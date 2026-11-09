Edtech propõe olhar além da inquietação infantil

“Ela é dispersa”, “ela levanta muito”, “ela não para”. Para Ronnie Girardi, fundador da Steam Brasil, comentários como esses foram, antes de tudo, uma dor. Ele conta que sofria nas reuniões com a escola, que a filha, Valentina, foi transferida de duas escolas e que a situação mexia com toda a família. Foi desse sofrimento que veio a decisão de não se contentar com as críticas e buscar entender o que acontecia com ela. Segundo seu relato, Valentina tem altas habilidades: foi campeã invicta em uma competição de xadrez aos 5 anos e reconhece 141 bandeiras de países. Ainda assim, sua inquietação chamava mais atenção do que seus interesses e suas capacidades.

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“Eu não queria que minha filha fosse definida apenas pelo que parecia difícil para ela. Queria que alguém olhasse também para o que ela fazia com entusiasmo, para as perguntas e para a forma como ela resolvia problemas”, afirma Ronnie.

Com o tempo, Ronnie percebeu que comentários como aqueles deixam de fora uma parte importante da história de uma criança. Essa experiência como pai o motivou a investir no projeto. Sua intenção é ajudar outras famílias a encontrar propostas educacionais que acolham diferentes formas de aprender, sem transformar diferenças de comportamento em conclusões precipitadas sobre a criança.

A discussão exige cuidado. O Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade, conhecido como TDAH, é uma condição que demanda avaliação profissional. Inquietação ou distração, isoladamente, não bastam para estabelecer um diagnóstico: é necessário considerar o desenvolvimento, os prejuízos e o comportamento em diferentes contextos.

Também não existe uma oposição simples entre altas habilidades e TDAH. Uma mesma pessoa pode apresentar as duas condições. A Associação Brasileira do Déficit de Atenção (ABDA) destaca tanto a possibilidade de confusão entre características quanto a necessidade de reconhecer sua coexistência e realizar uma avaliação abrangente.

A experiência relatada não permite concluir que houve um diagnóstico equivocado. Tampouco uma conquista no xadrez ou um conhecimento expressivo sobre bandeiras, por si só, confirma ou afasta uma condição clínica. O que ela traz para o projeto é uma preocupação educacional: quanto daquilo que uma criança consegue fazer permanece desconhecido quando a observação se concentra apenas em sua dificuldade de acompanhar determinada rotina?

É nesse espaço que a Steam Brasil pretende atuar. A proposta combina ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática com atividades de memória ativa, raciocínio e criação. O objetivo educacional é oferecer situações em que a criança possa investigar, construir, testar uma ideia e explicar como chegou a uma resposta.

A metodologia se organiza em três movimentos: explorar, consolidar e criar. Na primeira etapa, a criança se aproxima de um problema pela curiosidade, observando e levantando hipóteses. Na segunda, retoma o que descobriu em situações diferentes, com recursos de memória ativa, até ganhar segurança. Na terceira, usa esse conhecimento para produzir algo novo, como uma solução, uma explicação, um desenho ou um pequeno projeto. A criança se torna o próprio agente transformador.

Uma torre de caixas que cai, por exemplo, pode virar uma investigação sobre equilíbrio. Uma bandeira pode abrir uma conversa sobre geografia, história e cultura. Um desafio de padrões pode convidar a formular uma regra, encontrar uma exceção e tentar novamente. Movimento, curiosidade e energia entram como elementos a considerar no planejamento das atividades, e não como características que a plataforma promete corrigir.

A participação da família é parte central da proposta. Em vez de apenas entregar uma tarefa, a Steam Brasil sugere perguntas que o adulto pode fazer durante a atividade, como “o que você acha que vai acontecer?” ou “como você descobriu isso?”. A ideia é que a conversa ajude a criança a organizar o próprio raciocínio e permita ao responsável conhecer melhor a maneira como ela pensa, sem transformar o momento em prova.

A proposta também procura ampliar as oportunidades de observar a aprendizagem. Além de verificar se uma resposta está correta, interessa acompanhar como a criança explica uma escolha, pede ajuda, revê uma estratégia ou cria outra solução. Essas observações têm finalidade educacional e não devem ser confundidas com medidas clínicas de inteligência.

A inteligência artificial tem papel de apoio. Na plataforma, ela ajuda a organizar sugestões de atividades de acordo com a idade, os interesses e a rotina de cada família, além de orientar os responsáveis sobre como conduzir cada experiência. A decisão sobre o que fazer, quando parar e como adaptar continua com o adulto que acompanha a criança.

A Steam Brasil disponibiliza uma demonstração de jornada guiada para responsáveis. A experiência utiliza cenários fictícios de 4 a 6 e de 7 a 10 anos, com escolhas de interesse e rotina que geram sugestões de atividades. Parte das propostas acontece fora da tela, com materiais simples e conversa em família.

O projeto não oferece diagnóstico nem tratamento e não promete aumento de QI ou resultados em prazo determinado. Sua atuação proposta é complementar ao trabalho da escola e, quando necessário, ao acompanhamento de profissionais de saúde.

Nesta etapa, a prioridade da empresa é ouvir famílias e educadores antes de ampliar o alcance. A intenção é que a metodologia evolua a partir dessa escuta, com atenção ao que funciona na prática para crianças com perfis, ritmos e interesses diferentes.

Para Ronnie, empreender nessa área é uma forma de transformar uma inquietação familiar em uma iniciativa que possa apoiar outras famílias. A ambição é construir oportunidades para que mais crianças sejam conhecidas por aquilo que perguntam, criam e conseguem aprender, sem ignorar as dificuldades para as quais precisam de suporte. “Não se trata de negar as dificuldades. Trata-se de não deixar que elas sejam a única coisa que enxergamos em uma criança”, diz o fundador.

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O projeto e a metodologia estão disponíveis em www.steambrasil.com.br.