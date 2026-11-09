Cibersegurança sai da área técnica e chega ao conselho

Alexander Procaci, líder de tecnologia, cibersegurança e privacidade, lança o livro "O Novo Papel da Cibersegurança nas Empresas: transformando riscos em confiança e valor para o negócio" em encontro na sede da Rede Líderes. A obra discute a evolução da segurança digital de tema técnico para elemento central nas decisões corporativas.

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A obra, dividida em nove capítulos, trata de infraestrutura, governança, cultura organizacional, comunicação com o conselho, antifraude, proteção de dados e inteligência artificial. Baseada na experiência do autor em grandes empresas e ambientes altamente regulados, a publicação utiliza situações reais como material de análise e não se propõe a ser um manual técnico.

Um dos eixos centrais do livro é a transição da execução para a decisão. Procaci argumenta que a segurança deve ser incorporada desde a concepção da infraestrutura, pois escolhas aparentemente menores geram impactos sistêmicos. "A segurança não falha apenas por falta de tecnologia. Ela falha quando decisões não acompanham o risco", afirma o autor.

O texto destaca ainda a necessidade de liderar equipes multidisciplinares que integrem áreas como infraestrutura, dados, auditoria, privacidade e antifraude. Segundo Procaci, divergências são frequentes e cabe à liderança organizar discussões objetivas, traduzindo riscos técnicos em impactos de negócio. Para ele, essa competência se desenvolve na prática e na troca constante com profissionais experientes.

A obra também aborda a relação entre a área de segurança e lideranças fora da tecnologia. Procaci aponta que conselheiros e fundadores, embora não precisem dominar detalhes técnicos, devem compreender impactos e decisões necessárias para que a segurança seja vista como habilitadora do negócio. O tema já havia sido tratado pelo autor no livro coletivo "Cibersegurança e Proteção de Dados: Como pensam as lideranças?".

Na seção sobre riscos emergentes, o autor analisa agentes autônomos de inteligência artificial que executam objetivos sem intervenção humana, alterando a premissa tradicional de tempo suficiente para detectar e responder a ataques. O livro discute ainda a convergência entre cibersegurança, dados e antifraude, defendendo uma visão unificada das vulnerabilidades.

Ao concluir, Procaci enfatiza que a confiança digital se constrói por decisões consistentes ao longo do tempo e que a responsabilidade pelo risco deve ser assumida pelos níveis mais altos da organização.

Nascido no Rio de Janeiro, Procaci deixou o Brasil aos 19 anos rumo à Itália para seguir carreira em tecnologia da informação. Sua trajetória profissional inclui passagem pela SulAmérica, cinco anos na IBM Brasil e retorno à SulAmérica com foco no impacto das decisões de segurança nos negócios. Em seguida, liderou o time de governança e tecnologia na Rede D'Or. No IRB(Re), desde 2020, gerencia riscos, integrando cibersegurança, proteção de dados e auditoria em diálogo frequente com o conselho. O prefácio do livro foi escrito por Fabiano Schwartz.

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A obra é publicada pela A7Z, certificadora e editora especializada no posicionamento da alta liderança, que transforma trajetórias de carreira em publicações de referência. A A7Z integra a Rede Líderes, ecossistema que reúne quem decide em finanças, tecnologia, pessoas, risco e receita para, juntos, descobrir as soluções e tecnologias de mercado capazes de responder aos desafios de suas empresas.