Hospital Luz Vila Mariana conclui modernização de R$ 36,4 mi

O Hospital Luz Vila Mariana, da Rede Total Care (Grupo Amil), concluiu, entre 2025 e 2026, um ciclo de modernização com investimento total de R$?36,4?milhões em infraestrutura, tecnologia e qualificação assistencial. Do total, R$?16,7?milhões foram aplicados em 2025 — R$?9,7?milhões em obras e R$?7?milhões em equipamentos médicos — e R$?19,7?milhões em 2026, dos quais R$?15,2?milhões foram destinados a intervenções estruturais e R$?4,5?milhões à aquisição de tecnologias e equipamentos.

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As obras abrangeram os dois prédios do complexo. A UTI e a maternidade passaram por retrofit, com ambientes redesenhados para ampliar conforto e eficiência. O Centro Cirúrgico recebeu novos equipamentos e instrumentais. Na área de diagnóstico, a ressonância magnética foi atualizada e o setor de tomografia recebeu um novo tomógrafo de 64 canais. Na farmácia, a implantação de dispensários eletrônicos aumentou a rastreabilidade dos medicamentos e a segurança assistencial.

O programa incluiu ainda a reforma total da cozinha, a construção de novas fachadas, a reformulação do corredor subterrâneo e a revitalização de espaços destinados aoa colaboradores e às áreas de apoio.

"Fazemos parte da história de muitas famílias da região e temos o compromisso de evoluir continuamente para oferecer mais qualidade assistencial com segurança para os pacientes e melhores condições de trabalho para nossas equipes", afirma Anderson Nascimento, CEO da Rede Total Care, do Grupo Amil.

Segundo Yuri Ferro Messias, diretor do Hospital Luz Vila Mariana, "os pacientes encontram ambientes mais acolhedores e contam com exames realizados em equipamentos atualizados. Para as equipes, os ganhos aparecem em processos mais seguros e fluxos mais eficientes, traduzindo-se em uma assistência mais ágil, precisa e humanizada".

Qualidade reconhecida

Nos últimos anos, o hospital conquistou a acreditação Qmentum International Gold, recebeu o selo Top Performer da Epimed Solutions para sua UTI e passou a integrar o ranking dos Melhores Hospitais do Mundo, elaborado pela revista Newsweek em parceria com a Statista.

Naiana Cunha, diretora de Governança Clínica da Rede Total Care, destaca que "mais do que certificações, esses reconhecimentos demonstram que os investimentos em infraestrutura, tecnologia e desenvolvimento das equipes estão contribuindo para uma assistência cada vez mais segura, eficiente e centrada no paciente".

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Com a conclusão desse ciclo de investimentos, o Hospital Luz Vila Mariana reforça sua posição como referência em saúde na região, combinando infraestrutura renovada, tecnologia avançada e padrões assistenciais reconhecidos nacional e internacionalmente.