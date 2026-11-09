Paris Elysées lança guia oficial com dados de 72 perfumes

A Paris Elysées, casa de perfumes francesa criada em 1990 e presente oficialmente no Brasil desde 2000, lançou o Guia Oficial Paris Elysées, site de consulta gratuito que concentra informações verificadas sobre os 72 perfumes da marca comercializados no país. A plataforma reúne fichas técnicas, o número de notificação de cada produto na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), conteúdo educativo sobre perfumaria e a Elysa, assistente virtual com inteligência artificial (IA) que responde dúvidas com base nos dados oficiais da empresa. A iniciativa nasce da percepção de que o comprador brasileiro investiga muito antes de escolher uma fragrância pela internet, sem poder senti-la fisicamente.

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Segundo Laurent Morcrette, diretor da Paris Elysées no Brasil, a dificuldade não está na falta de conteúdo, mas na precisão dele. “O consumidor pesquisa muito antes de comprar, assiste a resenhas, segue criadores no TikTok, lê avaliações e agora pergunta também para a inteligência artificial. Nesse caminho, as informações se misturam bastante: nota trocada, família olfativa errada, dado de um perfume que vai parar na ficha de outro”, afirma. Pelo mesmo motivo, a empresa criou uma certificação para os afiliados que vendem a marca.

O movimento descrito pelo executivo aparece em dados recentes. O levantamento Prompt-me, da agência Fbiz em parceria com a plataforma On The Go, indica que 46% dos brasileiros que usam IA já recorrem à tecnologia para pesquisar produtos ou serviços antes da compra. O estudo ouviu 1.200 pessoas com 16 anos ou mais, de todas as regiões do país, entre 23 de julho e 3 de agosto de 2026.

Fichas técnicas e educação olfativa

Cada perfume conta com pirâmide olfativa (notas de saída, coração e fundo), família olfativa, concentração (eau de toilette, eau de parfum ou elixir), ocasiões de uso e perfis de intensidade, doçura, frescor e fixação. O site também oferece comparativos entre perfumes da própria marca, teste de perfil, teste para escolha de presentes e versões em inglês e francês dos itens mais avaliados.

Na seção “Aula de perfumista”, um glossário explica 30 termos técnicos, como sillage, fougère, chipre e layering, além de 45 notas pouco conhecidas, entre elas hedione, ambroxan e tuberosa. Os lançamentos de 2026, Vodka Gold Elixir, Vodka Wild Elixir, Billion Dollar Elixir e Max XclusiV, ganham destaque.

As sugestões de uso, de acordo com Morcrette, funcionam como orientação inicial. “Não é uma regra, cada um usa o perfume do jeito que quiser, mas ajuda quem está começando a entender esse universo”, pondera.

Resenhas independentes e assistente virtual

O guia incorpora mais de 200 vídeos de criadores independentes no YouTube, que somam mais de 5 milhões de visualizações e são identificados como conteúdo de terceiros. O critério de seleção, explica o diretor, foi reunir os vídeos mais assistidos sobre cada perfume. “Não tiramos nenhum vídeo por causa da opinião: se o criador achou que a fixação é fraca, o vídeo está lá do mesmo jeito. A marca não paga esses vídeos e não tem nenhum controle sobre o que é dito”, diz.

Os perfis de desempenho seguem a mesma lógica e resultam da análise de centenas de avaliações e comentários de compradores, cruzados com apoio de IA. Só o Night Caviar, sozinho, acumula mais de 55 mil avaliações na loja oficial da marca no Mercado Livre. Já a Elysa recomenda fragrâncias conforme o que o usuário procura e o perfil de cada produto, e não pelo estoque ou pelo lançamento do mês. “Se alguém pede um perfume leve para o calor, ela não vai empurrar o mais intenso da linha só porque é novidade”, exemplifica Morcrette. A assistente também não promete duração em horas, porque a fixação depende de pele, hidratação e clima.

Procedência como pilar da consulta

“A pergunta que mais recebemos, de longe, é ‘esse perfume é original?’”, relata o executivo. A preocupação tem respaldo no noticiário. Em setembro de 2026, a Operação Perfume de Mulher, conduzida pelo Ministério Público Federal (MPF), pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) e pela Receita Federal, cumpriu 16 mandados de busca e apreensão em três estados contra um esquema de importação clandestina de perfumes. Segundo o órgão, contas ligadas aos investigados registraram movimentação superior a R$ 300 milhões.

Para permitir a checagem autônoma, o guia informa o número de notificação de cada produto e o passo a passo para consultá-lo no site da Anvisa. A plataforma esclarece ainda que perfumes são notificados e não registrados, e orienta o consumidor a exigir nota fiscal e desconfiar de valores muito abaixo do usual.

DNA francês e trajetória no país

Morcrette atribui a política de preço da marca à forma como a empresa se organiza, e não à qualidade da matéria-prima. As fórmulas são desenvolvidas em Grasse e seguem as normas europeias da International Fragrance Association (IFRA) e do regulamento REACH, que trata do uso de substâncias químicas. O grupo mantém fábrica própria na Índia desde 2005, escritórios na Espanha e na Bélgica e soma mais de 300 milhões de frascos vendidos em cinco continentes, com produtos de fórmula vegana e livres de crueldade animal.

No Brasil, a empresa informa mais de 50 milhões de frascos vendidos em 20 anos, com mais de 3 milhões de unidades em 2024 e mais de 3,5 milhões em 2025, o melhor resultado da marca no país. A loja oficial no Mercado Livre tem nota média de 4,6 estrelas em mais de 439 mil avaliações, e os perfis oficiais nas redes sociais têm mais de 1 milhão de seguidores. “O que o guia não consegue provar, e prefiro ser honesto sobre isso, é como o perfume vai ficar na pele de cada pessoa”, admite o diretor.

Para os próximos anos, Morcrette avalia que a combinação entre redes sociais e assistentes de IA tende a favorecer quem atua com transparência. “Quem tiver informação clara e verificável vai ser a marca que as pessoas recomendam e que as próprias IAs recomendam”, projeta. Na visão dele, a educação olfativa completa essa equação: “Quem entende um pouco de perfume escolhe melhor e confia mais na marca”.

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Para mais informações, basta acessar: https://guia.parfum.com.br