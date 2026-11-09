Materiais entram no radar de quem compra calçados

A composição de um par de calçados deixou de ser um detalhe restrito à etiqueta e passou a integrar a pesquisa que o consumidor faz antes de fechar uma compra. Além de design e conforto, características como durabilidade, resistência, respirabilidade e facilidade de manutenção entram na comparação entre modelos, em um movimento que afeta tanto a criação dos produtos quanto a forma como os fabricantes explicam o que colocam no mercado.

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O comportamento acompanha uma mudança mais ampla nos hábitos de consumo. Levantamento do Reclame AQUI, com 2.300 entrevistados, divulgado em março de 2025, indica que oito em cada dez pessoas leem avaliações antes de comprar e que 47,82% combinam canais on-line e físicos na mesma jornada. No setor calçadista, a busca por informação ocorre em um ambiente de consumo mais seletivo: segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), o país produziu 847,5 milhões de pares em 2025.

Informação na palma da mão

Para Renata Scholles, gerente de marketing da Calçados Pegada, empresa fundada em 1989 em Dois Irmãos (RS), o acesso rápido a dados sobre os produtos explica boa parte dessa mudança. “Hoje o consumidor tem muito mais acesso à informação, de forma rápida e prática, na palma da mão. Com isso, ele consegue pesquisar e se mostra mais interessado em entender o que está por trás do produto que está comprando”, afirma.

A executiva observa que a avaliação vai além da aparência. “Ele não olha apenas para o design ou para o preço. Ele quer entender se o calçado é confortável, se vai resistir ao uso diário e o custo-benefício. Por isso é tão importante aproveitarmos os canais digitais para abastecermos o consumidor com informações relevantes sobre o produto, que o auxiliem no processo de decisão”.

Couro e microfibra para necessidades diferentes

Entre os materiais que concentram essa atenção estão o couro, matéria-prima tradicional da indústria calçadista, e as microfibras desenvolvidas com novas tecnologias. Na Pegada, as duas opções convivem no portfólio: o couro aparece em linhas masculinas e femininas pensadas para ocasiões que vão do ambiente profissional ao lazer, enquanto o PGD Fibertech é uma microfibra exclusiva da marca, obtida a partir de fibras ultrafinas de poliamida, poliuretano e poliéster.

“Não colocaria como uma disputa entre materiais. Couro e PGD Fibertech têm características diferentes e podem atender a necessidades diferentes”, diz Renata. De acordo com ela, o couro reúne maciez, flexibilidade, adaptação aos pés, durabilidade e capacidade de absorção e dissipação do suor, enquanto a microfibra “foi criada visando possuir o máximo possível os atributos do couro, combinando leveza, flexibilidade, resistência e facilidade de higienização”, complementa.

A gerente descreve a escolha como uma questão de perfil de necessidade. Quem precisa de um calçado para trabalhar todos os dias, com aparência mais sofisticada, tende a encontrar no couro uma boa resposta. Já quem prioriza leveza, flexibilidade e manutenção simples em uma rotina dinâmica pode optar pelo PGD Fibertech, cujas linhas têm melhor custo-benefício e modelos mais clean, voltados a um público mais jovem.

Da ficha técnica ao benefício percebido

O interesse por detalhes técnicos também altera o trabalho das fabricantes. Renata relaciona o fenômeno à transformação da jornada de compra descrita por Philip Kotler no livro Marketing 4.0. “Hoje, não basta comunicar apenas as funcionalidades de um calçado: é preciso mostrar como aquela tecnologia ou característica se traduz em um benefício real para a vida do consumidor”, acentua.

Segundo ela, o desenvolvimento passa a considerar atributos mensuráveis, como peso, flexibilidade, absorção de impacto, transpiração, resistência e ergonomia, cabendo ao marketing traduzi-los em linguagem acessível. Na Pegada, um programa de treinamento com vendedores de lojas aborda produtos, tecnologias, materiais, formas e construção dos calçados.

Sustentabilidade entra na equação

A pesquisa por materiais alternativos ganha espaço no setor. De acordo com a Abicalçados, seis em cada dez fabricantes brasileiras têm ao menos uma linha de produtos sustentáveis. O Origem Sustentável, certificação criada em 2013 com a Assintecal, avalia 104 indicadores em cinco dimensões e já abrange 45% da produção nacional. A Pegada é certificada no nível Diamante, atribuído a empresas que atingem mais de 80% dos indicadores.

“A indústria já está avançando em materiais alternativos, reciclados, de reuso e biomateriais”, percebe Renata. Conforme a gerente, o tema exige visão ampla: “Para um calçado, é preciso pensar no conjunto: origem da matéria-prima, processo produtivo, durabilidade, possibilidade de uso prolongado, descarte e impacto ao longo do ciclo de vida”, enfatiza.

Com um consumidor que compara composição, ocasião de uso e manutenção antes de decidir, a Pegada projeta continuidade na procura tanto por calçados em couro quanto por modelos em PGD Fibertech. A leitura da empresa é de que conforto, desempenho, estética e sustentabilidade tendem a ser cobrados em conjunto. “O consumidor provavelmente não vai querer escolher apenas um desses atributos. Ele vai esperar que eles estejam cada vez mais integrados”, conclui Renata.

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