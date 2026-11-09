Tashkent faz história ao sediar a primeira gala do Golden Globes na Ásia Central

Tashkent sediou a gala inaugural Golden Globes Silk Road Tribute, reunindo atores, cineastas e personalidades culturais de renome internacional, provenientes da Ásia Central, do Cáucaso e de outras regiões.

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Tashkent Makes History with Central Asia’s First Golden Globes Gala (Photo credit: © Organising Committee of the Golden Globes Silk Road Tashkent)

Entre os convidados de honra estavam Otabek Umarov — primeiro vice-presidente do Comitê Olímpico Nacional do Uzbequistão, vice-presidente do Conselho Olímpico da Ásia e membro do Senado da FIA — e Shakhnoza Mirziyoyeva — primeira vice-diretora da Agência Nacional de Proteção Social, primeira vice-presidente do Comitê Paralímpico Nacional do Uzbequistão e membro do Bureau Executivo da World Aquatics.

O evento marcou a primeira edição da iniciativa Golden Globes Silk Road, estabelecendo Tashkent como a cidade de lançamento de uma nova plataforma internacional dedicada a celebrar o patrimônio cinematográfico e cultural da histórica região da Rota da Seda.

Entre os convidados internacionais de destaque na noite estava Adrien Brody, vencedor de dois prêmios da Academia — incluindo o de Melhor Ator por O Pianista e The Brutalist. O evento também contou com a presença de Pavel Volya, Laysan Utyasheva e Svetlana Bondarchuk, além de representantes das indústrias internacionais de cinema, mídia e setores criativos.

O cinema uzbeque esteve em evidência. A aclamada atriz Gulchekhra Jamilova e o renomado cineasta Ali Khamraev receberam o prêmio Golden Globes Meridian por suas contribuições duradouras ao cinema, à televisão e à cultura.

A cerimônia também homenageou personalidades criativas de toda a região, incluindo Tahmina Rafaella (Azerbaijão), Levan Koguashvili (Geórgia), Shugyla Yeshen (Cazaquistão) e Samvel Tadevosyan (Armênia).

A gala Golden Globes Silk Road Tribute aproximou a indústria internacional do entretenimento das comunidades criativas da Ásia Central e do Cáucaso, oferecendo aos talentos regionais uma nova plataforma para alcançar um público global.

Para o Uzbequistão, que tem atraído cada vez mais atenção internacional, sediar o evento inaugural fortalece sua presença cultural no exterior e reforça a posição de Tashkent como um destino emergente para grandes eventos globais.

Sobre o Golden Globes Silk Road Tribute Gala

O Golden Globes Silk Road Tribute Gala é uma iniciativa internacional que celebra realizações notáveis ??no cinema, na televisão e na cultura em toda a região da histórica Rota da Seda, com foco no fortalecimento do intercâmbio cultural e na apresentação de talentos criativos regionais a um público global mais amplo.

*Fonte:AETOSWire

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Nurali Yoldashev, porta-voz do Comitê Organizador, +998 90990 5222