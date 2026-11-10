A entidade licenciada da Futurionex na África do Sul recebe autorização da FSCA, sob o número FSP 54161

DENVER, Nov. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Recentemente, a Futurionex, plataforma global de negociação de CFDs (Contratos por Diferença) com múltiplos ativos, apresentou novas informações sobre o andamento de suas operações no mercado sul-africano.

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Sua entidade licenciada na África do Sul, FUTURIONEX DIGITAL TRADING (PTY) LTD, recebeu autorização da Autoridade de Conduta do Setor Financeiro da África do Sul (Financial Sector Conduct Authority, ou FSCA). A empresa está registrada como Provedora de Serviços Financeiros (Financial Services Provider, ou FSP), sob o número 54161, com o status regulatório “Authorized” (Autorizada).



Esse avanço representa um importante passo para a expansão internacional da Futurionex e demonstra o compromisso da plataforma com uma atuação de longo prazo e com o desenvolvimento de suas operações em conformidade com as exigências regulatórias.

Para as plataformas globais de negociação financeira, a competitividade do mercado não se resume à variedade de produtos oferecidos e à experiência de negociação. Ela também envolve a capacidade de prestar serviços em diferentes regiões, a gestão de riscos e o desenvolvimento da infraestrutura.



Com uma estratégia voltada ao mercado global, a Futurionex planeja suas operações considerando as necessidades de cada país e região, bem como os requisitos regulatórios aplicáveis. Nesse processo, busca fortalecer a gestão de suas entidades jurídicas, os serviços de atendimento ao cliente e o planejamento de suas operações regionais, garantindo que suas entidades licenciadas estejam alinhadas à estratégia de desenvolvimento de longo prazo da plataforma.



Em relação aos produtos, a Futurionex busca desenvolver um ambiente de negociação de CFDs que abranja diferentes mercados financeiros, oferecendo instrumentos como ações, índices, câmbio (Forex), metais preciosos e commodities. Esse portfólio de múltiplos ativos permite que os usuários acompanhem oportunidades em diferentes mercados dentro de um único ambiente de negociação, além de fornecer à plataforma uma base de produtos para conectar seus usuários aos mercados financeiros globais.

Para aprimorar a experiência de negociação, a Futurionex concentra seus esforços no desenvolvimento de tecnologias de negociação, no processamento de dados de mercado, na execução de ordens, no gerenciamento unificado de contas e nos mecanismos de controle de riscos. Ao mesmo tempo, a plataforma dá grande importância à segurança das contas, à proteção de dados e à continuidade das operações. Por meio do desenvolvimento integrado de sua infraestrutura tecnológica e de seu sistema de serviços, busca oferecer uma experiência de negociação mais estável e prática aos usuários de diferentes regiões.



No futuro, a Futurionex continuará considerando as características de cada mercado e os respectivos ambientes regulatórios para avançar na obtenção de licenças e autorizações nos mercados estratégicos, fortalecer os serviços localizados e ampliar a oferta de produtos de múltiplos ativos. A plataforma também pretende aprimorar sua infraestrutura de negociação, sua gestão de riscos e sua capacidade de atendimento ao cliente, promovendo continuamente o desenvolvimento integrado de suas operações globais e de seus serviços e produtos. Dessa forma, seguirá avançando em direção ao seu objetivo de longo prazo: conectar-se a um número cada vez maior de mercados financeiros e construir uma plataforma profissional de negociação de múltiplos ativos.

Informações regulatórias na África do Sul:

Entidade: FUTURIONEX DIGITAL TRADING (PTY) LTD

Órgão regulador: Financial Sector Conduct Authority (FSCA)

Tipo de registro: Financial Services Provider (FSP)

Número FSP: 54161

Status regulatório: Authorized (Autorizada)

Site oficial do órgão regulador: https://www.fsca.co.za/

Contact: Maria Souza

support@Futurionex.org



Foto deste comunicado disponível em: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/eaa709e3-1140-4967-a78a-b2e70eea3dfe

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9874078)