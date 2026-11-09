Datavault AI e Biochar Now combinam créditos de remoção de carbono segurados com tecnologia patenteada de tokenização

A Datavault AI Inc. (“Datavault” ou “Empresa”) (Nasdaq: DVLT) anunciou hoje uma colaboração estratégica global com a Biochar Now para expandir a distribuição de créditos de remoção de carbono verificados e segurados, por meio da tecnologia patenteada de tokenização da Datavault e de suas capacidades globais de marketing e distribuição. A parceria visa conectar os créditos de remoção de carbono da Biochar Now a uma rede mais ampla de compradores, ao mesmo tempo em que fortalece a transparência, a rastreabilidade e a responsabilidade nos mercados de carbono.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Nos termos do acordo, a Datavault AI fornecerá acesso à sua tecnologia de tokenização de créditos de carbono, incluindo a patente norte-americana nº 12.443.977 e pedidos de patente relacionados que ainda estão em tramitação. A empresa também apoiará a geração de demanda global, o desenvolvimento de compradores, o marketing e a distribuição dos créditos de carbono elegíveis da Biochar Now, além de buscar a listagem desses ativos em plataformas de negociação parceiras, atuais e futuras. A Biochar Now remunerará a Datavault AI pelo uso de sua tecnologia e serviços; os termos financeiros específicos não foram divulgados.

A colaboração une duas competências complementares: a remoção física de carbono, a verificação por terceiros e o programa de seguro de créditos de carbono da Biochar Now, somados à tecnologia de tokenização, troca de dados e capacidades de distribuição da Datavault AI. Juntas, as empresas pretendem tornar os créditos de remoção de carbono mais acessíveis aos compradores, reforçando, ao mesmo tempo, a documentação referente à sua autenticidade, titularidade e baixa aposentadoria do crédito.

Os créditos elegíveis passam por verificação de terceiros e são rastreados no sistema proprietário “Insured Carbon” (Carbono Segurado) da Biochar Now. O programa da Biochar Now, baseado em seguros, opera em substituição a um registro tradicional. Os créditos que atendem aos requisitos são segurados por meio de uma seguradora cativa pertencente à Biochar Now, estando sujeitos aos termos, limites e exclusões da apólice.

“Esta parceria reflete nosso foco em transformar a tecnologia e a propriedade intelectual da Datavault em oportunidades comerciais significativas”, afirmou Teri Gallo, Diretora de Operações (COO) da Datavault. “Estamos priorizando parcerias que potencializem nossas capacidades existentes, expandam nosso alcance de mercado e estabeleçam novos caminhos para o crescimento da receita.”

“Acreditamos que a mensagem dos eleitores é a de que o mundo não quer mais atrasos no enfrentamento das mudanças climáticas. É necessária uma remoção real de carbono, uma responsabilidade efetiva e uma forma mais eficiente de conectar créditos de remoção de carbono confiáveis ??a compradores”, disse James Gaspard, fundador e CEO da Biochar Now. “Passamos anos desenvolvendo nossa tecnologia de produção patenteada, processos de verificação independentes e um programa de créditos de carbono segurados. A parceria com a Datavault nos permite gerar demanda por nossos créditos e criar um caminho para que os licenciados da nossa tecnologia alcancem compradores no mercado. Acreditamos que essa combinação pode ajudar a estabelecer um padrão mais elevado de qualidade e transparência para os créditos de carbono.”

Criando um canal para os licenciados da Biochar Now

O acordo foi estruturado para ir além da produção própria de remoção de carbono da Biochar Now. Por meio de uma estrutura de integração, projetos elegíveis operados por licenciados da tecnologia da Biochar Now poderão ser incorporados à parceria, desde que atendam aos requisitos de verificação, seguro e integração. Até a data deste comunicado, nenhum projeto de licenciados foi aceito, embora discussões estejam em andamento, com a Biochar Now encaminhando seus licenciados para a Datavault.

Para a Biochar Now, essa estrutura cria uma oportunidade de ampliar o alcance de sua tecnologia patenteada, ao mesmo tempo em que auxilia os licenciados a levar créditos de carbono segurados e elegíveis a uma base global mais ampla de compradores.

Conectando dados ambientais

A parceria também contempla oportunidades para disponibilizar dados ambientais e de créditos de carbono, autorizados e de fonte primária da Biochar Now por meio do Information Data Exchange (IDE) da Datavault AI. A Biochar Now também terá acesso às funcionalidades DataValue e DataScore da Datavault para esses dados. A iniciativa visa conectar a remoção física de carbono a informações confiáveis ??e rastreáveis ??nos mercados de carbono e na produção de biochar.

