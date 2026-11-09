Curia Expande Capacidade de Fermentação em León, Espanha

ALBANY, N.Y., Nov. 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Curia Global, Inc. (Curia), uma organização líder global em pesquisa, desenvolvimento e fabricação por contrato (CDMO), anunciou hoje a conclusão do seu investimento de 5 milhões de euros nas suas operações em León, na Espanha. O projeto dá suporte a uma nova instalação de fermentação de precisão, destinada a atividades de desenvolvimento e ampliação de escala, por meio da viabilização da capacidade e da modernização das instalações de apoio (utilidades) do local.

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Como parte da iniciativa, a Curia construiu uma instalação equipada para processos upstream (fermentação) e downstream (processamento a jusante), otimizando os fluxos de fabricação. Para dar suporte integral ao novo prédio de produção, o projeto inclui a instalação de sistemas de utilidades essenciais. Esses aprimoramentos foram projetados para garantir o fornecimento confiável de utilidades em todas as etapas das operações de produção. Os novos equipamentos elevarão a capacidade total de fermentação da unidade para 58.000 litros.

"A Curia está empenhada em apoiar seus clientes com uma fabricação confiável e eficiente, além de oferecer capacidade flexível durante o avanço dos programas", afirmou Jamie Grabowski, presidente de P&D da Curia. "Ao alinhar a infraestrutura dos nossos equipamentos e modernizar os serviços essenciais, criamos uma base sólida para um desempenho sustentável em León."

A unidade da Curia em León é especializada em desenvolvimento biotecnológico, produção por fermentação e processamento downstream para clientes dos setores farmacêutico, cosmético, agrícola e alimentício. Essa expansão reflete o foco contínuo da Curia em solidificar sua rede de fabricação, garantindo que suas instalações estejam preparadas para atender às crescentes necessidades dos seus clientes.

Sobre a Curia

A Curia é uma Organização de Desenvolvimento e Fabricação por Contratos (CDMO) que tem uma rede integrada de mais de 20 locais e mais de 3.000 funcionários em todo o mundo que dão suporte a clientes biofarmacêuticos desde a fase de descoberta até à fase de comercialização. Nossas capacidades abrangem pequenas moléculas, APIs genéricas e produtos biológicos, e expertise em suporte regulatório, serviços analíticos, substância medicamentosa e fabricação de produtos estéreis, que vão do envase ao acabamento. Fundada em 1991 como Albany Molecular Research, Inc. (AMRI), a Curia desenvolveu sua base na inovação científica, sendo originalmente conhecida pela descoberta e pelo desenvolvimento do princípio ativo do Allegra. Nas últimas três décadas, expandimos nossas capacidades e presença global por meio de aquisições estratégicas, incluindo Crystal Pharma, Euticals, Gadea Pharmaceutical Group, Integrity Bio, LakePharma e Ragactives. A Curia trabalha em parceria com clientes para acelerar os cronogramas de descoberta, desenvolvimento e fabricação, ajudando a oferecer terapias que transformam as vidas dos pacientes. Visite-nos em curiaglobal.com.



Contato Corporativo:

Viana Bhagan

Curia

+1 518 512 2111

corporatecommunications@CuriaGlobal.com

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b19cb429-4ba1-40fd-98c7-4faf09d9de53

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9872829)