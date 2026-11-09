Phoenix Service Partners testa nova tecnologia, obtendo emissões ultrabaixas de metano sem interconexão à rede elétrica

A Phoenix Service Partners ("Phoenix"), em conjunto com a Caterpillar Inc. ("CAT"), testou com sucesso um sistema de compressão de gás de alta potência que proporciona emissões de metano ultrabaixas para o operador, sem a necessidade de conexão à rede elétrica.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Em um artigo técnico apresentado recentemente na Conferência de Máquinas a Gás de 2026, a Phoenix e a CAT divulgaram os resultados dos testes de campo de uma tecnologia de catalisador de oxidação integrado (IOC) montada no motor, projetada para reduzir as emissões de metano, compostos orgânicos voláteis e outros componentes dos gases de escape, enquanto preserva vantagens operacionais dos motores a gás natural de combustão pobre para operações de compressão.

Durante o teste de campo, realizado para um cliente da Phoenix na Bacia Permiana, a unidade reduziu as emissões de metano do motor em até 73% em comparação a uma configuração padrão de combustão pobre de segunda geração da Phoenix – uma configuração que já supera em muito as frotas de compressão tradicionais. As emissões de COVs diminuíram em até 90% no teste, as emissões de CO diminuíram em até 91% e as emissões de formaldeído diminuíram em até 88%.

Ao longo de mais de 4.000 horas de operação durante seis meses, a unidade IOC movimentou cerca de 13 milhões de pés cúbicos padrão por dia e cumpriu a garantia padrão de tempo de operação de 98% da Phoenix.

É importante ressaltar que estas reduções de emissões foram obtidas sem depender da conectividade da rede ou da estabilidade em um ambiente de campo remoto, ao oferecer toda a fiabilidade da compressão alimentada a gás, que reduziu ao mesmo tempo as emissões de metano para um nível próximo da paridade com a compressão elétrica.

"Nossa meta é liderar o setor, sendo a tecnologia uma parte importante de nosso sucesso", disse Randy Dean, Cofundador e Diretor Executivo da Phoenix. "Temos orgulho de firmar parceria com a CAT no desenvolvimento desta novo enfoque que irá elevar o padrão da compressão de gás."

"Ao reduzir as emissões do escapamento, este novo sistema não só ajuda nossos clientes a alcançarem seus objetivos de emissões, como também facilita o licenciamento e o desenvolvimento econômico do local, permitindo a instalação de mais potência por unidade", disse Marshall Taylor, Vice-Presidente de Vendas e Engenharia da Phoenix.

Dan West, Diretor Geral da SCF Partners, disse: "As operadoras precisam de confiabilidade de ponta para manter sua infraestrutura crucial em operação e também precisam reduzir as emissões. Com a Phoenix, elas podem realizar ambas as tarefas ao mesmo tempo, sem precisar esperar ou depender da rede elétrica."

Sobre a Phoenix Service Partners

A Phoenix provê serviços de compressão por contrato de alta potência, oferendo aos operadores midstream e upstream dos EUA soluções de alta eficiência e baixa emissão. A empresa fornece estações de compressão de gás natural prontas para uso, operações de estação e gerenciamento de projetos. A equipe de liderança da Phoenix traz décadas de experiência na entrega de tempos de execução líderes do setor e excepcional atendimento ao cliente, além de uma paixão por fazer tudo melhor. Para mais informações, acesse https://phxsp.com/.

Sobre a SCF Partners

Fundada em 1989, a SCF fornece capital próprio e assistência estratégica para o crescimento de empresas líderes em serviços, equipamentos e tecnologia para o setor de energia, que operam em todo o mundo. A SCF investiu em mais de 80 empresas de plataforma, realizou mais de 400 aquisições adicionais e desenvolveu 18 empresas de serviços e equipamentos para o setor de energia com ações negociadas em bolsa ao longo de sua história. A empresa está sediada em Houston, Texas, e possui escritórios em Aberdeen e na Austrália. Para mais informações, acesse www.scfpartners.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261109113127/pt/

Jillian Brooks

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jbrooks@scfpartners.com