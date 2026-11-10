Gabioneta une tradição e curadoria em carros de luxo

O mercado de veículos premium no Brasil vive um momento de crescimento e, ao mesmo tempo, de maior exigência por parte do consumidor. Segundo levantamento da K.Lume Consultoria divulgado pelo Monitor Mercantil, o segmento de carros de luxo emplacou 54.564 unidades em 2025, alta de 6,6% sobre o ano anterior. Em 2026, o ritmo seguiu firme: de janeiro a maio foram 20.465 emplacamentos de carros premium e de luxo no país, de acordo com dados da mesma consultoria reunidos pela Forbes Brasil. Nesse cenário, o comprador de alto padrão passou a valorizar não apenas o modelo, mas também o histórico do veículo, a transparência na negociação e, principalmente, a confiança em quem está vendendo.

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É exatamente nesse ponto que a Gabioneta Private Select construiu sua reputação. À frente da operação está Leandro Gabioneta, que dedicou sua carreira ao mercado automotivo. Ao longo dessa trajetória, ele acompanhou de perto a evolução do setor, a chegada de novas marcas, as mudanças no perfil do consumidor e a transformação digital das vendas. A base do trabalho continua sendo a mesma do início: palavra cumprida, critério na escolha de cada carro e relacionamento de longo prazo com o cliente.

A marca Private Select nasce como a expressão dessa experiência. Em vez de grandes pátios e alta rotatividade de veículos, a empresa aposta em uma operação próxima e personalizada, em que cada negociação é conduzida com a mesma atenção, independentemente do valor do carro. “São mais de 25 anos ouvindo clientes, negociando e entregando sonhos. A tradição, para mim, é o cliente voltar anos depois e ainda indicar um amigo. Isso só acontece quando você entrega exatamente o que prometeu, sem surpresa no meio do caminho”, afirma Leandro Gabioneta, fundador da Gabioneta Private Select.

O respeito pelo cliente é tratado como método de trabalho. O atendimento começa antes mesmo da escolha do veículo, com uma conversa para entender o perfil, a rotina e as expectativas de quem compra, para só então indicar o modelo que faz sentido. O contato é direto com Leandro ou com sua equipe, sem intermediários, via WhatsApp ou presencialmente no showroom em Campinas. A negociação é conduzida de forma justa e transparente, com todas as informações do veículo apresentadas antes do fechamento. Para quem compra à distância, a empresa realiza entregas para todo o Brasil, mantendo o mesmo padrão de cuidado da venda presencial. Clientes de cidades como São Paulo, Florianópolis e Brasília destacam, em depoimentos publicados no site, a agilidade para localizar o carro desejado e a fidelidade entre o que foi prometido e o que foi entregue.

O principal diferencial da operação está na curadoria de carros premium. Nenhum veículo chega ao estoque de forma aleatória: cada modelo passa por uma avaliação criteriosa antes de ser oferecido, com exigência de procedência comprovada, quilometragem real e documentada, e laudo 100% aprovado. O resultado é um estoque seleto e de alto padrão, com cerca de duas dezenas de veículos. A seleção reúne esportivos, sedãs, SUVs e picapes de marcas como Porsche, Ferrari, McLaren, Rolls-Royce, Mercedes-Benz, BMW, Audi, Cadillac, RAM e Tesla, entre outras marcas de luxo.

“Depois de tanto tempo no mercado, aprendi que é melhor ter menos carros e poder responder por cada um deles. Quando o cliente compra aqui, ele está levando um carro que eu mesmo escolheria. O cliente não precisa entender de carro, precisa confiar em quem entende”, resume Leandro. Todo o estoque de carros de luxo pode ser consultado no site da empresa, com filtros por marca, ano, valor, quilometragem, carroceria e blindagem, e cada anúncio leva diretamente ao atendimento com um especialista.

Com a demanda por veículos premium em alta, a Gabioneta Private Select pretende ampliar sua presença digital e o alcance das vendas a distância, sem abrir mão do modelo que sustenta a marca. A combinação entre experiência de mercado, curadoria rigorosa e atendimento próximo coloca a empresa como referência em carros de luxo em Campinas para quem valoriza tradição, transparência e um atendimento à altura do carro que está comprando.

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O showroom da Gabioneta Private Select fica na Av. José Bonifácio, 2311, no Jardim das Paineiras, em Campinas (SP). O atendimento pode ser feito presencialmente, pelo telefone (19) 3765-9046 ou pelo WhatsApp (19) 99766-1703, com atendimento e entregas em todo o território nacional.