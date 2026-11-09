Espetáculo “A Rainha Louca Louca Louca” estreia em Cotia

O espetáculo teatral “A Rainha Louca Louca Louca”, voltado ao público infantil e juvenil, terá sua estreia oficial no dia 28 de novembro, em Cotia (SP). Livremente inspirado no livro A rainha louca louca louca, de Anabella Lopez, obra premiada no Brasil e no exterior, o espetáculo tem dramaturgia de Cláudio Fernandes, direção de Quim Gama e elenco formado por Claudia Hermida, Maria Angélica Urbano e Cláudio Fernandes.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Produzida por Claudia Hermida e Maria Angélica Urbano, a montagem é beneficiada pela Lei de Incentivo Federal Rouanet e pelo ProAC ICMS. O projeto tem como uma de suas propostas aproximar o público jovem da linguagem teatral por meio de apresentações e atividades de formação.

A história acompanha uma rainha sábia e respeitada pelos habitantes de uma pequena cidade. Esse cenário muda quando uma substância misteriosa é colocada na única fonte de água do local. A partir de então, a população passa a chamar a rainha de louca. A narrativa aborda questões relacionadas ao meio ambiente, ao empoderamento feminino, ao achismo e às fake news, convidando o público a refletir sobre a construção de verdades, os julgamentos e as informações que circulam socialmente.

Para ampliar a experiência do público para além das apresentações, o projeto também contempla oficinas de Jogos Teatrais, realizadas antes dos espetáculos, e rodas de conversa após as apresentações, além de um ensaio geral.



Programação

A programação teve início em 16 de outubro, com três apresentações no CEU Uirapuru, em São Paulo. Localizado na Rua Nazir Miguel, 849, Jardim João XXIII, o espaço recebeu apresentações destinadas a alunas e alunos do colégio.

Em 29 de outubro, foram realizadas duas apresentações no Colégio Imaculada Conceição, localizado na Praça da Bandeira, 11, Centro, em Mogi Mirim (SP). As sessões foram destinadas a alunas e alunos do colégio e da Casa da Criança.

No dia 13 de novembro, às 14h e às 15h30, serão realizadas apresentações destinadas a alunos da rede municipal no Centro Cultural Raul Cortez, localizado na Avenida São Paulo, 3465, Balneário Umurama, em Mongaguá (SP).

Em 27 de novembro, o Teatro Municipal de Cotia Regente Antônio Pio receberá duas apresentações destinadas a alunas e alunos de escolas públicas.

Já no sábado, 28 de novembro, acontece a estreia oficial do espetáculo, às 16h, no mesmo teatro, localizado na Rua Engenheiro Leon Psanquevich, 273, Centro, em Cotia (SP).



Teatro e formação de público

Além das apresentações, o projeto desenvolve ações de formação e aproximação do público com a linguagem cênica, por meio de atividades vinculadas à pedagogia teatral, como oficinas de Jogos Teatrais e rodas de conversa.

A iniciativa busca contribuir para a formação de público jovem, estimular o pensamento crítico e ampliar o acesso de estudantes à cultura. Para isso, prevê parcerias com escolas e instituições públicas, aproximando crianças e jovens das experiências e possibilidades proporcionadas pelo teatro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A realização do projeto é viabilizada por meio da Lei de Incentivo Federal Rouanet e do ProAC ICMS, mecanismos de incentivo pelos quais a montagem foi aprovada.