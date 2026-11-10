Super El Niño acende alerta no agronegócio brasileiro

O El Niño segue se intensificando e pode atingir intensidade muito forte, com impactos diferentes entre as regiões brasileiras. Em boletim publicado em 29 de outubro de 2026, o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) apontou tendências de chuva e temperatura distintas no território nacional, reforçando a necessidade de acompanhar as atualizações climáticas. Os efeitos dessas condições já aparecem nas operações agrícolas. Em outubro, o INMET relatou que o excesso de chuva e a umidade elevada dificultavam as atividades no campo e comprometiam lavouras de trigo no Sul.

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De acordo com Rodnei Miotto, diretor executivo da RoMiotto Indústria e Comércio de Instrumentos de Medição, as diferenças regionais exigem atenção ao planejamento de cada propriedade. “O El Niño pode alterar o regime de chuvas e as temperaturas, trazendo períodos de estiagem para algumas regiões e excesso de chuva para outras. Isso afeta diretamente o calendário de plantio, o desenvolvimento das culturas e a produtividade. Por isso, o produtor precisa acompanhar as condições climáticas da sua região e ajustar o planejamento conforme a realidade da propriedade”, afirma.

A escolha das variáveis monitoradas depende da cultura, da etapa do ciclo agrícola e dos riscos que precisam ser acompanhados. “Os principais parâmetros são chuva, temperatura, umidade relativa do ar, velocidade e direção do vento e radiação solar. Dependendo da cultura, também é importante monitorar a umidade do solo e a evapotranspiração. Esses dados ajudam a identificar condições de estresse hídrico, planejar a irrigação e definir os melhores momentos para realizar as atividades no campo”, explica Miotto.

Outro desafio é avaliar as condições específicas de cada propriedade. A distribuição das chuvas e as características do terreno podem gerar diferenças entre áreas próximas, tornando as medições locais importantes para complementar as previsões regionais. “As previsões regionais são importantes, mas nem sempre representam o que acontece em cada propriedade. Uma estação meteorológica instalada no local permite acompanhar as condições reais da área, enquanto o pluviômetro registra o volume de chuva efetivamente ocorrido. Com essas informações, o produtor consegue tomar decisões mais precisas e reduzir a dependência de estimativas regionais”, destaca o executivo.

Os registros também permitem comparar períodos e acompanhar a evolução das condições ambientais durante a safra. Esse histórico pode apoiar o planejamento do plantio, da irrigação e da colheita, além de ajudar a avaliar decisões tomadas em diferentes momentos. Para aproveitar essas informações, a infraestrutura de monitoramento precisa garantir coleta e armazenamento adequados. Sensores realizam as medições, dataloggers registram os dados e sistemas de telemetria permitem transmitir as informações remotamente para plataformas de acompanhamento.

“Os sensores fazem as medições, os dataloggers registram e armazenam os dados, e a telemetria permite transmitir essas informações remotamente. Dessa forma, o produtor pode acompanhar as condições da propriedade em tempo quase real, consultar históricos e identificar situações que exigem atenção sem precisar estar fisicamente no local”, explica Miotto.

Sem informações confiáveis, decisões sobre irrigação, aplicação de defensivos e execução das atividades agrícolas podem ser prejudicadas. Isso pode resultar em desperdício de insumos, atrasos operacionais, aumento de custos e perdas de produtividade.

Na escolha de uma solução profissional, é importante considerar as características da propriedade, as variáveis necessárias e a resistência dos equipamentos às condições de campo. “É importante avaliar a precisão dos sensores, a confiabilidade dos equipamentos, a resistência às condições de campo, a facilidade de acesso aos dados e a disponibilidade de suporte técnico. Também é fundamental que a solução seja dimensionada de acordo com a cultura e as necessidades da propriedade. Mais do que instalar sensores, é preciso contar com um sistema integrado, adequado à aplicação e capaz de fornecer dados confiáveis ao longo do tempo”, ressalta Miotto.

Diante da intensificação do El Niño, combinar previsões oficiais com monitoramento local permite acompanhar as condições ambientais e orientar decisões conforme a realidade de cada operação agrícola. A qualidade das medições e a continuidade dos registros são fundamentais para que essas informações contribuam efetivamente para o planejamento.

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