órgão responsável pela regulamentação e homologação de equipamentos de telecomunicações no Brasil. Esse procedimento atende aos requisitos regulatórios aplicáveis à comercialização desses dispositivos no país.

Com o lançamento, a empresa amplia suas opções de equipamentos para criação de conteúdo, mantendo a PIXY original no portfólio e acrescentando uma alternativa com mobilidade sem fio e recursos de produção multicâmera.

A EMEET PIXY Wireless já está disponível no mercado brasileiro, com preço sugerido de R$ 1.599,99. O valor praticado pode variar entre as lojas oficiais da marca nas diferentes plataformas de e-commerce. Informações sobre o produto, especificações técnicas e canais de compra podem ser consultadas no site oficial da EMEET.

Sobre a EMEET

Fundada em 2016, a EMEET é uma empresa de tecnologia especializada em soluções de imagem com inteligência artificial. Com tecnologias de processamento de áudio e vídeo, a empresa acumula mais de 200 patentes registradas em todo o mundo e oferece soluções para transmissões ao vivo, criação de conteúdo, videoconferências e outras aplicações profissionais.

Seu portfólio inclui linhas de webcams como EMEET PIXY, S600 e C960. Ao longo dos anos, a empresa conquistou reconhecimento internacional com prêmios de design como iF Design Award, Red Dot Design Award, Good Design Award (G Mark) e International Design Excellence Awards (IDEA). Atualmente, seus produtos estão presentes em mais de 150 países e regiões. No Brasil, a EMEET ocupa o primeiro lugar em vendas na categoria de webcams da Amazon Brasil.

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Com foco contínuo na inovação em imagem e inteligência artificial, a EMEET busca desenvolver ferramentas para criadores de conteúdo que contemplem diferentes etapas da produção, do planejamento e da gravação à edição e à publicação, com o objetivo de ampliar as possibilidades criativas de usuários em todo o mundo.



Website: https://emeet.com/pt-br

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