Marina Ruy Barbosa protagoniza campanha de áudio da Huawei

A atriz Marina Ruy Barbosa é o novo rosto da campanha de áudio da Huawei no Brasil. A iniciativa tem como destaque inicial o lançamento do HUAWEI FreeBuds Neo, novo modelo de fone de ouvido sem fio da fabricante, e também contempla os dispositivos HUAWEI FreeClip 2 e FreeClip 2 S. A escolha da atriz faz parte da estratégia de comunicação da empresa de ampliar sua presença nos segmentos de moda, entretenimento e lifestyle.

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Além de sua trajetória na televisão, Marina Ruy Barbosa mantém uma atuação no mercado de beleza e moda. A associação de sua imagem à linha de áudio acompanha um movimento da Huawei de apresentar dispositivos eletrônicos também como acessórios de uso cotidiano, considerando características como design, ergonomia e integração com diferentes estilos pessoais.

A campanha também conta com a participação de Agatha Moreira, que retoma sua parceria com a Huawei após estrelar ações de divulgação do HUAWEI FreeClip 2. A presença da atriz no lançamento do FreeBuds Neo dá continuidade à aproximação da marca com personalidades do entretenimento e da moda, reforçando a proposta de apresentar dispositivos de áudio como parte do estilo e da rotina dos consumidores.

O HUAWEI FreeBuds Neo, produto que protagoniza a primeira etapa da campanha, é apresentado a partir da proposta #SuperANCSuperLeve, que faz referência à combinação entre cancelamento de ruído e design leve. O modelo pesa 4,8 gramas por fone e conta com cancelamento ativo de ruído (ANC) adaptativo de até 30 dB, tecnologia que ajusta a redução de sons externos de acordo com as condições do ambiente.

Entre as demais especificações estão o áudio espacial em 360°, a conexão simultânea com dois dispositivos e a autonomia de até 40 horas de reprodução com o estojo de carregamento, conforme as condições de uso. O modelo é compatível com dispositivos Android, iOS e Windows.

“A tecnologia está cada vez mais presente na forma como as pessoas expressam seu estilo e sua identidade. Com a Marina Ruy Barbosa, queremos explorar essa conexão entre moda e inovação, mostrando como os dispositivos de áudio também podem fazer parte das escolhas e da rotina dos consumidores. Essa é uma proposta que já estamos desenvolvendo com produtos como o FreeClip 2 e o FreeClip 2 S, e que agora ganha continuidade com o FreeBuds Neo”, afirma Diego Marcel, gerente de Relações Públicas da Huawei Consumer Business Group no Brasil.

O lançamento também integra as ações comerciais da Huawei para o 11.11, data promocional do comércio eletrônico. Durante a campanha, o FreeBuds Neo terá preço de especial para pagamentos via Pix na loja oficial da fabricante, na Shopee.



Aproximação entre tecnologia e moda



A participação de Marina Ruy Barbosa dá continuidade a iniciativas da Huawei voltadas à associação de produtos eletrônicos com moda e comportamento. Nos últimos anos, a empresa tem desenvolvido campanhas com personalidades do entretenimento e ações de comunicação que exploram o design de dispositivos vestíveis.

No início de 2026, o lançamento do HUAWEI FreeClip 2 foi acompanhado por ações editoriais com a Vogue Brasil e a ELLE Brasil. As iniciativas abordaram o formato open-ear do dispositivo, cujo design em formato de clipe apresenta características visuais semelhantes às de um brinco. A atriz Agatha Moreira também foi um dos rostos da campanha do FreeClip 2, reforçando a associação do modelo ao universo da moda e do lifestyle.

Em agosto, a atriz Isis Valverde participou da campanha brasileira do HUAWEI FreeClip 2 S, modelo com acabamento metálico e elementos de design associados ao universo da joalheria.

A empresa também desenvolveu campanhas com Cauã Reymond para as linhas de relógios inteligentes HUAWEI WATCH GT e HUAWEI WATCH FIT, relacionando o uso dos dispositivos a atividades esportivas, bem-estar e situações do cotidiano.

Internacionalmente, a aproximação com o setor de moda também aparece em colaborações com designers de joias e em iniciativas realizadas durante a Semana de Moda de Milão.

Com a nova campanha de áudio, a Huawei dá continuidade a essa estratégia no mercado brasileiro, reunindo produtos com diferentes propostas de design e funcionalidades sob uma mesma comunicação. Além do FreeBuds Neo, a iniciativa contempla os modelos FreeClip 2 e FreeClip 2 S, que apresentam formatos open-ear voltados ao uso cotidiano.







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