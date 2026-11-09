Na contramão do Brasil, rede UFit quer dobrar em 2027

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A bolsa brasileira teve em outubro o pior mês desde 2022. O Ibovespa caiu 9,88% e, no início de novembro, chegou ao menor nível desde janeiro. A economia real também perdeu fôlego. Segundo o IBGE, o PIB cresceu 0,5% no segundo trimestre e o consumo das famílias recuou 0,4%. O Boletim Focus, do Banco Central, projeta alta de apenas 1,2% para 2027, com a Selic mantida em 13,75% ao ano.



Na contramão, a UFit Academia, rede de academias nascida em Santa Catarina, pretende dobrar de tamanho e sair de 24 para 48 unidades até o fim de 2027. Enquanto o país deve crescer 1,2%, a rede planeja expandir 100%.



"Bolsa em queda e juro alto não mudam a necessidade das pessoas de cuidar da saúde. Mudam quem consegue crescer. Quando o mercado segura, quem está preparado ganha espaço", diz João Pedro Morais, fundador e CEO da UFit.



A aposta em Santa Catarina



As 24 novas unidades devem ficar todas em Santa Catarina, estado onde nasceram a rede e o fundador, e que destoa do cenário nacional. Santa Catarina tem a menor taxa de desemprego do país, 2,1% no segundo trimestre, contra 5,4% da média nacional, segundo o IBGE. A economia do estado cresceu 2,9% nos 12 meses até março, acima dos 2% do Brasil, de acordo com a Secretaria de Estado do Planejamento.



"Santa Catarina joga outro campeonato. Enquanto o país desacelera, aqui tem emprego, renda e gente querendo cuidar da saúde. A UFit nasceu aqui, eu nasci aqui, e é aqui que vamos acelerar", afirma o CEO.



Duas inaugurações por mês



O principal motivo para acelerar agora é o modelo de operação. Prestes a completar cinco anos em janeiro, a UFit chegou a um formato validado e enxuto, com custo menor e mais tecnologia para entregar a melhor experiência ao aluno. "Nós passamos esses anos testando e ajustando. Hoje temos um modelo que funciona, custa menos para operar e usa tecnologia a favor do cliente. Com isso validado, a hora de crescer é agora", diz o CEO.



O plano prevê pelo menos duas inaugurações por mês, e onze academias já estão em implantação. A expansão combina a abertura de unidades próprias, a captação de sócios investidores, franquias e a conversão de academias existentes para a bandeira UFit. Desde 2022, a rede praticamente dobra o número de unidades a cada ano.



A UFit soma 170 sócios investidores, com R$ 35 milhões aplicados em unidades da rede e com distribuição de lucros a cada trimestre. O fundador mantém a maior fatia: nas unidades inauguradas em outubro, ficou com 52,5%, e nas próximas pretende ficar com 70%, abrindo 30% para investidores. "Mês sem inauguração, para nós, é sinal de alerta", resume o CEO.



Próximas inaugurações



A aceleração começa antes da virada do ano. A UFit inaugura em novembro a unidade de São João Batista e, em dezembro, a de Bombinhas, ambas em Santa Catarina. Cada academia da rede chega a cerca de 2 mil alunos quando atinge a maturidade. "Cada inauguração representa 2 mil vidas sendo transformadas, todos os dias. É isso que nos move a crescer. Vamos fechar 2026 abrindo portas e entrar em 2027 no ritmo de duas por mês", afirma o CEO.



Sobre a UFit



Fundada pelo engenheiro civil catarinense João Pedro Morais, a UFit Academia é uma rede de academias com unidades em Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais, que atende mais de 40 mil alunos ativos. No plano VIP, o aluno tem acompanhamento de nutricionista e metodologia própria de treino.