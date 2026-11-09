Prêmio Jovem Profissional AESabesp destaca novos talentos

A Associação dos Engenheiros da Sabesp (AESabesp) realizou, em 21 de outubro de 2026, durante a programação do 37º Encontro Técnico AESabesp/Fenasan, no Expo Center Norte, na capital paulista, a cerimônia oficial de entrega do Prêmio Jovem Profissional. Consolidado como uma das principais iniciativas de valorização científica do setor de saneamento ambiental no país, o reconhecimento consagra pesquisas e estudos desenvolvidos por profissionais em início de trajetória, estimulando a transposição do conhecimento acadêmico para as demandas práticas de operação e sustentabilidade.

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Entregue anualmente desde 2014, o Prêmio Jovem Profissional é direcionado a pesquisadores com até 30 anos de idade completos no início do ano do evento e possui como exigência regulamentar a submissão de trabalhos individuais, sem coautoria. Na edição de 2026, a comissão técnica selecionou os três finalistas entre os oito artigos que obtiveram as melhores notas na avaliação inicial de trabalho escrito, submetendo os concorrentes à banca presencial de apresentação oral e arguição.

A coordenadora do Prêmio, pesquisadora Eliana Guarda, pontua a função estratégica da iniciativa como indutora de credibilidade para novos pesquisadores perante o mercado e a academia. “O saneamento é uma área muito específica e mostrar para o setor novas soluções é uma forma de manter um legado vivo”, afirma. A especialista detalha que a comissão técnica avalia não apenas a consistência metodológica, mas também o alcance prático das soluções: “Além dos critérios técnicos dos trabalhos, também é avaliado o impacto positivo que a pesquisa pode trazer para as pessoas. Isso é o mais importante”, completa.

A subcoordenadora do Comitê de Trabalhos Técnicos e integrante da Comissão Organizadora do Encontro Técnico AESabesp/Fenasan, Mariza Guimarães Prota, analisa a dinâmica da banca examinadora e a exposição dos finalistas perante especialistas do segmento. “Apresentar seu trabalho em um congresso já é, por si só, uma experiência marcante, pois o autor coloca um projeto, estudo ou pesquisa de sua autoria frente a um público de vários profissionais desconhecidos, muitos deles com mais experiência que o próprio autor.

Os vencedores de 2026

O primeiro lugar do Prêmio Jovem Profissional 2026 coube à engenheira Bruna Siqueira Aguiar, com o trabalho intitulado “Mitigação de Alagamentos por Sistema Diversificado de Soluções Baseadas na Natureza para Recuperação da Capacidade Operacional de Rede de Microdrenagem: Estudo de Caso em Suzano (SP)”. A pesquisa estruturou alternativas sustentáveis de drenagem urbana baseadas no conceito de Soluções Baseadas na Natureza (SbN), direcionadas a combater gargalos de capacidade em redes pluviais municipais.

O segundo lugar foi concedido a Vitor Gabriel Alves Silva, autor do estudo “Digitalização da Operação de Estações de Tratamento de Efluentes: Desenvolvimento de Sistema Web Mobile-First para Conformidade com a Resolução Conama nº 430/2011”. A pesquisa apresentou uma ferramenta digital voltada ao controle de parâmetros operacionais de efluentes em atendimento às diretrizes federais de descarte.

Na terceira colocação, foi premiado Eduardo Magalhães Vieira pelo trabalho “Otimização Topológica de Redes de Esgoto e Minimização de Capex com Uso de Machine Learning e Sig”, que integrou sistemas de informações geográficas e aprendizado de máquina para racionalizar custos de implantação em redes coletoras.

Fomento à pesquisa e bolsa de estudos

Além da distinção técnica e da ampla divulgação institucional promovida pela AESabesp nos canais do setor, o vencedor do Prêmio Jovem Profissional recebe uma bolsa de estudos no valor de R$ 16.000.

Mariza Prota explica a destinação estruturada do benefício: “Anualmente, a AESabesp faz ampla divulgação dos autores premiados e dos trabalhos vencedores, o que tem um grande valor para a carreira destes jovens, até maior que os prêmios recebidos. Nosso prêmio principal — a bolsa de estudos no valor de R$ 16.000 — não tem apenas um significado financeiro. Não se trata de uma quantia a ser transferida diretamente ao campeão, mas da oportunidade de patrocínio de alguma atividade necessária para ele prosseguir com sua pesquisa ou estudo. Isto é, pode se transformar na viabilização da continuidade de sua pesquisa, na participação em um congresso, num estágio ou curso de idiomas, ou outra necessidade que o jovem escolha e a Associação considere pertinente”, assinala.

Mariza chama a atenção sobre os requisitos aos candidatos das edições futuras: “Tenho um recado muito importante aos que pretendem concorrer nas próximas edições. Além do limite de idade (até 30 anos completos no início do ano do evento), há restrição para os trabalhos com coautoria. Somente são aceitos trabalhos de autoria individual”, orienta.

Homenagens e Melhores Trabalhos Técnicos

A solenidade no 37º Encontro Técnico contemplou também a entrega do Prêmio Melhores Trabalhos Técnicos, que elegeu três estudos dentre os oito com as maiores notas na avaliação inicial de artigo e apresentação oral. Em sua quarta edição consecutiva neste modelo, as premiações da categoria levaram os nomes de patronos históricos da AESabesp:

Prêmio Antonio Marsiglia Netto: concedido a Bruno Araújo Albuquerque pelo trabalho “Avaliação da Viabilidade Econômica da Lavagem Preventiva de Redes Coletoras de Esgoto – Estudo de Caso na Área Oestesul do Distrito Federal”.

Prêmio Américo de Oliveira Sampaio: atribuído a José Gilson Santos Fernandes pelo artigo “Avaliação de Tratabilidade do N-Metil-2-Pirrolidona e Sua Toxicidade – Uso da Respirometria no Tratamento de Efluentes da Indústria de Petróleo”.

Prêmio Cecilia Takahashi Votta: conferido a Flavio Forti Stenico pelo estudo “Gestão Integrada e Ações Intermunicipais na Revitalização do Ribeirão Quilombo nas Bacias PCJ”.

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Encerrando as homenagens da sessão técnica, o presidente da AESabesp, Agostinho Geraldes, entregou o Prêmio Empresa Mais à Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), reconhecida como a instituição com o maior volume de trabalhos técnicos aprovados e apresentados ao longo do congresso em 2026.