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Total Care certifica oito hospitais em AVC pela WSO

Oito unidades da Rede Total Care, do Grupo Amil, foram reconhecidas pela World Stroke Organization por excelência no atendimento ao AVC. O selo, concedido a hospitais em São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e Rio Grande do Norte, considera indicadores de segurança, protocolos clínicos e resultados, em um contexto em que o AVC causou 50.424 mortes e 182.253 internações no Brasil entre janeiro e julho de 2026.

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Repórter
09/11/2026 15:35

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Total Care certifica oito hospitais em AVC pela WSO
Total Care certifica oito hospitais em AVC pela WSO crédito: Shutterstock

Oito hospitais da Rede Total Care, pertencente ao Grupo Amil, receberam a certificação da World Stroke Organization (WSO) por excelência no atendimento a pacientes com acidente vascular cerebral (AVC). O selo foi concedido em um cenário em que, entre janeiro e julho de 2026, o AVC provocou 50.424 mortes e 182.253 internações no Brasil, segundo o DATASUS.

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As unidades certificadas são: Luz Vila Mariana e Carlos Chagas, em São Paulo; Pan?Americano, Pasteur, Mário Lioni e Hospital de Clínicas, no Rio de Janeiro; Monte Klinikum, no Ceará; e Promater, no Rio Grande do Norte. A certificação da WSO reconhece hospitais que mantêm desempenho consistente em indicadores assistenciais, segurança do paciente, adesão a protocolos clínicos e resultados de saúde.

A avaliação da WSO abrange toda a jornada do paciente, desde o reconhecimento dos sintomas e diagnóstico até o tratamento de emergência, reabilitação e acompanhamento pós?alta. Na prática, o selo valida processos que reduzem atrasos no atendimento, fator diretamente associado ao aumento das chances de recuperação e à diminuição do risco de sequelas permanentes.

O resultado reflete um modelo de assistência baseado em equipes multidisciplinares, protocolos padronizados e monitoramento contínuo de indicadores de qualidade. Em casos de AVC, cada minuto sem tratamento adequado pode significar a perda de milhões de neurônios, tornando a rapidez e a coordenação essenciais para a recuperação.

“O AVC é uma condição em que cada minuto faz diferença. O reconhecimento da WSO demonstra que nossas equipes estão preparadas para oferecer um cuidado seguro, baseado em evidências e alinhado ao propósito de garantir uma assistência eficiente e centrada no paciente”, afirmou Naiana Cunha, diretora de Governança Clínica da Rede Total Care.

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Anderson Nascimento, CEO da Rede Total Care, destacou que a certificação reforça uma estratégia construída ao longo dos anos: “Esse resultado reflete investimento em pessoas, tecnologia e protocolos, e demonstra nossa capacidade de oferecer um cuidado mais eficiente e integrado.” Com oito hospitais certificados, a rede amplia sua capacidade de atendimento especializado em diferentes regiões do país, fortalecendo a atuação em uma área crítica da saúde.



Website: https://redetotalcare.com.br/

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