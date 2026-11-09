Marina Ruy Barbosa protagoniza campanha de áudio da Huawei
Com foco inicial no lançamento do FreeBuds Neo, ação que também conta com Agatha Moreira, integra estratégia da empresa de aproximar dispositivos tecnológicos dos segmentos de moda e lifestyle
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A atriz Marina Ruy Barbosa é o novo rosto da campanha de áudio da Huawei no Brasil. A iniciativa tem como destaque inicial o lançamento do HUAWEI FreeBuds Neo, novo modelo de fone de ouvido sem fio da fabricante, e também contempla os dispositivos HUAWEI FreeClip 2 e FreeClip 2 S. A escolha da atriz faz parte da estratégia de comunicação da empresa de ampliar sua presença nos segmentos de moda, entretenimento e lifestyle.
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Além de sua trajetória na televisão, Marina Ruy Barbosa mantém uma atuação no mercado de beleza e moda. A associação de sua imagem à linha de áudio acompanha um movimento da Huawei de apresentar dispositivos eletrônicos também como acessórios de uso cotidiano, considerando características como design, ergonomia e integração com diferentes estilos pessoais.
A campanha também conta com a participação de Agatha Moreira, que retoma sua parceria com a Huawei após estrelar ações de divulgação do HUAWEI FreeClip 2. A presença da atriz no lançamento do FreeBuds Neo dá continuidade à aproximação da marca com personalidades do entretenimento e da moda, reforçando a proposta de apresentar dispositivos de áudio como parte do estilo e da rotina dos consumidores.
O HUAWEI FreeBuds Neo, produto que protagoniza a primeira etapa da campanha, é apresentado a partir da proposta #SuperANCSuperLeve, que faz referência à combinação entre cancelamento de ruído e design leve. O modelo pesa 4,8 gramas por fone e conta com cancelamento ativo de ruído (ANC) adaptativo de até 30 dB, tecnologia que ajusta a redução de sons externos de acordo com as condições do ambiente.
Entre as demais especificações estão o áudio espacial em 360°, a conexão simultânea com dois dispositivos e a autonomia de até 40 horas de reprodução com o estojo de carregamento, conforme as condições de uso. O modelo é compatível com dispositivos Android, iOS e Windows.
“A tecnologia está cada vez mais presente na forma como as pessoas expressam seu estilo e sua identidade. Com a Marina Ruy Barbosa, queremos explorar essa conexão entre moda e inovação, mostrando como os dispositivos de áudio também podem fazer parte das escolhas e da rotina dos consumidores. Essa é uma proposta que já estamos desenvolvendo com produtos como o FreeClip 2 e o FreeClip 2 S, e que agora ganha continuidade com o FreeBuds Neo”, afirma Diego Marcel, gerente de Relações Públicas da Huawei Consumer Business Group no Brasil.
O lançamento também integra as ações comerciais da Huawei para o 11.11, data promocional do comércio eletrônico. Durante a campanha, o FreeBuds Neo terá preço de especial para pagamentos via Pix na loja oficial da fabricante, na Shopee.
Aproximação entre tecnologia e moda
A participação de Marina Ruy Barbosa dá continuidade a iniciativas da Huawei voltadas à associação de produtos eletrônicos com moda e comportamento. Nos últimos anos, a empresa tem desenvolvido campanhas com personalidades do entretenimento e ações de comunicação que exploram o design de dispositivos vestíveis.
No início de 2026, o lançamento do HUAWEI FreeClip 2 foi acompanhado por ações editoriais com a Vogue Brasil e a ELLE Brasil. As iniciativas abordaram o formato open-ear do dispositivo, cujo design em formato de clipe apresenta características visuais semelhantes às de um brinco. A atriz Agatha Moreira também foi um dos rostos da campanha do FreeClip 2, reforçando a associação do modelo ao universo da moda e do lifestyle.
Em agosto, a atriz Isis Valverde participou da campanha brasileira do HUAWEI FreeClip 2 S, modelo com acabamento metálico e elementos de design associados ao universo da joalheria.
A empresa também desenvolveu campanhas com Cauã Reymond para as linhas de relógios inteligentes HUAWEI WATCH GT e HUAWEI WATCH FIT, relacionando o uso dos dispositivos a atividades esportivas, bem-estar e situações do cotidiano.
Internacionalmente, a aproximação com o setor de moda também aparece em colaborações com designers de joias e em iniciativas realizadas durante a Semana de Moda de Milão.
Com a nova campanha de áudio, a Huawei dá continuidade a essa estratégia no mercado brasileiro, reunindo produtos com diferentes propostas de design e funcionalidades sob uma mesma comunicação. Além do FreeBuds Neo, a iniciativa contempla os modelos FreeClip 2 e FreeClip 2 S, que apresentam formatos open-ear voltados ao uso cotidiano.
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Website: https://consumer.huawei.com/br/