Cibersegurança passa a impactar lucro das empresas

Reynaldo NG, autor do livro “Resiliência Corporativa: transformando riscos tecnológicos em vantagem competitiva e rentabilidade”, relata que duas falhas de segurança deixaram uma organização sem faturamento por 30 dias, evidenciando que a cibersegurança passou a ser determinante para o lucro das empresas.

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Segundo o autor, durante décadas a segurança da informação era tratada como apoio técnico, distante das decisões estratégicas de CEOs e conselhos. Barreiras de linguagem e a percepção de que o tema era exclusivo de especialistas afastavam a área do C?level, modelo que se mostrou insustentável à medida que a tecnologia se tornou o coração dos negócios.

NG diferencia resiliência de invulnerabilidade, afirmando que buscar proteção absoluta eleva custos e reduz agilidade. A verdadeira resiliência consiste em antecipar ameaças, absorver impactos e manter a reputação, tornando o risco tecnológico uma questão de sobrevivência e diferenciação competitiva.

O livro reúne temas como governança, inteligência artificial, privacidade, fusões e aquisições, forense corporativa, infraestrutura e cultura organizacional. Apresenta o Método MCV (Método, Conhecimento e Vontade), desenvolvido ao longo da carreira do autor, que combina domínio técnico, disciplina e propósito compartilhado para gerar resultados consistentes.

Reynaldo NG possui graduação em Ciência da Computação pela Universidade São Judas Tadeu, MBA pela Brazilian Business School e certificações CISSP e CRISC. Sua trajetória inclui uma passagem fundamental pela PricewaterhouseCoopers (PwC) no Chile, atuando como Consultor de Governança, Pentester e Líder Técnico de Tecnologia, posição que consolidou sua visão pragmática ao conectar a execução tática de testes de intrusão com os frameworks estratégicos de gestão de riscos. O executivo também soma atuações de liderança na Claro, CCEE (CSO), Telefónica Tech (operações de cibersegurança para a América Latina) e Merama (estratégia global de segurança para mais de 30 empresas). Já formou mais de mil profissionais, de técnicos a executivos, e é autor de “Forense Computacional Corporativa” (2007).

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A obra foi publicada pela A7Z, editora especializada em liderança executiva que reúne, por convite, profissionais de finanças, tecnologia, risco e receita em sua Rede Líderes, facilitando a troca de soluções e tecnologias capazes de responder aos desafios corporativos atuais.