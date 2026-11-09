Empresas se enfrentam em luta amadora no Money Moicano MMA

Dois sócios de empresas brasileiras se enfrentam em uma luta amadora de MMA no dia 5 de dezembro de 2026,durante a segunda edição do Money Moicano MMA, torneio idealizado pelo atleta do UFC Renato Moicano. O combate integra a rinha de patrocinadores, formato em que representantes de empresas apoiadoras do evento entram no cage, e tem transmissão ao vivo e gratuita pelo YouTube, conforme anunciado pelo lutador.

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A primeira edição do evento ocorreu em 23 de maio de 2026, no Centro de Lutas Cornerman, em São Paulo, com nove lutas profissionais sancionadas pela CABMMA. Na ocasião, o card também contou com a Rinha de Inscritos, constituída por combates amadores entre seguidores do canal do lutador no YouTube, que seguiram regras e utilizaram equipamentos diferentes dos usados nas lutas profissionais.

Dados de audiência mostram o alcance do MMA no país. Em 2023, as lutas exibidas na Faixa Combate, da TV Globo, tiveram média de 9,4 milhões de espectadores por transmissão e somaram mais de 19 milhões de pessoas ao longo do ano, segundo números da Kantar Ibope Media divulgados pela Máquina do Esporte.

A luta acontece uma semana depois da Black Friday, marcada para 27 de novembro. Uma projeção da Confi, por meio da solução Neotrust, em parceria com o E-Commerce Brasil, aponta que o comércio eletrônico brasileiro deve movimentar R$ 13,3 bilhões entre 26 e 29 de novembro, alta de 20,7% em relação a 2025. O segmento de moda e acessórios aparece em segundo lugar, com R$ 1,3 bilhão estimado, de acordo com o Meio & Mensagem.

De um lado do cage estará Victor Radaeli, sócio-fundador da Classic Menswear, marca de vestuário masculino com sede em Guaramirim (SC). Do outro, Tiago Turra, sócio da Joyagear, empresa que fabrica caneleiras, luvas e outros equipamentos para esportes de combate. De acordo com os participantes, é a primeira vez que sócios de duas empresas se enfrentam em uma luta de MMA, cada um representando a própria marca.

"Levar a disputa entre marcas para dentro do cage é algo que nunca tinha sido feito. É uma forma diferente de as empresas se apresentarem ao público do esporte", afirma Victor.

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O combate entre os sócios da Classic Menswear e da Joyagear mantém, na segunda edição, o formato que reúne lutas profissionais e amadoras no mesmo card. Informações sobre lutas, ingressos e transmissão são divulgadas no site oficial do evento: https://moneymoicanomma.com.br/.