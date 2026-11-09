Associação Oswaldo Goeldi recebe certificação nacional

A Associação Artística Cultural Oswaldo Goeldi (AACOG), sediada em Taubaté, interior de São Paulo, foi selecionada pelo Ministério da Cultura, por meio do Edital de Chamamento Público n.º?2/2026, para a certificação de sua Escola Livre de Formação em Arte e Cultura “Modelando Tradições”. A certificação integra a instituição à Rede Nacional de Escolas Livres de Formação em Arte e Cultura.

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A certificação, soma?se a mais de 26 anos de atuação da AACOG, período em que desenvolveu projetos de formação, exposições, publicações, ações educativas e iniciativas de preservação da memória cultural.

Fundada em 18 de outubro de 2000, a associação tem ampliado sua presença no cenário cultural brasileiro, estabelecendo relações entre produção artística, patrimônio cultural e saberes tradicionais. Seu trabalho inclui a difusão do legado do gravurista Oswaldo Goeldi, além de projetos ligados à história, ciência, cultura popular e educação patrimonial.

Entre os eixos formativos destaca?se a Arte Figureira de Taubaté, expressão que preserva técnicas de modelagem em argila transmitidas entre gerações. Por meio do Ponto de Cultura Modelando Tradições, a AACOG realiza atividades de formação, valoriza artesãos e difunde essa manifestação cultural, contribuindo para sua continuidade e reconhecimento.

A Escola Livre abrange ainda cerâmica, artes visuais, gravura, desenho, pintura, curadoria, museologia, mediação cultural, patrimônio, memória, literatura e audiovisual, reconhecendo diferentes formas de produção e transmissão do conhecimento e aproximando a formação artística dos saberes comunitários.

Uma trajetória de reconhecimento e continuidade

A seleção representa mais uma etapa de um trabalho institucional que vem ganhando projeção nacional. Embora a sede permaneça em Taubaté, a AACOG desenvolve projetos que ultrapassam os limites municipais, articulando pesquisa, formação e circulação artística.

Sob a presidência da curadora e gestora cultural Lani Goeldi, a instituição tem ampliado parcerias, qualificado projetos e fortalecido a presença da arte e do patrimônio brasileiro em diferentes espaços de formação e difusão.

"Cada reconhecimento recebido pela associação representa o resultado de muitos anos de trabalho, pesquisa e dedicação. Construímos nossa trajetória com a convicção de que preservar a memória e transmitir conhecimentos são responsabilidades que exigem continuidade. É significativo ver uma instituição sediada em Taubaté alcançar reconhecimento nacional por um trabalho que reúne artistas, artesãos, educadores e diferentes expressões da cultura brasileira", destaca Lani Goeldi.

Para a Associação Oswaldo Goeldi, o novo reconhecimento reforça o compromisso de dar continuidade a uma atuação que valoriza a produção artística brasileira, preserva conhecimentos e cria oportunidades de formação para diferentes públicos.

Sobre a Associação Artística Cultural Oswaldo Goeldi

Fundada em 18 de outubro de 2000 e sediada em Taubaté, São Paulo, a AACOG é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos dedicada à pesquisa, preservação, formação e difusão cultural. Sua atuação inclui projetos relacionados ao legado artístico de Oswaldo Goeldi, exposições, publicações, ações educativas, patrimônio cultural, artes visuais e cultura popular. Entre suas iniciativas está o Ponto de Cultura Modelando Tradições, dedicado à valorização da Arte Figureira de Taubaté e dos saberes tradicionais.

Informações para a imprensa

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Associação Artística Cultural Oswaldo Goeldi (AACOG)

Presidente: Lani Goeldi

Sede: Taubaté, São Paulo

www.oswaldogoeldi.com.br

Instagram:@oswaldogoeldi

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Instagram: @figureiros