“James e eu trabalhamos em estreita colaboração para concretizar este acordo; ele desenvolveu um modelo inovador para enfrentar os desafios do mercado de créditos de carbono”, disse Teri Gallo, Diretora de Operações (COO) da Datavault. A Biochar Now combina a remoção física de carbono, verificação por terceiros e seguro para créditos que atendam aos requisitos. Nosso papel é facilitar o acesso a esses créditos para os compradores por meio da distribuição via plataforma, geração de demanda e marketing, ao mesmo tempo em que aplicamos nossa tecnologia para reforçar a transparência, a rastreabilidade e a proteção contra alegações fraudulentas ou duplicadas. Acreditamos que a combinação de remoção de carbono, proteção por seguro e responsabilidade digital pode tornar os créditos de carbono mais acessíveis aos compradores."

Promovendo um mercado de carbono mais confiável e acessível

A parceria entre a Biochar Now e a Datavault foi concebida para atender a ambos os lados do mercado de créditos de carbono: a necessidade de uma remoção de carbono documentada e a demanda por uma infraestrutura que conecte esses créditos aos compradores. Ao combinar a remoção física de carbono, seguros para créditos elegíveis, rastreabilidade digital, distribuição comercial e uma estrutura de licenciamento, as empresas pretendem criar novas oportunidades para a Biochar Now e seus parceiros, promovendo, ao mesmo tempo, maior responsabilidade e transparência para os adquirentes de créditos de carbono.

"Nosso objetivo é claro: levar a remoção verificada de carbono a mais compradores ao redor do mundo, com o suporte de uma documentação mais robusta e responsabilidade digital", afirmou Gaspard. "Esta parceria vai além da simples venda de créditos de carbono. Trata-se de construir confiança no mercado e criar novas oportunidades para os licenciados da nossa tecnologia."

As partes também concordaram em avaliar, em conjunto, outros projetos estratégicos, incluindo uma iniciativa no oeste dos Estados Unidos que já está em fase de discussão.

Sobre a Biochar Now

Fundada em 2011 e sediada no Colorado, a Biochar Now, LLC é pioneira em tecnologia patenteada para a produção de biochar e em soluções para a remoção de carbono. A empresa transforma biomassa em biochar estável e rico em carbono, destinado a aplicações agrícolas, ambientais e industriais. Seu programa de créditos de carbono integra a remoção física de carbono, verificação por terceiros, documentação de suporte e proteção por seguro para créditos elegíveis. Por meio de suas capacidades produtivas e modelo de licenciamento tecnológico, a Biochar Now trabalha para ampliar o acesso a soluções de remoção de carbono em escala global.

Sobre a Datavault AI

A Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT) realiza a verificação, a avaliação e a tokenização de dados e ativos do mundo real para organizações e indivíduos. Suas plataformas de negociação levam esses ativos ao mercado. Por meio de tecnologias e serviços voltados para mídia, acústica e eventos ao vivo, a empresa viabiliza a forma como organizações alcançam e engajam seus clientes, tanto no segmento corporativo quanto no de consumo. Suas tecnologias são protegidas por um portfólio de patentes, as quais a empresa disponibiliza por meio de licenciamento. Saiba mais em www.dvlt.ai.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém “declarações prospectivas” (nos termos da Private Securities Litigation Reform Act de 1995, conforme alterada, e de outras leis de valores mobiliários) sobre a Datavault AI Inc. (“Datavault AI”, a “Empresa”, “nós”, “nosso” ou “nossa”) e sobre o nosso setor, as quais envolvem riscos e incertezas. Em alguns casos, é possível identificar declarações prospectivas pelo uso de termos como “pode”, “poderá”, “vai”, “deverá”, “espera”, “planeja”, “antecipa”, “pretende”, “visa”, “projeta”, “contempla”, “acredita”, “estima”, “prevê”, “potencial”, “meta”, “objetivo”, “busca”, “provável” ou “continua”, bem como pela forma negativa desses termos ou por outras expressões semelhantes que digam respeito às nossas expectativas, estratégias, planos ou intenções. A ausência desses termos não significa que uma declaração não seja prospectiva. Tais declarações prospectivas incluindo, mas não se limitando a, declarações sobre eventos futuros; os benefícios esperados, o escopo e o alcance global da parceria com a Biochar Now; a esperada tokenização de créditos de carbono elegíveis da Biochar Now, incluindo a correspondência prevista de cada token a um crédito de carbono; a capacidade pretendida de mecanismos de cancelamento de tokens e controles de registro para ajudar a evitar a dupla contagem e alegações fraudulentas; as atividades planejadas pela Datavault AI para desenvolvimento de compradores, geração de demanda, marketing e distribuição; a integração esperada de projetos elegíveis operados por licenciados da tecnologia da Biochar Now; os termos e o desempenho esperado das partes sob o acordo; a receita potencial ou outros benefícios para a Datavault AI decorrentes da parceria; a transição na liderança da Datavault AI e a avaliação contínua, pelo Conselho, de sua estrutura organizacional, prioridades estratégicas e linhas de negócios; o cronograma de apresentação dos relatórios periódicos da Datavault AI à SEC; e potenciais oportunidades de análise e comercialização de dados ambientais e de créditos de carbono da Biochar Now por meio do Information Data Exchange baseiam-se, necessariamente, em estimativas e premissas que, embora consideradas razoáveis ??pela Empresa e por sua administração, são inerentemente incertas.

