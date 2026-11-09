Dataside conquista selo GPTW pelo 7º ano

A expansão de uma empresa de tecnologia exige mais do que investimentos e novas oportunidades de negócio. A formação de equipes qualificadas, a experiência das lideranças e a construção de uma cultura organizacional consistente também são fundamentais nesse processo. Nesse contexto, a Dataside, consultoria de dados e inteligência artificial sediada em São José dos Campos (SP), celebra, em 2026, o sétimo ano consecutivo de certificação Great Place to Work® (GPTW) e conquista, pela primeira vez, o selo Melhores Empresas para Trabalhar em Tecnologia.

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Com mais de 300 colaboradores distribuídos por diferentes regiões do Brasil, a empresa atravessa um período de fortalecimento de sua estrutura e ampliação de suas operações. Ao longo de 2026, a consultoria vem incorporando profissionais experientes ao time, ampliando sua presença em iniciativas relevantes do setor e preparando o negócio para novas oportunidades internacionais, especialmente nos Estados Unidos.

“Nosso crescimento exige decisões cada vez mais precisas sobre as pessoas que trazemos para a empresa e as responsabilidades que confiamos a elas. Ao longo deste ano, reforçamos o time com profissionais de ampla experiência no mercado, capazes de contribuir para decisões estratégicas e elevar o nível das nossas entregas. Queremos construir uma empresa preparada para crescer em escala, mantendo a qualidade do trabalho e das relações que desenvolvemos”, afirma Caio Amante, CEO e fundador da Dataside.

Conquistas em 2026

A atuação do executivo também ganhou projeção internacional em 2026. Caio foi incluído entre os Top 100 CEOs do Global 100 Awards (GPMG), premiação que reconhece lideranças por sua atuação em estratégia, crescimento e inovação. O reconhecimento ocorre em um momento de evolução da estrutura da consultoria e de preparação para ampliar sua atuação em outros mercados.

No campo técnico, a Dataside foi classificada como Leader em dois quadrantes do ISG Provider Lens™ Databricks Ecosystem Partners Brasil: Managed Data and Optimization Services e Modernization and AI/ML Enablement Services. O estudo avaliou 28 fornecedores, e a consultoria alcançou a posição de liderança nas duas categorias, que abrangem serviços de gestão e otimização de dados, modernização tecnológica e desenvolvimento de soluções de inteligência artificial e aprendizado de máquina.

A trajetória de crescimento também foi reconhecida internacionalmente. Em 2026, a Dataside recebeu da Databricks o prêmio Latin America Growth Partner of the Year, concedido ao parceiro que apresentou o maior crescimento em toda a América Latina. A premiação considera o desempenho em toda a região e reforça a expansão da consultoria no mercado de dados e inteligência artificial.

A equipe também obteve reconhecimento internacional com a nomeação de Reginaldo da Cruz Silva, profissional da Dataside, ao programa Microsoft Most Valuable Professional (MVP) em Copilot. A distinção da Microsoft reconhece especialistas que contribuem para a comunidade tecnológica por meio de conhecimento, experiência e compartilhamento de informações sobre suas áreas de atuação.

Parcerias e futuro

A consultoria mantém parcerias com Microsoft, Snowflake, AWS e Databricks, além de relacionamentos técnicos com Anthropic e OpenAI. Essas conexões apoiam projetos de dados, analytics e inteligência artificial para organizações de diferentes setores, em um mercado no qual a aplicação prática da tecnologia se tornou parte das estratégias de competitividade das empresas.

A expansão também está associada à meta de gerar R$ 10 bilhões em ROI até 2031. A proposta reforça o direcionamento da companhia para projetos que relacionem dados e inteligência artificial a resultados mensuráveis de negócio.

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A certificação GPTW acrescenta a essa trajetória uma dimensão ligada à experiência dos profissionais. A consultoria Great Place to Work® avalia organizações com base em sua metodologia de pesquisa sobre o ambiente de trabalho e a cultura organizacional, além de publicar rankings nacionais, regionais e setoriais.