C60E 4K Dual: 1ª webcam EMEET com controle remoto no Brasil

A EMEET anunciou o lançamento da EMEET C60E 4K Dual no mercado brasileiro. Equipada com duas câmeras de resolução 4K e um controle remoto multifuncional, a novidade é, segundo a fabricante, a primeira webcam da marca comercializada no Brasil a incluir esse acessório. O equipamento permite ajustar o zoom e parâmetros de imagem à distância, sem a necessidade de acessar os controles no computador durante gravações, apresentações ou transmissões ao vivo.

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Controle remoto permite ajustar o zoom e a imagem durante transmissões

O principal diferencial da C60E 4K Dual no portfólio brasileiro da EMEET é o controle remoto incluído na embalagem. O acessório permite ajustar o nível de zoom e realizar alterações em parâmetros de imagem, como brilho e saturação, diretamente durante a utilização.

Em uma transmissão de comércio eletrônico, por exemplo, o apresentador pode aproximar a imagem para destacar detalhes de um produto ou retornar a um enquadramento mais amplo sem interromper a demonstração para operar o computador. A funcionalidade também pode ser utilizada em aulas online, tutoriais e reuniões nas quais diferentes objetos ou materiais precisam ser apresentados à câmera.

Duas câmeras 4K e zoom de até 11x

A C60E 4K Dual utiliza um sistema composto por uma câmera grande-angular, com campo de visão de 73°, e uma teleobjetiva, com campo de visão de 45°. Ambas oferecem suporte à resolução 4K. O próprio equipamento gerencia automaticamente a utilização das duas câmeras, combinando seus recursos para atender a diferentes necessidades de enquadramento e aproximação da imagem.

O equipamento também oferece zoom de até 11x e tecnologia de foco automático por detecção de fase (PDAF) nas duas câmeras. Segundo a EMEET, o sistema de autofoco foi desenvolvido para ajustar o foco durante mudanças de enquadramento e de distância entre o objeto e a lente.

Para a captura de vídeo, a webcam oferece resolução de até 4K (3840 × 2160) a 30 quadros por segundo (fps) ou Full HD (1920 × 1080) a 60 fps. As opções permitem priorizar maior resolução ou maior fluidez de movimento, conforme a finalidade da gravação e o modo utilizado.

Recursos para lives, criação de conteúdo e videochamadas

Além das duas câmeras, o modelo incorpora iluminação RGB de três cores na estrutura do dispositivo e dois microfones integrados para captação de voz durante chamadas e transmissões. A webcam também possui uma rosca de 1/4 de polegada para instalação em tripés compatíveis, vendidos separadamente. Essa configuração possibilita adaptar o posicionamento da câmera à gravação de vídeos verticais ou incliná-la para baixo em demonstrações de produtos sobre uma mesa, como tutoriais de maquiagem, apresentações de equipamentos e aulas práticas.

Por meio do software EMEET STUDIO, os usuários podem ajustar parâmetros como brilho, saturação e balanço de branco, além de atualizar o firmware do dispositivo. A câmera utiliza conexão USB-A por cabo integrado de dois metros e é compatível com Windows 10 ou posterior, em versões de 64 bits, e macOS 10.14 ou posterior.

Disponibilidade no Brasil

A EMEET C60E 4K Dual está disponível no mercado brasileiro por meio da loja online oficial da fabricante. O modelo é anunciado pelo preço de R$ 359,99 no site brasileiro da EMEET. Os preços oficiais praticados pela marca em outras plataformas de venda podem ser diferentes. Mais informações estão disponíveis na página oficial do produto.

Sobre a EMEET

Fundada em 2016, a EMEET é uma empresa de tecnologia especializada em soluções de imagem com inteligência artificial. Ao integrar tecnologias de processamento de áudio e vídeo com IA, a empresa acumula mais de 200 patentes registradas em todo o mundo e oferece soluções para transmissões ao vivo, criação de conteúdo, videoconferências e outras aplicações profissionais.

Seu portfólio inclui linhas de webcams como EMEET PIXY, S600 e C960. Ao longo dos anos, a empresa conquistou reconhecimento internacional com prêmios de design como iF Design Award, Red Dot Design Award, Good Design Award (G Mark) e International Design Excellence Awards (IDEA). Atualmente, seus produtos estão presentes em mais de 150 países e regiões. No Brasil, a EMEET ocupa o primeiro lugar em vendas na categoria de webcams da Amazon Brasil.

Com foco contínuo na inovação em imagem e inteligência artificial, a EMEET busca desenvolver um ecossistema completo de ferramentas para criadores de conteúdo, abrangendo todas as etapas da produção, do planejamento e da gravação à edição, ao aprimoramento e à publicação, com o objetivo de ampliar as possibilidades criativas de usuários em todo o mundo.

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Fontes e referências