Elanco registra 11% de crescimento no 3T e revisa projeções

A Elanco Saúde Animal registrou receita de US$ 1,265 bilhão no terceiro trimestre de 2026, encerrado em 30 de setembro, crescimento de 11% em relação ao mesmo período do ano passado. Em termos orgânicos, considerando taxas de câmbio constantes e excluindo os efeitos da aquisição da AHV International e de receitas específicas transferidas a terceiros, o avanço foi de 9%. O resultado reflete a força do portfólio de inovação da companhia, o crescimento nos dois segmentos de atuação e a evolução dos indicadores de rentabilidade. Com o desempenho, a Elanco revisou para cima suas projeções financeiras para o fechamento do ano.

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O segmento de Pet Health registrou receita de US$ 608 milhões, alta de 14% na comparação anual, tanto em valores reportados quanto em crescimento orgânico a taxas de câmbio constantes. O resultado foi impulsionado principalmente pela demanda por soluções como Zenrelia™, Credelio Quattro™ e AdTab™, além do crescimento de 9% no volume de vendas e de 5% nos preços.

A expansão da participação de mercado de produtos estratégicos também contribuiu para o desempenho. O Zenrelia™ alcançou seu maior trimestre de receita nos Estados Unidos e nos mercados internacionais, enquanto o Credelio Quattro™ avançou nove pontos percentuais em participação no mercado norte-americano em relação ao terceiro trimestre de 2025. O produto também recebeu parecer positivo da Agência Europeia de Medicamentos (EMA) para sua expansão na União Europeia, com lançamento previsto para o primeiro trimestre de 2027.

O Brasil também se destaca na trajetória global do Zenrelia™. “O mercado brasileiro tem desempenhado um papel importante na evolução global do produto. Os dados mais recentes de participação de mercado, referentes ao segundo trimestre de 2026, confirmam a posição de liderança absoluta do Zenrelia™ no Brasil, refletindo a rápida aceitação da solução pelos médicos-veterinários”, afirma Paul Riga, diretor-geral da Elanco no Brasil. O resultado reforça a relevância do mercado brasileiro para a estratégia global de inovação da companhia e evidencia a receptividade dos médicos-veterinários a novas alternativas terapêuticas para o tratamento de doenças dermatológicas em cães.

No segmento de Animais de Produção, a receita totalizou US$ 631 milhões, crescimento de 6% em relação ao terceiro trimestre de 2025 e de 4% em termos orgânicos, com taxas de câmbio constantes. Entre as categorias, ruminantes apresentaram o melhor desempenho, com alta de 17% na receita reportada e de 11% em termos orgânicos. Suínos registraram crescimento de 5%, enquanto aves apresentaram retração de 7%.

O resultado acompanha uma trajetória consistente de crescimento da categoria. No acumulado dos nove primeiros meses de 2026, ruminantes permaneceu como a categoria de crescimento mais acelerado da Elanco entre as espécies de animais de produção, com avanço de 12% na receita orgânica a taxas de câmbio constantes. Considerando também os efeitos da aquisição da AHV International e das variações cambiais, o crescimento foi de 17%.



Rentabilidade e perspectivas para 2026



Além do crescimento da receita, a Elanco avançou em seus indicadores de rentabilidade. O lucro bruto ajustado alcançou US$ 699 milhões no terceiro trimestre, com margem bruta ajustada de 56,1%, expansão de 300 pontos-base em relação ao mesmo período de 2025. Já o EBITDA ajustado somou US$ 243 milhões, crescimento de 23% na comparação anual, com margem de 19,5%.

O lucro líquido reportado foi de US$ 18 milhões, revertendo o prejuízo de US$ 34 milhões registrado no terceiro trimestre do ano anterior. Na análise ajustada, o lucro líquido alcançou US$ 136 milhões, crescimento de 45%.

Outro marco importante foi a redução da alavancagem líquida para 2,9 vezes o EBITDA ajustado, considerando os últimos 12 meses. O indicador foi alcançado antes do prazo inicialmente previsto e amplia a flexibilidade financeira da companhia para a alocação de capital.

Com os resultados do trimestre, a Elanco elevou suas projeções para 2026. A expectativa de receita anual passou para uma faixa entre US$ 5,155 bilhões e US$ 5,180 bilhões, equivalente a aproximadamente 8% de crescimento orgânico a taxas de câmbio constantes. A projeção de EBITDA ajustado também foi revisada para cima, passando para um intervalo entre US$ 1,05 bilhão e US$ 1,065 bilhão. Para o lucro por ação ajustado, a nova estimativa é de US$ 1,17 a US$ 1,20.

A companhia também elevou sua meta de receita proveniente de inovação para US$ 1,275 bilhão em 2026. O indicador considera receitas incrementais provenientes de novos produtos, extensões de ciclo de vida, determinadas expansões geográficas e transações de desenvolvimento de negócios.

“Os resultados do terceiro trimestre demonstram que a Elanco é uma companhia de crescimento consistente e confiável, que entrega um portfólio diversificado de inovações e acelera a geração de caixa”, ressalta Jeff Simmons, presidente e CEO global da Elanco. Segundo o executivo, o desempenho reflete a forte demanda de médicos-veterinários e tutores por soluções inovadoras, o avanço dos negócios de animais de produção e a expansão das margens, reforçando o momento positivo da companhia.

Para 2027, a Elanco mantém a expectativa de crescimento orgânico da receita na faixa de um dígito médio, expansão do EBITDA ajustado na faixa de um dígito alto e crescimento do lucro por ação ajustado na faixa de dois dígitos baixos. O press release original e completo com os números do balanço pode ser acessado aqui.



Mais informações sobre a empresa estão disponíveis no site da Elanco e no LinkedIn (@elancobrasil).

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Sobre a Elanco



A Elanco Saúde Animal (NYSE: ELAN) é líder global em saúde animal, dedicada à inovação e ao fornecimento de produtos e serviços para prevenir e tratar doenças em animais de produção e de companhia, agregando valor ao trabalho de produtores, tutores, médicos-veterinários e da sociedade como um todo. Com 70 anos de tradição no setor, a empresa está comprometida em quebrar barreiras e ir além para ajudar clientes a melhorar a saúde dos animais sob seus cuidados, enquanto também causa um impacto significativo em comunidades locais e globais. A visão da companhia é “Alimento e Companheirismo Enriquecendo a Vida”.