Pesquisa Tecban traz intenção de consumo na Black Friday

A Tecban, empresa responsável pela gestão da rede Banco24Horas, realizou uma pesquisa para identificar a intenção de compra dos brasileiros para a Black Friday 2026. O levantamento teve a participação de mais de 15 mil pessoas, de 13 a 17 de outubro, por meio das telas de autoatendimento de cerca de 4.900 caixas eletrônicos distribuídos pelas cinco regiões do país. Os resultados mostram que os consumidores têm diferentes expectativas de gasto para o período e que, além de eletrônicos, produtos de supermercado estão entre as principais prioridades de compra.

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A pesquisa revela que mais de 50% dos participantes pretendem gastar mais de R$ 500 em suas compras. Desse total, 20,3% planejam desembolsar entre R$ 1 mil e R$ 2 mil, 18,3% preveem gastos acima de R$ 2 mil e 11,9% pretendem gastar entre R$ 500 e R$ 1 mil. Na outra ponta, 33,4% afirmam que pretendem gastar até R$ 200, enquanto 15,9% projetam despesas entre R$ 200 e R$ 500. Os resultados revelam diferentes perfis de consumo, mas mostram também uma parcela relevante disposta a realizar compras de maior valor.

Entre as categorias de compra, eletrônicos e itens de supermercado lideram com 28,8% e 28,7% das respostas, respectivamente. Casa e decoração (16,4%) e eletrodomésticos (13,6%) aparecem na sequência, seguidos por moda e acessórios (6,6%) e beleza e autocuidado (5,5%).

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“Os dados da pesquisa realizada de Norte a Sul na rede Banco24Horas mostram que a Black Friday reúne diferentes perfis de consumo, tanto em relação ao orçamento quanto às categorias de interesse. A proximidade entre eletrônicos e supermercado reforça que a data vai além das compras de maior valor e está presente nas necessidades do dia a dia dos brasileiros”, diz Newton Rodrigues, gerente executivo de Gestão de Varejo da Tecban.