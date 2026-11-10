Otter.ai anuncia seu maior avanço multilíngue até o momento: 27 novos idiomas e recursos multilíngues

A Otter.ai, empresa responsável pela plataforma líder em anotações com IA e conhecimento conversacional, anunciou hoje sua maior expansão multilíngue: 27 novos idiomas, dos quais 13 estão disponíveis hoje e os outros 14 serão lançados em breve. A novidade inclui também a transcrição multilíngue, que reconhece e transcreve conversas à medida que os participantes alternam entre idiomas, tudo em uma única reunião.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261109208052/pt/

Portuguese leads 13 new languages available today, plus 14 more coming soon and transcription that keeps up when speakers switch languages mid-meeting.

Equipes globais geralmente não trabalham com apenas um idioma. A pesquisa Colaboração e Produtividade 2024, realizada pela Capterra, revelou que 42% dos profissionais internacionais de conhecimento citaram as barreiras linguísticas como um dos principais desafios para a colaboração. Por isso, a Otter está se expandindo agora e fazendo isso de forma deliberada. Diferentemente de outros aplicativos de anotações, os modelos de reconhecimento de fala da Otter são treinados, ajustados e executados pela própria empresa em sua infraestrutura, sem depender de um serviço de IA de terceiros. Dessa maneira, cada novo idioma desenvolvido oferece a precisão de que as equipes necessitam para confiar em suas anotações.

27 novos idiomas

Além dos quatro idiomas originais (inglês, francês, espanhol e japonês), o aplicativo agora oferece suporte a 13 novos idiomas: chinês mandarim simplificado, alemão, italiano, cantonês, coreano, português do Brasil, russo, indonésio, malaio, holandês, turco, vietnamita e polonês.

Outros 14 serão lançados em breve: sueco, dinamarquês, finlandês, árabe, hindi, tailandês, hebraico, norueguês, grego, macedônio, persa, tcheco, húngaro e romeno. Quando todos estiverem disponíveis, a Otter oferecerá suporte a um total de 31 idiomas.

As reuniões não se limitam a um único idioma, portanto a transcrição também não deveria se limitar. Em breve, a opção multilíngue da Otter acompanhará as conversas à medida que elas se desenrolam, realizando a transcrição com precisão enquanto os participantes alternam entre os idiomas suportados, sem a necessidade de alterações manuais nas configurações. Por exemplo, em uma ligação de vendas, é possível alternar do inglês para o português e depois para o mandarim, sem que seja necessário fazer uma pausa para alterar a configuração de idioma.

Como a Otter desenvolve e opera cada modelo de linguagem internamente, a empresa consegue explorar com precisão as especificidades de cada arquitetura. Em testes de desempenho de referência em língua inglesa, a Otter atingiu precisão média de 96% no Open ASR Leaderboard. Além disso, a Otter não envia seus arquivos de áudio a terceiros para processamento — um compromisso mantido há mais de uma década e que passa a contemplar todos os novos idiomas incorporados à plataforma.

Um fluxo de trabalho completo em todos os idiomas suportados

Os novos idiomas da Otter integram integralmente todo o fluxo de trabalho, superando a simples transcrição. Antes da chamada, o Modo de Trabalho (Work Mode), um dos recursos mais recentes da plataforma, reúne conversas anteriores e aplicativos conectados em um resumo estruturado. Durante a chamada, os resumos, itens de ação, a identificação de interlocutores, o Chat de IA e a pesquisa funcionam perfeitamente em todos os idiomas suportados. Após a chamada, o Modo de Trabalho transforma a conversa em e-mails de acompanhamento e atualizações de CRM, preservando o idioma original da reunião.

“Muitas grandes empresas internacionais já utilizam a Otter para aprimorar a colaboração e a produtividade de equipes distribuídas em diferentes fusos horários e que falam vários idiomas”, afirmou Sam Liang, cofundador e CEO da Otter.ai. “Desenvolvemos nossa tecnologia de reconhecimento de fala internamente desde o início, o que nos permite desenvolver cada idioma da maneira adequada, com precisão de ponta e privacidade do áudio. É isso que nos permite incorporar 27 novos idiomas à Otter.”

Disponibilidade

Os usuários podem selecionar um idioma compatível nas configurações da Otter. Os novos idiomas não acarretam custos adicionais em nenhum dos planos da Otter e estão disponíveis nas versões para desktop, dispositivos móveis e navegador. Para obter detalhes sobre os idiomas compatíveis e como selecionar um deles, clique aqui. Não encontrou o seu idioma? Solicite a inclusão de um idioma.

Sobre a Otter.ai

A Otter.ai é uma ferramenta de anotações por IA e um hub de conhecimento corporativo baseado em conversas. Com mais de 40 milhões de usuários — abrangendo mais de 86% das empresas da Fortune 500 — e mais de 1 bilhão de reuniões transcritas, a Otter registra, conecta e transforma em ações práticas as informações de cada conversa. As tecnologias proprietárias de reconhecimento automático de fala (ASR) e identificação de interlocutores, desenvolvidas pela própria empresa, oferecem precisão de referência no mercado. Elas transformam reuniões em informações pesquisáveis, tarefas automatizadas e fluxos de trabalho integrados às ferramentas já utilizadas pelas equipes. A empresa conta com o apoio de investidores como Spectrum Equity, Horizon Ventures e Draper Associates, além de ter captado recentemente US$ 320 milhões em uma rodada de expansão liderada pelo Customer Value Fund (CVF), da General Catalyst. A sede da Otter.ai fica em Mountain View, Califórnia.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Assessoria de Imprensa

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Mitchell Woodrow, mitchell@otter.ai ou press@otter.ai