Recomenda-se aos leitores que não depositem confiança excessiva nestas e em outras declarações prospectivas aqui contidas.

Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles indicados por estas declarações prospectivas, em decorrência de diversos riscos e incertezas, incluindo, mas não se limitando a: a capacidade das partes de implementar com sucesso a parceria e incorporar créditos de carbono elegíveis, bem como projetos de licenciados; a demanda de mercado por créditos de remoção de carbono tokenizados; a disponibilidade, o escopo e a eficácia dos mecanismos de verificação e seguro de créditos de carbono mantidos pela Biochar Now ou por seus licenciados; a capacidade dos controles de tokenização, cancelamento (aposentadoria) e registro de evitar a dupla contagem ou alegações fraudulentas; a disponibilidade de direitos e permissões acordados sobre dados ambientais e de créditos de carbono; riscos relacionados à evolução das estruturas regulatórias aplicáveis ??a ativos tokenizados e aos mercados voluntários de carbono; riscos associados ao desenvolvimento e à integração tecnológica; mudanças na demanda de mercado pelos serviços e produtos da Datavault AI; alterações nas condições econômicas, de mercado ou regulatórias; o risco de que as partes não concluam ou não executem a parceria conforme previsto, ou que ela não gere receitas significativas para a Datavault AI; a capacidade da Biochar Now e de seus licenciados de produzir, verificar e segurar créditos de carbono; o desempenho de plataformas de negociação, registros e parceiros de distribuição de terceiros; o risco de que créditos de carbono tokenizados ou transações relacionadas passem a estar sujeitos a requisitos regulatórios aplicáveis ??a valores mobiliários, commodities ou outros instrumentos; riscos associados a mudanças na liderança executiva e na composição do Conselho de Administração da Datavault AI, incluindo eventuais disputas, reivindicações ou litígios relacionados à destituição ou saída de ex-executivos ou funcionários; e outros riscos e incertezas descritos de forma mais detalhada nos documentos apresentados pela Datavault AI à SEC, incluindo seu Relatório Anual no Formulário 10-K referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025, bem como outros documentos que a Datavault AI venha a apresentar à SEC, os quais estão disponíveis no site da SEC em www.sec.gov, e poderiam fazer com que os resultados reais divergissem das expectativas.

As declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa referem-se apenas a eventos ocorridos até a data em que tais declarações foram feitas. A Datavault AI não assume qualquer obrigação de atualizar as declarações prospectivas apresentadas neste comunicado à imprensa para refletir eventos ou circunstâncias posteriores à data deste documento, nem para incorporar novas informações ou a ocorrência de eventos imprevistos, exceto conforme exigido por lei.

A Datavault AI pode não concretizar, de fato, os planos, intenções ou expectativas divulgados em suas declarações prospectivas; portanto, você não deve depositar confiança excessiva nessas declarações. As declarações prospectivas da Datavault AI não refletem o impacto potencial de quaisquer futuras aquisições, fusões, alienações, empreendimentos conjuntos ou investimentos que a empresa venha a realizar.

Marcas registradas, nomes comerciais, marcas de serviço e direitos autorais

Detemos a propriedade ou os direitos de uso de diversas marcas comerciais, nomes comerciais, marcas de serviço e direitos autorais, os quais são protegidos pelas leis de propriedade intelectual aplicáveis. Este comunicado à imprensa também contém marcas comerciais, nomes comerciais, marcas de serviço e direitos autorais de outras empresas que, até onde sabemos, são de propriedade de seus respectivos titulares. Por mera conveniência, algumas marcas comerciais, nomes comerciais, marcas de serviço e direitos autorais mencionados neste comunicado podem aparecer sem os símbolos ©, ® e ™; contudo, tais referências não pretendem indicar, de forma alguma, que deixaremos de exercer na máxima extensão permitida pela legislação aplicável os nossos direitos ou os direitos dos respectivos licenciadores sobre tais marcas, nomes, marcas de serviço e direitos autorais. O uso ou a exibição, por nossa parte, de marcas comerciais, nomes comerciais, marcas de serviço ou direitos autorais de terceiros não pretende e não deve ser interpretado como sugerir a existência de qualquer relacionamento com essas partes, nem que elas nos endossam ou patrocinam.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261109731855/pt/

Contatos para mídia e investidores

Datavault

Edward Barger, Vice-Presidente de Relações com Investidores

IR@dvlt.ai

Contato para mídia: marketing@dvlt.ai

Biochar Now, LLC

James Gaspard, CEO

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

james.gaspard@biocharnow.com