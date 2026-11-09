Giuliana Flores registra mais de 8,5 mil pedidos no RJ

A Giuliana Flores registrou mais de 8,5 mil pedidos no Rio de Janeiro entre janeiro e setembro de 2026. Em 2025, a empresa realizou mais de 14 mil entregas no estado. Os dados também revelam as preferências dos consumidores fluminenses, com destaque para margaridinhas plantadas e flores do campo entre os produtos mais pedidos no período.

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Entre janeiro e setembro de 2026, o Mini Vaso de Margaridinhas Plantadas, o Buquê Partitura Flores do Campo e o Delicado Mix de Flores Silvestres estiveram entre os produtos mais pedidos pelos clientes da marca no estado. No mesmo período de 2025, a lista era composta por Admiração de Astromélias Coloridas no Vaso, Orquídea Phalaenopsis Plantada e Delicado Mix de Flores Silvestres. A presença recorrente deste último arranjo nas duas listas evidencia a continuidade de sua procura entre os consumidores locais.

A operação da Giuliana Flores no Rio de Janeiro conta com 51 sellers ativos cadastrados. A rede de parceiros regionais integra o modelo de negócios da empresa, que combina comércio eletrônico e floriculturas parceiras para atender aos pedidos em diferentes localidades. Em âmbito nacional, a companhia reúne cerca de 1.500 parceiros, entre floriculturas, marcas e operações de marketplace, além de disponibilizar mais de 10 mil produtos para pronta entrega.

Fundada em 1990, a Giuliana Flores iniciou sua operação de comércio eletrônico em 2000 e ampliou sua presença no mercado de flores e presentes ao longo das últimas décadas. Em 2025, a empresa registrou mais de 450 mil entregas em todo o país, crescimento de 15% em relação ao ano anterior. Para 2026, a companhia projeta expandir suas operações e avançar na estratégia de franquias, com a expectativa de inaugurar mais de 50 unidades até o fim do ano.

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“Os dados do Rio de Janeiro nos ajudam a compreender melhor as particularidades do consumo em cada região e a aprimorar nossa atuação junto aos clientes. Trabalhamos para oferecer variedade de produtos, agilidade nas entregas e uma experiência de compra que acompanhe diferentes ocasiões e formas de demonstrar afeto. Nossa rede de parceiros é fundamental nesse processo, pois nos permite aproximar a marca dos consumidores e atender às demandas locais”, afirma Clóvis Souza, fundador e CEO da Giuliana Flores.