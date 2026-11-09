Tem sido uma rotina para a Like Leads, agência especializada em Assessoria de Imprensa, PR e Marketing para empresas de tecnologia. Cada vez mais clientes procuram a agência em busca da rápida adoção de plataformas de inteligência artificial generativa como interface de pesquisa corporativa, com foco na otimização da dinâmica de prospecção e aquisição de clientes, principalmente no mercado B2B. À medida que comitês de compras e diretores de tecnologia substituem a digitação de palavras-chave no Google por consultas a assistentes como ChatGPT, Claude, Gemini e Perplexity, a disputa por visibilidade comercial migra do tradicional SEO (Search Engine Optimization) para o GEO (Generative Engine Optimization).

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Essa nova engrenagem impõe às companhias uma dupla exigência: conquistar validação jornalística independente e reestruturar profundamente a arquitetura de código de seus canais digitais. Isso ocorre porque, ao responder a perguntas complexas sobre soluções de software, infraestrutura em nuvem ou prestadores de serviços estratégicos, os Grandes Modelos de Linguagem (LLMs) recorrem a mecanismos de síntese que priorizam fontes com alto grau de autoridade e escrutínio factual.

O objetivo central dos desenvolvedores dessas ferramentas é conter alucinações e entregar dados consistentes para o usuário final, o que resultou na valorização direta da imprensa profissional nos índices de busca das máquinas. Um levantamento global conduzido pela plataforma de tecnologia em comunicação Muck Rack, que analisou mais de 25 milhões de links consultados por motores de IA generativa, constatou que o jornalismo profissional responde por 27% de todas as fontes citadas nas respostas aos usuários.

Em contrapartida, conteúdos patrocinados, publieditoriais e postagens promocionais representam apenas 0,3% das referências, indicando que os algoritmos descartam o discurso puramente publicitário na construção de seus consensos. "A publicidade permite à empresa apresentar sua própria narrativa, mas os modelos de linguagem foram programados para buscar validação cruzada independente. Se uma companhia não conta com o lastro de reportagens orgânicas em veículos de referência, o algoritmo simplesmente não encontra os sinais de confiança necessários para recomendá-la como fornecedora viável", destaca Fábio Ventura, CEO da Like Leads, agência especializada em relações públicas e comunicação estratégica para o ecossistema de tecnologia.

A métrica computacional reflete o próprio comportamento de tomada de decisão no ambiente de negócios. De acordo com o estudo The Credibility Effect, realizado pela consultoria Baden Bower com 1,6 mil executivos em escala global, 89% dos entrevistados afirmam ter maior segurança ao contratar fornecedores que possuem cobertura editorial regular em veículos de prestígio, em comparação àqueles cuja presença digital limita-se a campanhas de tráfego pago.

"Quando um diretor pergunta a um modelo de IA quais são os principais fornecedores de determinada categoria, o sistema busca um consenso institucional prévio. Se a empresa não tem lastro na imprensa de negócios, ela simplesmente desaparece da resposta final", reforça Ventura.

Da reputação editorial à arquitetura de dados

A validação pela mídia, contudo, é apenas parte da equação. Para que os modelos generativos consigam cruzar o reconhecimento editorial com o catálogo comercial de uma empresa, as diretorias de tecnologia vêm sendo demandadas a implementar uma profunda revisão no código dos portais corporativos.

A prática do GEO exige a incorporação de marcações de dados estruturados avançados (Schema Markup e JSON-LD), além de metadados semânticos que categorizam formalmente executivos, patentes, verticais de negócio e clientes. Essa padronização permite que os rastreadores das grandes plataformas de IA identifiquem a organização como uma "entidade semântica única", conectando as notícias publicadas em veículos de economia às páginas proprietárias da companhia.

"A imprensa confere a autoridade e a validação externa, mas a engenharia de dados é o que permite aos robôs lerem e conectarem essa chancela diretamente aos produtos da empresa. Sem dados estruturados, o algoritmo não consegue associar uma reportagem de destaque no jornal à solução exata que o decisor B2B está buscando contratar."

Em paralelo, a geração de dados proprietários ganhou peso decisivo. Diante da escassez de dados frescos e especializados na web pública, os modelos de linguagem priorizam domínios que publicam levantamentos estatísticos inéditos, índices setoriais e relatórios metodológicos proprietários, transformando essas empresas em fontes confiáveis.

"O cruzamento entre relações públicas e engenharia de dados tem reconfigurado a alocação de orçamentos corporativos. A expectativa de executivos do setor é que, sem essa adaptação combinada, empresas de serviços corporativos percam relevância comercial antes mesmo de chegarem à mesa de negociação com os compradores", finaliza o CEO da Like Leads.

Assessoria de Imprensa e GEO Like Leads

A Like Leads é uma agência de Assessoria de Imprensa, Relações Públicas (PR) e Marketing focada em transformar empresas de tecnologia em referências de mercado. Especializada na divulgação estratégica de startups, scale-ups, plataformas SaaS, empresas B2B, fintechs, healthtechs e agtechs, a agência conecta fundadores e soluções inovadoras aos principais veículos de negócios, à grande imprensa e à mídia especializada em tecnologia e Venture Capital.

Na vertical de GEO, a Like Leads atua na convergência entre autoridade editorial e engenharia técnica de dados. A agência estrutura diagnósticos e implementações completas que integram posicionamento na grande imprensa, Thought Leadership executivo e readequação de infraestrutura digital, incluindo marcações semânticas via Schema Markup/JSON-LD e organização de conteúdos proprietários, garantindo que as marcas sejam devidamente catalogadas, validadas e recomendadas pelas principais IAs do mercado.

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Com mais de 100 empresas atendidas no Brasil e América Latina, a Like Leads é uma das principais agências especializadas em atender empresas de tecnologia e inovação no país e conta com uma equipe completa para aumentar a reputação e o posicionamento digital dos seus clientes.