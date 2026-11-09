NIQ fará apresentação na Conferência de Investidores em Serviços Definitivos da J.P. Morgan em 2026

A NielsenIQ (NYSE: NIQ) (a "Empresa" ou "NIQ"), empresa líder mundial em inteligência de consumo, anunciou hoje que Jim Peck, Presidente e Diretor Executivo, e Mike Burwell, Diretor Financeiro, irão participar de um bate-papo informal na Conferência de Investidores em Serviços Definitivos da J.P. Morgan na terça-feira, 17 de novembro de 2026, às 14h40 (horário do leste dos EUA). Uma transmissão ao vivo estará disponível no site de relações com investidores da NIQ em https://investors.nielseniq.com. Uma gravação da apresentação também estará disponível no site da empresa após o término da mesma.

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Sobre a NielsenIQ

A NielsenIQ (NYSE: NIQ) é uma empresa líder em inteligência do consumidor, que oferece a compreensão mais completa do comportamento de compra do consumidor. Combinando uma pegada de dados mundial incomparável, medição granular de consumo e varejo e décadas de experiência em modelagem de IA, a NIQ ajuda as empresas a transformar dados complexos em ações confiantes. Com operações em mais de 90 países, cobrindo cerca de 82% da população mundial e mais de US$ 7,4 trilhões em gastos de consumo, a NIQ oferece o The Full View™, ajudando marcas e varejistas a entender o que os consumidores compram, por que compram e o que fazer a seguir. Para mais informações, acesse www.niq.com.

Fonte: Nielsen Consumer LLC

NIQ-IR

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