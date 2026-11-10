Hoteis.com e Real Madrid anunciam parceria global multianual

A Hoteis.com® anunciou hoje uma nova parceria global multianual com o Real Madrid, um dos clubes de futebol mais reconhecidos e vitoriosos do mundo.

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A parceria conecta a plataforma global de reservas de hotéis à vasta torcida internacional do Real Madrid de 677 milhões de fãs por meio de conteúdos, ativações digitais, visibilidade em dias de jogo e experiências exclusivas.

Como parceiro oficial do Real Madrid, a Hoteis.com terá acesso exclusivo à presença da marca em dias de jogo, oportunidades de produzir conteúdos digitais e ações de hospitalidade no icônico Estádio Bernabéu. A parceria também permitirá que colaborem em campanhas que ajudem os torcedores a viajar e os aproximem do clube ao longo de toda a temporada.

A parceria se baseia no forte alinhamento entre a base global de torcedores do Real Madrid e o público-alvo da Hoteis.com, composto por viajantes que reservam hotéis com frequência. De acordo com fontes oficiais e insights de público, os torcedores do clube são viajantes ávidos, deslocando-se constantemente para acompanhar jogos e torneios fora de casa, e têm maior probabilidade de viajar e se hospedar em hotéis do que a população em geral.

Combinada ao alcance internacional do clube, a parceria oferece à Hoteis.com uma oportunidade única de se conectar com viajantes por meio de uma das comunidades de torcedores mais apaixonadas do mundo. Dados de busca da Hoteis.com mostram que as estadias em hotéis em Madri durante os meses da temporada atual subiram 30%* em comparação ao ano anterior, comprovando o apelo crescente da cidade para viajantes de todo o mundo.

“O Real Madrid é uma das marcas mais icônicas do esporte mundial, com uma capacidade inigualável de se conectar com torcedores ao redor do globo. Esta parceria oferece à Hoteis.com uma plataforma poderosa para engajar um público apaixonado e altamente relevante por meio de conteúdos envolventes e experiências significativas”, afirma Hari Nair, Diretor Geral da Hotels.com. “A lealdade que define a torcida do Real Madrid torna essa união perfeita para a Hoteis.com. Sabemos que esses torcedores viajam com frequência acima da média, por isso queremos recompensá-los com economias imediatas e a flexibilidade de acumular recompensas para viagens futuras.”

Emilio Butragueño, Diretor de Relações Institucionais do Real Madrid, afirmou: “Esta parceria representa uma grande oportunidade para continuarmos a crescer como clube ao lado de uma empresa líder em seu setor, com a qual compartilhamos valores fundamentais como a busca pela excelência, o compromisso com o serviço, a inovação e a capacidade de nos conectarmos com nossos respectivos públicos.”

Nas próximas temporadas, a Hoteis.com e o Real Madrid colaborarão em uma série de iniciativas voltadas para os torcedores. Por meio da parceria, a Hoteis.com engajará os fãs em todo o ecossistema global do clube, aproveitando os seus canais digitais, a presença no estádio e as oportunidades de hospitalidade para demonstrar como os viajantes podem ser recompensados a cada reserva.

O anúncio também reforça o compromisso mais amplo da Hoteis.com em investir em parcerias no futebol que ofereçam engajamento significativo do público, relevância cultural e crescimento de marca a longo prazo em mercados prioritários.

Notas aos Editores

*Com base em buscas de hospedagem feitas entre 1º de janeiro de 2026 e 9 de outubro de 2026 nos pontos de venda globais da Hoteis.com, para viagens entre 1º de agosto de 2026 e 31 de maio de 2027, em comparação com as mesmas datas do ano anterior.

Sobre a Hoteis.com

A Hoteis.com é especialista em hotéis, oferecendo centenas de milhares de opções em todo o mundo. Nosso foco é dar aos viajantes mais do que eles procuram, seja economia instantânea, opções flexíveis ou recompensas para usar em viagens futuras.

Como membros, os viajantes economizam com descontos em hotéis selecionados no mundo todo e ganham recompensas em estadias elegíveis por meio do Hoteis.com Rewards, transformando reservas válidas em saldo para suas próximas viagens.

Também facilitamos a reserva com flexibilidade e praticidade por meio de Alertas de Preços e Cancelamento Grátis na maioria dos hotéis, garantindo tranquilidade caso os planos mudem.

Seja para uma viagem de negócios ou as férias dos sonhos, a Hoteis.com ajuda você a aproveitar ao máximo cada jornada.

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Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261110897296/pt/

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