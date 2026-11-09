GoFundMe ultrapassa $50 bilhões arrecadados, celebrando as pessoas que capacitam um movimento global de ajuda

A GoFundMe anunciou que sua comunidade global ultrapassou $50 bilhões arrecadados para ajudar pessoas e organizações sem fins lucrativos ao redor do mundo. Mais de 200 milhões de pessoas realizaram doações através da GoFundMe, e aproximadamente 40% doaram mais de uma vez, refletindo a escala extraordinária de pessoas que se mobilizam umas pelas outras e continuam voltando para ajudar.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261109294468/pt/

Celebrating $50B raised on GoFundMe with The Kind 50. From showing up for a friend in need to mobilizing entire communities, The Kind 50 celebrates people and organizations whose acts of kindness – on and off GoFundMe – made an impact over the past year and inspired others to help.

Para comemorar esse marco, a GoFundMe está introduzindo a lista The Kind 50, uma celebração das pessoas mais gentis da internet. A lista inaugural apresenta 50 histórias de pessoas físicas e organizações sem fins lucrativos que perceberam uma necessidade, marcaram presença e reuniram outras pessoas para ajudar. A lista inclui um aluno do quarto ano chamado Declan, que percorreu 300 milhas (483 km) de bicicleta em um mês em prol da pesquisa sobre o câncer; Candace e Diana, melhores amigas há 50 anos que inspiraram o país com o apoio mútuo que dedicam uma à outra; Lupita Nyong'o, que liderou um desafio de arrecadação de fundos e uma campanha de conscientização relacionada à pesquisa sobre miomas; as "Swifties", por seus constantes atos de generosidade online; e o Music Man Project, que trouxe artistas com deficiência do Reino Unido para o palco da Broadway, em Nova York, neste outono.

"$50 bilhões é um marco incrível. Quem me inspira mais são as milhões de pessoas por trás disso", afirmou Tim Cadogan, CEO da GoFundMe. "As pessoas sempre foram generosas. A tecnologia fez com que ficasse mais fácil para elas expressarem seu amor e cuidado em tempo real, para dar suporte a alguém amado durante tempos difíceis, ajudar uma comunidade a se reconstruir após um desastre ou contribuir com a missão de uma organização sem fins lucrativos. Neste momento de rápidas mudanças, estamos inovando com ferramentas como nosso coach inteligente de captação de fundos para transformar como as pessoas pedem ajuda e alcançam outras pessoas que se importam. Olhando para o futuro, estamos focados em aproveitar as novas tecnologias para ajudar ainda mais pessoas a ajudar umas às outras ao redor do mundo".

Ajuda que alcança as pessoas e aproxima as comunidades

Uma nova pesquisa encomendada pela GoFundMe e realizada pela YouGov destaca a ampla abrangência de ajudar, bem como a felicidade e a conexão que as pessoas associam ao ato de doar:

Mais de um terço dos americanos receberam suporte através da GoFundMe ou têm uma conexão primária com alguém que recebeu suporte.

Dois terços (66%) de todos os participantes disseram que se sentiram mais felizes após apoiar financeiramente alguém com necessidade. Entre aqueles que usaram a GoFundMe, esse número pula para mais de quatro em cada cinco pessoas (82%).

Quase três quartos (74%) das pessoas que usaram a GoFundMe afirmaram que doar para alguém ou para uma organização perto delas as ajuda a se sentir mais conectadas com sua comunidade, comparado com 58% de todos os participantes da pesquisa.

Daqueles que usaram a GoFundMe, 93% estão confiantes que doar através da plataforma pode fazer uma diferença significativa, quase quatro em cada cinco participantes (77%) afirmam que a plataforma faz com que seja mais fácil ajudar as pessoas e mais da metade (54%) diz que a GoFundMe faz com que o ato de doar pareça mais pessoal do que transacional.

Conheça a lista The Kind 50

Seja apoiar um amigo necessitado ou mobilizar comunidades inteiras, a lista The Kind 50 celebra as pessoas e as organizações cujos atos de gentileza, por meio da GoFundMe ou fora dela, tiveram um impacto no último ano e inspiraram outras pessoas a ajudar.

Entre eles está o aluno do quarto ano Declan Levy, que andou 300 milhas (483 km) de bicicleta em um mês para captar fundos para a Sociedade Americana do Câncer em homenagem a sua avó. Ao refletir sobre a experiência, ele afirmou: "No início, eu não sabia se conseguiria percorrer 300 milhas, mas eu tinha uma comunidade torcendo por mim e me ajudando a não desistir. Eu queria ajudar as pessoas com câncer por causa da minha avó. Estou orgulhoso de ter terminado e espero que outras crianças vejam que elas também podem ajudar".

Também entre os reconhecidos está o ultramaratonista britânico William Goodge, que correu 50 maratonas em todos os 50 estados americanos em 24 dias para apoiar a causa "Stand Up To Cancer" em memória da sua mãe. "Eu não posso trazer minha mãe de volta, mas eu posso usar a lembrança que temos dela para fazer algo bom para arrecadar fundos e conscientizar as pessoas a ajudar os outros com câncer", afirmou Goodge. "Espero mostrar às pessoas que estão vivenciando uma perda ou qualquer dificuldade que elas podem transformar essas emoções em algo que ajuda os outros".

Juntas, essas histórias mostram o melhor da internet: um lugar onde as pessoas se juntas umas pelas outras. Ao compartilhar essas histórias, a GoFundMe espera inspirar mais pessoas a transformar gentileza em ação nas suas próprias comunidades.

Fazendo com que seja mais fácil pedir ajudar e ajudar os outros

O futuro dos atos de ajuda está sendo construído hoje. Através de inovações como o coach inteligente de captação de fundos e ferramentas de captação de fundos alimentadas por IA usadas mais de 100 milhões de vezes, até o lançamento do Giving Funds, ferramentas de captação de fundos sem fins lucrativos, e nova maneiras de descobrir e apoiar causas, a GoFundMe está fazendo com que seja mais fácil do que nunca para que as pessoas peçam ajuda, inspirem generosidade e fortaleçam suas comunidades.

Sobre a pesquisa

Os achados da pesquisa nos EUA são da YouGov Plc. A amostra total foi composta de 4.141 adultos, dos quais 2.706 eram doadores (aqueles quem fizeram uma doação financeira a um indivíduo, a uma causa sem fins lucrativos ou de caridade, ou a uma organização). O trabalho de campo foi realizado entre 16 e 21 de setembro de 2026. A pesquisa foi realizada online. Os números foram ponderados e representam adultos americanos (maiores de 18 anos).

As estatísticas da plataforma, incluindo os fundos captados, o número de doadores, a taxa de doadores recorrentes e o uso de ferramentas de IA, são baseadas nos dados internos da GoFundMe e não fizeram parte da pesquisa da YouGov.

Sobre a GoFundMe

A GoFundMe é uma plataforma de captação de fundos impulsionada pela comunidade e dedicada a ajudar as pessoas a ajudarem umas as outras. A GoFundMe combina contação de história e captação de fundos para fazer com que seja fácil para as pessoas e organizações sem fins lucrativos compartilharem suas histórias, se conectarem com seus apoiadores e alcançarem suas metas de captação de fundos. A GoFundMe capacita indivíduos e organizações a fazer uma diferença significativa para as causas e comunidades que mais lhes importam. A GoFundMe já possibilitou $50 bilhões de ajudas a comunidades em todo o mundo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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