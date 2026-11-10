Falhas no HVAC podem comprometer processos industriais

Os sistemas HVAC desempenham um papel importante na infraestrutura industrial, contribuindo para o controle de temperatura, umidade, ventilação e filtragem do ar. Entretanto, falhas nesses equipamentos podem comprometer as condições ambientais, aumentar custos operacionais e afetar a continuidade dos processos produtivos.

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Um estudo publicado em 2026 na revista Building and Environment acompanhou filtros HVAC durante 112 semanas e identificou que o acúmulo de partículas aumenta a perda de carga, podendo elevar o consumo energético dos ventiladores. Já um levantamento do Lawrence Berkeley National Laboratory, realizado com mais de 60 mil equipamentos HVAC comerciais, identificou que aproximadamente 40% das unidades de tratamento de ar apresentavam algum tipo de falha registrada em um dia típico de monitoramento.

Esse cenário reforça a importância da manutenção e do acompanhamento técnico. Segundo José Lopes, diretor comercial da SpeedAir, especializada na fabricação e comercialização de filtros de ar e equipamentos de filtragem, problemas aparentemente pequenos podem comprometer o desempenho de toda a instalação. “Um sistema HVAC pode continuar funcionando mesmo quando apresenta problemas. O equipamento permanece ligado, mas pode operar com vazão inadequada, filtragem comprometida ou maior resistência à passagem do ar. Por isso, é necessário acompanhar suas condições técnicas”, afirma.

Entre os problemas mais comuns está o acúmulo de partículas nos filtros. Conforme retêm contaminantes, os elementos filtrantes podem apresentar aumento da resistência à passagem do ar, elevando a perda de carga e exigindo maior esforço dos ventiladores. “Quando o filtro começa a saturar, a perda de carga aumenta progressivamente. Se isso não for acompanhado, o sistema pode perder desempenho, apresentar alterações na vazão e consumir mais energia. Muitas empresas só percebem o problema quando surgem dificuldades para manter as condições ambientais”, explica Lopes.

As falhas de instalação também merecem atenção. Frestas, encaixes inadequados e problemas de vedação podem permitir a passagem de ar sem filtragem, comprometendo a proteção do ambiente. “Não basta instalar um filtro com alta eficiência para garantir uma boa filtragem. Se houver passagem de ar pelas laterais ou incompatibilidade com o equipamento, parte dos contaminantes poderá seguir pelo sistema. O desempenho depende também da integridade da instalação”, destaca o especialista.

Em indústrias que trabalham com equipamentos sensíveis ou processos que exigem controle rigoroso de partículas, essas falhas podem favorecer contaminações, comprometer condições operacionais e aumentar a necessidade de intervenções corretivas. Para identificar irregularidades antecipadamente, é importante acompanhar indicadores como vazão de ar, pressão diferencial e integridade dos filtros.

Segundo Lopes, a pressão diferencial merece atenção especial. “Esse indicador permite acompanhar a resistência que o ar encontra ao atravessar o filtro. Quando os valores se aproximam do limite recomendado para a aplicação, é necessário avaliar a substituição. Também precisamos verificar a integridade do meio filtrante e as condições de vedação”, explica.

A especificação dos filtros é outro fator determinante. A escolha deve considerar eficiência de retenção, vazão, perda de carga, tipo de contaminante e condições de funcionamento do equipamento. “Um filtro não deve ser selecionado apenas pelo tamanho ou pela classe de eficiência. Precisamos entender qual contaminante será retido, qual vazão o sistema exige e qual resistência ele consegue suportar. A análise precisa considerar o sistema como um conjunto”, ressalta José Lopes.

A manutenção preventiva complementa esses cuidados. Inspeções periódicas e acompanhamento das condições dos filtros ajudam a identificar irregularidades e estabelecer o momento adequado para intervenções. “Uma manutenção eficiente não significa simplesmente trocar filtros em períodos fixos. É preciso acompanhar o comportamento do sistema e avaliar os indicadores técnicos. Assim, evitamos substituições antecipadas e a permanência de filtros em condições inadequadas”, afirma.

Na SpeedAir, a escolha dos elementos filtrantes considera as características de cada aplicação e as necessidades operacionais dos clientes. A empresa fornece filtros de ar e equipamentos de filtragem para diferentes demandas industriais. “Nosso trabalho começa entendendo as condições de operação e as necessidades de filtragem de cada cliente. A partir dessa avaliação, orientamos a escolha de filtros compatíveis com o equipamento, considerando eficiência, perda de carga e desempenho”, finaliza Lopes.

Com a crescente exigência por controle ambiental nas indústrias, acompanhar os sistemas HVAC torna-se parte importante da gestão operacional. A especificação adequada, a instalação correta e o monitoramento dos filtros ajudam a prevenir falhas e preservar a confiabilidade dos processos produtivos.

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