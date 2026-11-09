DEC Advogados triplica equipe e automatiza rotinas com IA

Em um movimento para transformar a gestão na advocacia e elevar o padrão de atendimento a pessoas físicas, o escritório David Eduardo Cunha Advogados & Associados investiu R$ 500 mil na imersão do Acelerador Empresarial, programa de aceleração de negócios do Grupo Acelerador, em São Paulo. O investimento levou toda a liderança do escritório para reestruturar fluxos internos, adotando inteligência artificial para automatizar rotinas burocráticas, enquanto triplica a equipe de advogados dedicados ao relacionamento direto com os clientes.

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A iniciativa busca atacar um gargalo histórico do setor no Brasil: a morosidade, a opacidade e o atendimento impessoal em grandes operações jurídicas. Com mais de 100 advogados e atuação voltada para causas trabalhistas, bancárias, cíveis e previdenciárias, o escritório aplicou conceitos do ecossistema de alta performance corporativa, normalmente utilizados por startups, para garantir agilidade operacional sem perder o acolhimento.

Do "clique automático" ao combate ao "juridiquês"

Com o mapeamento de rotinas realizado durante a imersão em SP, o escritório automatizou processos repetitivos que antes consumiam horas dos profissionais. Atividades burocráticas, como a busca de documentos empresariais ou a checagem ortográfica de petições, passaram a ser executadas por algoritmos e IA em questão de segundos. O objetivo é liberar o advogado de tarefas operacionais para que ele foque no estudo técnico do caso e na atenção ao cidadão.

A reestruturação de gestão também foca na simplificação da linguagem jurídica e na transparência do andamento processual.

"Na advocacia, criou-se a cultura de achar normal a burocracia e a lentidão só porque lidamos com temas complexos. O nosso papel é o oposto: usar gestão e processos para simplificar o caminho. Prazos judiciais nem sempre dependem de nós, mas a gestão interna, sim. O cliente terá a segurança de entender exatamente o que está acontecendo no seu processo, sem termos difíceis", afirma a Dra. Laura Tramontini, advogada e coordenadora do Setor Cível do DEC Advogados.

Para a Dra. Victoria Schneider, coordenadora do Setor Trabalhista, a implementação da nova metodologia muda a relação do cidadão com a sua causa.

"Queremos que o cliente seja participante ativo da sua ação, acompanhando a estratégia do primeiro contato até a decisão final. O grande aprendizado da imersão foi analisar a operação com olhar analítico, antecipando soluções antes que eventuais gargalos virem problemas", destaca a Dra. Victoria.

Com taxa de êxito superior a 90% nas ações que assume, o escritório tem como foco da reestruturação encurtar drasticamente o tempo de espera até o resultado final.

Aposta em atendimento 100% humano

Ao contrário do movimento de mercado que utiliza chatbots e inteligência artificial para responder aos clientes e cortar custos, o DEC Advogados tomou a decisão estratégica de abrir mão de quase R$ 1 milhão em economia operacional para manter o atendimento exclusivamente humano.

A equipe de relacionamento do escritório será ampliada em 300%, formada integralmente por advogados, elevando o investimento anual do setor para mais de R$ 1 milhão. Caso optasse por automatizar essa área com robôs de IA, o custo cairia para cerca de R$ 10 mil ao ano.

"Estamos abrindo mão dessa economia de forma consciente e inegociável. Quem busca a Justiça por questões de aposentadoria ou direitos trabalhistas geralmente está passando por um momento delicado. Automatizar a burocracia nos dá margem operacional para fazer o oposto no atendimento: entregar um acolhimento 100% humano, técnico e empático. Repassamos ao robô o que é de robô; ao advogado ficam o conhecimento profundo e o relacionamento", explica David Eduardo Cunha, titular do DEC Advogados.

A reestruturação contempla ainda um programa contínuo de capacitação para toda a equipe do escritório, com treinamentos mensais em gestão, liderança e tecnologia aplicada ao Direito.

Sobre o DEC Advogados

O David Eduardo Cunha Advogados & Associados (DEC Advogados) é um dos principais escritórios do Sul do país dedicados à defesa de direitos de pessoas físicas. Com sede em Blumenau (SC) e estrutura de atendimento digital e presencial em todo o Brasil, a banca conta com uma equipe de mais de 100 advogados e atuação especializada em direito trabalhista, previdenciário, cível e bancário. Unindo alto investimento em tecnologia de processos à humanização no relacionamento, o escritório acumula uma taxa de êxito superior a 90% nas mais de 34 mil causas em que atua e traz no currículo o selo de certificação Great Place to Work (GPTW).

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