Latifa bint Mohammed inaugura o ISEA2026

Sua Alteza Sheikha Latifa bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Presidente da Autoridade de Cultura e Artes de Dubai (Dubai Culture and Arts Authority), inaugurou a 31ª edição do Simpósio Internacional de Arte Eletrônica/Emergente (ISEA2026 Dubai), realizado sob o tema “ELYAH: Constelando Lugar, Dados e Identidade”. Reunindo artistas, pesquisadores e inovadores de todo o mundo, o simpósio, em sua maior edição até hoje, explora como a arte, a ciência e a tecnologia podem expandir a expressão criativa, aprofundar a compreensão cultural e moldar o futuro da arte eletrônica e emergente.

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Burj Khalifa lights up to celebrate the opening of ISEA2026 Dubai (Photo: AETOSWire)

Sua Alteza marcou a inauguração com o lançamento da mostra interativa ELYAH, no ARTE MUSEUM Dubai. Inspirada na herança celestial de Dubai, a experiência combinou luz, música, performance e tecnologia digital para explorar a relação entre pessoas, lugar e identidade. Ao pisar em uma estrela interativa, Sua Alteza acionou uma sequência visual que narra a história de ELYAH e seu papel histórico como guia de navegação. Coincidindo com a abertura do simpósio, a fachada do Burj Khalifa foi iluminada com um espetáculo de projeção que deu vida à história de ELYAH por meio de composições visuais inspiradas em estrelas, luz e na identidade digital do evento.

Durante sua visita, Sua Alteza apreciou obras de arte digitais de artistas internacionais, apresentadas como parte da experiência ELYAH. Inspiradas na natureza e nas estrelas, as obras ofereceram diferentes perspectivas sobre a relação da humanidade com o universo. Ela conferiu “Quantum Memory Fossils – Where Breath Becomes Light” (“Fósseis de Memória Quântica – Onde o Sopro se Torna Luz”), de Taeyoung Ahn, que explora as conexões entre natureza, memória e futuro; e “Cosmic Balance: A Hybrid Cosmos of Water, Light & Gesture” (“Equilíbrio Cósmico: Um Cosmos Híbrido de Água, Luz e Gesto”), de Ina Hur e Serkan Jolboldin, que incorpora elementos tradicionais à expressão visual contemporânea. Sua Alteza também conheceu “Saving Aesthetics” (“Salvando a Estética”), de Orkhan Mammadov, obra que reinterpreta padrões e símbolos tradicionais por meio da tecnologia digital.

A realização do ISEA2026 Dubai pela Dubai Culture apoia os objetivos de seu Roteiro de Artes Digitais (Digital Arts Roadmap), ao criar oportunidades para pesquisa, experimentação, inovação e colaboração entre artistas, pesquisadores e instituições culturais, acadêmicas e tecnológicas. Tais iniciativas fortalecem a posição de Dubai como uma referência cultural global, líder em inovação e impulsionadora da economia criativa, mantendo, ao mesmo tempo, suas raízes na herança cultural dos Emirados.

O ISEA2026 combina um programa artístico presencial que apresenta mais de 100 obras de arte por toda Dubai com um programa acadêmico online acessível ao público internacional. Este último inclui 145 artigos acadêmicos, mais de 50 palestras e conversas com artistas e profissionais da área, mais de 10 oficinas (workshops), quatro trilhas especiais que oferecem mais de 45 oficinas, painéis de discussão e apresentações, sete oficinas no formato "Eco Labs" e mais de 20 apresentações institucionais.

*Fonte:AETOSWire

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Antoine Boghos

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