Criar site com IA vira conversa e amplia presença digital

Para um pequeno empreendedor ou autônomo, ter um site costuma ser uma das principais formas de construir presença digital, e também uma das tarefas mais adiadas. Hospedagem, domínio, design e programação sempre estiveram no caminho. O cenário começa a mudar com ferramentas de inteligência artificial (IA) que permitem criar site com IA a partir de uma conversa: o usuário descreve o negócio e recebe uma página pronta para revisar e publicar. O GreatPages, plataforma brasileira de criação de sites e landing pages, é um dos exemplos dessa mudança: lançou um chat de IA que leva da conversa à página no ar, com a infraestrutura incluída.

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A tecnologia deixa de exigir equipe técnica

A criação de sites passou por duas simplificações em sequência. Primeiro vieram os construtores sem código, que permitiram montar páginas visualmente, sem escrever HTML, CSS ou JavaScript. Agora, a IA conversacional elimina também a tela em branco: em vez de decidir seções e layout, o usuário explica, em linguagem comum, o que a empresa faz, para quem vende e o que a página precisa gerar. As próprias plataformas vêm aprimorando esse recurso, que deixou de gerar apenas textos e imagens isolados para montar a página inteira, e isso coloca criar site com inteligência artificial ao alcance de quem nunca trabalhou com design ou programação.

O movimento acompanha a adoção da tecnologia. A pesquisa Transformação Digital nos Pequenos Negócios 2026, do Sebrae com o Meta Instituto de Pesquisa, ouviu 7.182 empreendedores entre 24 de março e 8 de maio de 2026. Segundo o levantamento, 52% usaram IA nas duas semanas anteriores à entrevista, contra 21% em pesquisa equivalente do U.S. Census Bureau nos Estados Unidos, e 60% pretendem adotar ou ampliar o uso nos seis meses seguintes.

Presença digital passa por ter um site

Mesmo com o avanço do digital, a presença de muitos pequenos negócios ainda se concentra em canais que pertencem a terceiros. Na 12ª edição da Pesquisa Pulso dos Pequenos Negócios, do Sebrae, que ouviu mais de 8,2 mil empreendedores entre fevereiro e março de 2026, 73% usam ferramentas on-line para vender. O WhatsApp é o principal canal para 82%, o Instagram vem em segundo, com 57%, e as lojas virtuais próprias são citadas por 10%.

Um site próprio ocupa outro papel: é o endereço que o negócio controla e que buscadores e assistentes de IA podem consultar e indicar quando alguém procura por um serviço ou produto. Para quem quer vender mais, aparecer nessas respostas importa. Pesquisa do Sebrae com a FGV e o Google, divulgada em julho de 2026, aponta que o maior desafio dos pequenos negócios é conquistar clientes e ampliar vendas, e que cerca de um terço pretende investir em tecnologia digital nos próximos seis meses.

Da conversa à página pronta

O processo pode variar entre ferramentas, mas, no GreatPages, plataforma brasileira que oferece essa tecnologia, o usuário abre o chat e descreve o negócio, o público e o objetivo da página. Um exemplo seria: “Tenho uma clínica de estética, atendo mulheres em São Paulo e quero um site para apresentar meus tratamentos e receber agendamentos”. A partir dessas informações, a plataforma cria a estrutura, os textos, as imagens e as seções. Segundo a empresa, a página fica pronta em poucos minutos.

Quem deseja criar um site com IA não precisa conhecer termos técnicos. O resultado pode ser um site institucional ou uma landing page para captar contatos, orçamentos e agendamentos. Depois, é possível ajustar textos, imagens, cores, botões e formulários pelo editor visual ou com novos comandos à IA.

Hospedagem e publicação no mesmo lugar

Gerar a página é só parte do caminho. Em muitas plataformas, quem decide criar sites com inteligência artificial ainda precisa contratar hospedagem, configurar o certificado de segurança (SSL) e integrar formulários e outras ferramentas em serviços separados, o que alonga o processo e exige conhecimento técnico.



O ideal é que a plataforma já ofereça hospedagem, SSL, CDN (rede que acelera o carregamento das páginas), formulários e integrações em um mesmo ambiente, e o site pode ser publicado com domínio próprio. Com isso, é possível publicar site em poucos minutos depois da conversa, sem contratar outro fornecedor.

Para Alison Zigulich, CEO da empresa, o desafio vai além de gerar a página. “Hoje, existem várias ferramentas que criam páginas, mas, depois disso, o usuário ainda precisa encontrar onde hospedar o site, configurar servidores, buscar soluções de segurança e resolver outras questões técnicas”, afirma. “Com uma plataforma que oferece hospedagem, segurança e integrações em um mesmo lugar, mais pessoas conseguem tirar suas ideias do papel sem precisar dominar toda essa parte técnica”, completa.

Efeito no dia a dia de autônomos, agências e pequenos negócios

Para profissionais autônomos, como uma esteticista que atende sozinha, o recurso reduz a barreira de ter um site para autônomos e de construir presença digital própria, sem depender de um desenvolvedor. Para donos de pequenos negócios, ter um site para pequenos negócios no ar mais cedo significa receber contatos, orçamentos e agendamentos por um canal próprio, em vez de depender só de redes sociais e mensagens. Para agências e equipes de marketing, segundo a empresa, o chat acelera a primeira versão do site de cada cliente, que depois é ajustada à identidade da marca.

A expectativa é que o ganho de tempo ajude a vender mais: quanto antes o negócio tem a página no ar, mais cedo passa a ser encontrado e a captar clientes. A tecnologia, porém, não substitui o conhecimento do empreendedor. Preços, serviços, diferenciais e condições comerciais precisam representar corretamente a empresa, e isso depende de revisão. Sistemas personalizados e funcionalidades específicas também podem continuar exigindo profissionais de desenvolvimento e design.

Segundo dados divulgados pela empresa, o GreatPages soma mais de 7 milhões de páginas criadas, 140 mil usuários e presença em mais de 60 países. Para conhecer a ferramenta de criar site com IA por conversa: https://www.greatpages.com.br

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Fonte: Sebrae e Meta Instituto de Pesquisa, Transformação Digital nos Pequenos Negócios 2026; Sebrae, Pulso dos Pequenos Negócios (12ª edição); Sebrae, FGV e Google; dados institucionais do GreatPages.