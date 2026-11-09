Prêmio EGG 2026 Escolas recebe inscrições até 7 de dezembro

O ?Prêmio Educação para Gentileza e Generosidade 2026 Escolas está com inscrições abertas até o dia 7 de dezembro de 2026. O objetivo é reconhecer e valorizar iniciativas que promovam os sete princípios da educação para gentileza, generosidade, solidariedade, sustentabilidade, diversidade, respeito e cidadania (7PEGG), gerando integração entre professores, alunos, suas famílias e a comunidade em que as escolas estão inseridas, com foco em transformação social na prática.

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Podem participar do Prêmio EGG 2026 Escolas as instituições de ensino público e privado, da Educação Infantil, do Ensino Fundamental I e II, do Ensino Médio e Médio Técnico, da Educação de Jovens e Adultos (EJA), dos Centros de Educação Infantil (CEI) e dos Centros de Atendimento Educacional Especializado (CAEE) que tenham desenvolvido e realizado iniciativas nas categorias previstas no regulamento.

Que tipo de projeto pode ser inscrito?

São elegíveis para o Prêmio EGG Escolas projetos de: educação e conscientização social; arrecadação de bens duráveis e não duráveis, recursos financeiros ou crowdfunding; voluntariado; sustentabilidade; inclusão e diversidade; e mobilização e engajamento.



Os projetos devem ter sido realizados no ano letivo de 2026. Não há limite de inscrições por escola, desde que sejam considerados diferentes pelos jurados.

Qual é a premiação?

As três escolas vencedoras receberão o troféu Educação para Gentileza e Generosidade Escolas 2026. Também serão homenageadas, com certificado, as sete escolas que se destacarem nos princípios EGG, uma por princípio. Os professores responsáveis pelos projetos premiados na categoria principal, até três por escola, receberão o certificado “Professor Inspirador 7PEGG”. Todos os anos, os projetos são avaliados por um júri formado por profissionais de áreas como educação, terceiro setor e economia criativa.

O que a escola ganha com o prêmio?

Além do troféu e dos certificados, os projetos premiados são divulgados na plataforma do Movimento EGG e na imprensa, o que dá visibilidade à escola e ao impacto do projeto na comunidade, podendo servir de exemplo para toda a sociedade.



Educadores das três escolas que ocuparam o pódio da edição de 2025 contam como foi receber o prêmio.

“É uma sensação única saber que nós estamos transformando o mundo”, afirma o professor Luiz César, da Escola Estadual Gentil de Albuquerque Malta, de Mata Grande (AL), primeira colocada.

“Receber a notícia foi um momento de muita alegria e gratidão; foi a certeza de que todo o trabalho desenvolvido com dedicação e compromisso está no caminho certo”, diz Geidila Andrade, diretora da Escola Municipal José Gomes Vieira, de Itabira (MG), segunda colocada.

“Esse reconhecimento não é apenas sobre um projeto, mas ele fala sobre essas vidas que foram tocadas”, afirma Simone Fernandes, diretora do CEI Caminho do Futuro, de São Paulo (SP), terceira colocada.



Qual é o prazo de inscrição?

As escolas interessadas têm até 7 de dezembro de 2026, às 18h (horário de Brasília), para realizar a sua inscrição. Todas as informações e recomendações estão no site gentilezagenerosidade.com.br/premio-escolas-2026. O processo é feito pela plataforma Prosas.



Observatório de comportamentos pró-sociais

Ao longo de seis edições, realizadas entre 2020 e 2025, o Prêmio EGG Escolas recebeu centenas de projetos desenvolvidos por escolas públicas e privadas de diferentes regiões do Brasil. Ao todo, foram concedidas 42 premiações a escolas de 29 municípios brasileiros. Entre os projetos reconhecidos, 33% são de cidades do interior, 31% de capitais e grandes metrópoles, 19% de periferias metropolitanas e 17% de pequenos municípios ou áreas rurais.

Mais da metade das premiações (52%) foi conquistada por escolas públicas. A edição de 2025 foi um marco histórico: recebeu 217 submissões, com 34 projetos elegíveis, 64,7% deles de instituições públicas, e as três primeiras colocações foram conquistadas por escolas da rede pública de ensino.

Os indicadores tradicionais mostram como os estudantes aprendem com base em competências cognitivas. Os projetos destacados pelo Prêmio EGG Escolas revelam temas que ajudam a ampliar a compreensão sobre um aspecto complementar da qualidade educacional: a formação integral focada no desenvolvimento humano, na convivência, na cidadania e no fortalecimento dos vínculos comunitários, dimensões que também compõem a experiência educacional.

Sobre a Educação para Gentileza e Generosidade

A Educação para Gentileza e Generosidade (EGG), projeto da Umbigo do Mundo, é um movimento estruturado de mobilização social para uma convivência mais equânime, colaborativa e cidadã, em uma sociedade com menos desigualdades e maior distribuição de acesso.

Funciona como um ecossistema aberto, que oferece gratuitamente soluções para públicos de todas as idades, fundamentadas nos sete princípios da Educação para Gentileza, Generosidade e Solidariedade (7PEGG): gentileza, generosidade, solidariedade, sustentabilidade, diversidade, respeito e cidadania.

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Entre as iniciativas oferecidas estão uma metodologia de ensino composta por 27 planos de aula alinhados à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o Curso 7PEGG para professores, o Prêmio EGG Escolas, dinâmicas de treinamento para ambientes de trabalho, estudos e pesquisas, testes, indicadores, um manual de autoconhecimento e a Semana Nacional EGG, realizada anualmente de 1º a 7 de outubro, entre outras soluções.