Dataside lança programa que remunera parceiros por indicação

A Dataside, consultoria brasileira de dados e inteligência artificial com sede em São José dos Campos (SP), lançou seu Programa de Indicação de Parceiros. A iniciativa paga comissão a profissionais que indicam oportunidades de negócio que se transformam em contrato. A participação é feita por inscrição no Dataside Partner Portal, plataforma própria, em que o parceiro registra cada indicação e acompanha o andamento até o pagamento.

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O programa foi desenhado para quem já convive com decisores de empresas: consultores independentes, executivos, ex-clientes e profissionais do ecossistema de tecnologia. São pessoas que costumam ouvir sobre um problema de dados ou uma iniciativa de IA travada muito antes de a empresa procurar um fornecedor.

O processo tem quatro etapas. O interessado se inscreve no portal e passa por aprovação. Depois, registra a oportunidade com as informações do contato e da necessidade. O time comercial da Dataside assume a qualificação e o diagnóstico com o cliente. Se a conversa virar contrato, o parceiro recebe a comissão, e todo esse caminho fica visível no portal.

"Muita conversa boa sobre IA começa num café entre duas pessoas que se conhecem há anos, não numa reunião comercial. A gente quer que quem abre essa porta seja reconhecido por isso, e com transparência sobre cada passo", afirma Caio Amante, CEO e fundador da Dataside.

A indicação não exige conhecimento técnico do parceiro. A investigação de onde a IA pode gerar resultado para o cliente, a proposta e a entrega ficam com a Dataside, que trabalha com a metodologia AI Fast: identificar os casos de uso de maior retorno e comprovar o valor em semanas.

As inscrições estão abertas neste link. Dúvidas sobre o programa podem ser tiradas com o time comercial da empresa, pelo mesmo endereço.

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Sobre a Dataside



Fundada em 2011 por Caio Amante, a Dataside é uma consultoria brasileira de dados e IA com mais de 250 especialistas e atuação em mais de 20 países. É parceira de Microsoft, AWS, Snowflake, Databricks e Anthropic, líder em três quadrantes do ISG Provider Lens e foi reconhecida como Latin America Growth Partner of the Year 2026 pela Databricks. É certificada pelo GPTW há sete anos.