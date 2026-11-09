IA influencia escolha de fornecedores B2B, revela pesquisa
Pesquisa da 6sense mostra que 81% dos compradores B2B utilizam IA em alguma fase da compra, mas apenas 26% a empregam para encontrar novos fornecedores, e 92% escolhem fornecedores já conhecidos, destacando a importância de autoridade técnica e presença digital.
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Um estudo da 6sense, divulgado no B2B Buyer Experience Report 2026, indica que 81% dos compradores empresariais utilizam ferramentas de inteligência artificial em alguma etapa do processo de aquisição, embora apenas 26?% recorram a essas tecnologias para identificar novos fornecedores.
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A pesquisa também aponta que, em cerca de 92% das transações analisadas, o fornecedor escolhido já constava na lista inicial de opções, evidenciando a relevância de autoridade técnica, presença digital e reconhecimento prévio para a decisão de compra.
No segmento industrial, fabricantes de motores, equipamentos elétricos, sistemas de energia e soluções de automação precisam comunicar características técnicas complexas a engenheiros, especificadores e gestores, muitas vezes envolvendo distribuidores e integradores regionais.
Roberto Monticelli Wydra, fundador da agência de marketing industrial B2B RudekWydra, em São Paulo, afirma que o avanço das buscas com inteligência artificial torna ainda mais importante a consistência das informações disponíveis sobre empresas e soluções técnicas. “Uma marca industrial precisa ir além da visibilidade: deve ser reconhecida como referência confiável quando o comprador busca soluções técnicas”, destaca.
De acordo com a divulgação oficial da pesquisa pela 6sense, a IA ainda depende de referências, conhecimento prévio e validação de informações, o que exige que fabricantes combinem presença digital, evidências de competência e comunicação consistente para aparecer entre as primeiras alternativas avaliadas.
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Para fabricantes internacionais que buscam se estabelecer no Brasil, adaptar materiais técnicos ao mercado local, apoiar distribuidores e desenvolver reconhecimento de marca são estratégias essenciais para competir com fornecedores já consolidados.
Website: https://rudekwydra.com.br