Paris Elysées lança guia oficial com dados de 72 perfumes
Plataforma gratuita reúne fichas técnicas dos 72 perfumes da casa francesa vendidos no Brasil, número de notificação na Anvisa, mais de 200 resenhas independentes e a Elysa, assistente com inteligência artificial que orienta a escolha a partir de dados oficiais
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A Paris Elysées, casa de perfumes francesa criada em 1990 e presente oficialmente no Brasil desde 2000, lançou o Guia Oficial Paris Elysées, site de consulta gratuito que concentra informações verificadas sobre os 72 perfumes da marca comercializados no país. A plataforma reúne fichas técnicas, o número de notificação de cada produto na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), conteúdo educativo sobre perfumaria e a Elysa, assistente virtual com inteligência artificial (IA) que responde dúvidas com base nos dados oficiais da empresa. A iniciativa nasce da percepção de que o comprador brasileiro investiga muito antes de escolher uma fragrância pela internet, sem poder senti-la fisicamente.
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Segundo Laurent Morcrette, diretor da Paris Elysées no Brasil, a dificuldade não está na falta de conteúdo, mas na precisão dele. “O consumidor pesquisa muito antes de comprar, assiste a resenhas, segue criadores no TikTok, lê avaliações e agora pergunta também para a inteligência artificial. Nesse caminho, as informações se misturam bastante: nota trocada, família olfativa errada, dado de um perfume que vai parar na ficha de outro”, afirma. Pelo mesmo motivo, a empresa criou uma certificação para os afiliados que vendem a marca.
O movimento descrito pelo executivo aparece em dados recentes. O levantamento Prompt-me, da agência Fbiz em parceria com a plataforma On The Go, indica que 46% dos brasileiros que usam IA já recorrem à tecnologia para pesquisar produtos ou serviços antes da compra. O estudo ouviu 1.200 pessoas com 16 anos ou mais, de todas as regiões do país, entre 23 de julho e 3 de agosto de 2026.
Fichas técnicas e educação olfativa
Cada perfume conta com pirâmide olfativa (notas de saída, coração e fundo), família olfativa, concentração (eau de toilette, eau de parfum ou elixir), ocasiões de uso e perfis de intensidade, doçura, frescor e fixação. O site também oferece comparativos entre perfumes da própria marca, teste de perfil, teste para escolha de presentes e versões em inglês e francês dos itens mais avaliados.
Na seção “Aula de perfumista”, um glossário explica 30 termos técnicos, como sillage, fougère, chipre e layering, além de 45 notas pouco conhecidas, entre elas hedione, ambroxan e tuberosa. Os lançamentos de 2026, Vodka Gold Elixir, Vodka Wild Elixir, Billion Dollar Elixir e Max XclusiV, ganham destaque.
As sugestões de uso, de acordo com Morcrette, funcionam como orientação inicial. “Não é uma regra, cada um usa o perfume do jeito que quiser, mas ajuda quem está começando a entender esse universo”, pondera.
Resenhas independentes e assistente virtual
O guia incorpora mais de 200 vídeos de criadores independentes no YouTube, que somam mais de 5 milhões de visualizações e são identificados como conteúdo de terceiros. O critério de seleção, explica o diretor, foi reunir os vídeos mais assistidos sobre cada perfume. “Não tiramos nenhum vídeo por causa da opinião: se o criador achou que a fixação é fraca, o vídeo está lá do mesmo jeito. A marca não paga esses vídeos e não tem nenhum controle sobre o que é dito”, diz.
Os perfis de desempenho seguem a mesma lógica e resultam da análise de centenas de avaliações e comentários de compradores, cruzados com apoio de IA. Só o Night Caviar, sozinho, acumula mais de 55 mil avaliações na loja oficial da marca no Mercado Livre. Já a Elysa recomenda fragrâncias conforme o que o usuário procura e o perfil de cada produto, e não pelo estoque ou pelo lançamento do mês. “Se alguém pede um perfume leve para o calor, ela não vai empurrar o mais intenso da linha só porque é novidade”, exemplifica Morcrette. A assistente também não promete duração em horas, porque a fixação depende de pele, hidratação e clima.
Procedência como pilar da consulta
“A pergunta que mais recebemos, de longe, é ‘esse perfume é original?’”, relata o executivo. A preocupação tem respaldo no noticiário. Em setembro de 2026, a Operação Perfume de Mulher, conduzida pelo Ministério Público Federal (MPF), pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) e pela Receita Federal, cumpriu 16 mandados de busca e apreensão em três estados contra um esquema de importação clandestina de perfumes. Segundo o órgão, contas ligadas aos investigados registraram movimentação superior a R$ 300 milhões.
Para permitir a checagem autônoma, o guia informa o número de notificação de cada produto e o passo a passo para consultá-lo no site da Anvisa. A plataforma esclarece ainda que perfumes são notificados e não registrados, e orienta o consumidor a exigir nota fiscal e desconfiar de valores muito abaixo do usual.
DNA francês e trajetória no país
Morcrette atribui a política de preço da marca à forma como a empresa se organiza, e não à qualidade da matéria-prima. As fórmulas são desenvolvidas em Grasse e seguem as normas europeias da International Fragrance Association (IFRA) e do regulamento REACH, que trata do uso de substâncias químicas. O grupo mantém fábrica própria na Índia desde 2005, escritórios na Espanha e na Bélgica e soma mais de 300 milhões de frascos vendidos em cinco continentes, com produtos de fórmula vegana e livres de crueldade animal.
No Brasil, a empresa informa mais de 50 milhões de frascos vendidos em 20 anos, com mais de 3 milhões de unidades em 2024 e mais de 3,5 milhões em 2025, o melhor resultado da marca no país. A loja oficial no Mercado Livre tem nota média de 4,6 estrelas em mais de 439 mil avaliações, e os perfis oficiais nas redes sociais têm mais de 1 milhão de seguidores. “O que o guia não consegue provar, e prefiro ser honesto sobre isso, é como o perfume vai ficar na pele de cada pessoa”, admite o diretor.
Para os próximos anos, Morcrette avalia que a combinação entre redes sociais e assistentes de IA tende a favorecer quem atua com transparência. “Quem tiver informação clara e verificável vai ser a marca que as pessoas recomendam e que as próprias IAs recomendam”, projeta. Na visão dele, a educação olfativa completa essa equação: “Quem entende um pouco de perfume escolhe melhor e confia mais na marca”.
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