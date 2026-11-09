Planejamento integrado reduz ajustes em obras de Steel Frame

O planejamento integrado das etapas de uma obra em Light Steel Frame, desde a concepção arquitetônica até os acabamentos, contribui para maior previsibilidade de custos, organização do cronograma e aproveitamento dos materiais. Baseado em estruturas leves de aço galvanizado, o sistema construtivo exige detalhamento técnico e compatibilização entre os projetos arquitetônico, estrutural e de instalações, permitindo antecipar decisões antes do início da montagem no canteiro.

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“No Steel Frame, a precisão começa no projeto. A integração entre arquitetura, estrutura e instalações antecipa interferências, reduz ajustes na execução e melhora o controle de materiais, custos e prazos”, explica André Rossi, gerente de Desenvolvimento e Novos Negócios da Barbieri do Brasil.

Engenharia detalhada orienta a execução

A primeira etapa envolve o desenvolvimento do projeto arquitetônico, considerando as características do terreno, as necessidades dos usuários e os requisitos de desempenho da edificação. Com a arquitetura definida, inicia-se o dimensionamento estrutural, que estabelece as cargas atuantes, as seções dos perfis de aço galvanizado e os elementos de ligação e ancoragem.

Nessa fase, também são elaborados os quantitativos de materiais, as listas de corte e os desenhos de fabricação e montagem dos painéis. Essas informações permitem organizar o fornecimento dos componentes e estabelecer um orçamento mais preciso.

A compatibilização dos projetos elétrico, hidráulico e sanitário com a estrutura é outro ponto importante, pois permite identificar interferências e definir previamente os trajetos das instalações.

Fundações e montagem exigem precisão dimensional

As fundações devem ser dimensionadas conforme as características do solo e as cargas transmitidas pela edificação. A precisão nessa etapa é fundamental para o posicionamento dos painéis estruturais e dos dispositivos de ancoragem.

Após a execução das fundações, inicia-se a preparação dos perfis e a montagem dos painéis, que podem ser produzidos no próprio canteiro ou pré-montados em ambiente industrializado. O processo segue os desenhos executivos, que especificam o posicionamento dos componentes, as conexões e os reforços estruturais.

“A montagem dos painéis é resultado de um trabalho que começa na engenharia. Cada perfil, conexão e ponto de ancoragem precisa estar corretamente especificado. Com essas informações organizadas, a equipe consegue executar as atividades de forma mais precisa e seguindo uma sequência previamente definida”, destaca Rossi.

Fechamentos e instalações completam a estrutura

Com os painéis posicionados, são executados os sistemas de contraventamento, responsáveis por contribuir para a estabilidade da edificação diante de ações horizontais, como as provocadas pelo vento. Na sequência, são instalados os fechamentos internos e externos, as membranas de proteção e os materiais de isolamento térmico e acústico, conforme as especificações do projeto.

As instalações elétricas, hidráulicas e demais redes devem respeitar os trajetos e as aberturas previamente definidos, preservando a integridade dos componentes estruturais. A escolha dos materiais também deve considerar os requisitos de estanqueidade, segurança, conforto e durabilidade da edificação.

Integração das etapas favorece a previsibilidade da obra

A fase final compreende a instalação de revestimentos, esquadrias, pisos e demais acabamentos. Embora executadas após a montagem da estrutura, essas atividades devem ser consideradas desde o planejamento inicial.

A integração entre projeto, engenharia, fornecimento de materiais e execução permite organizar a sequência dos serviços, estabelecer quantitativos mais precisos e reduzir a necessidade de ajustes durante a obra.

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“A eficiência de uma obra em Steel Frame não deve ser avaliada apenas pelo tempo de montagem da estrutura. É preciso considerar todo o processo, desde os projetos até os acabamentos. O ganho está na integração dessas etapas e na capacidade de executar o que foi planejado, com maior controle sobre materiais, custos e prazos”, conclui André Rossi.