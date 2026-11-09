84% das empresas usam IA, mas 61% não veem resultados

A inteligência artificial já faz parte da realidade das empresas brasileiras, mas transformar seu potencial em resultados concretos ainda é um desafio. Segundo a Pesquisa Panorama 2026, realizada pela Amcham Brasil em parceria com a Humanizadas, 84% das empresas pesquisadas já utilizam IA, mas 61% relatam apenas resultados pontuais ou nenhum impacto relevante nos negócios. Apenas 3% afirmam que a tecnologia gerou novas receitas e vantagem competitiva.

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O cenário reforça a importância do Amcham Talks IA | Edição Paraná, que será realizado na próxima quarta-feira, 11 de novembro, das 8h30 às 12h30, no UniCuritiba, em Curitiba. O encontro reunirá empresários, executivos e especialistas para discutir como transformar o avanço da inteligência artificial em ganhos reais de produtividade, inovação e competitividade.

Entre os destaques da programação está a palestra magna com o keynote speaker Dr. Juan Pablo D. Boeira (PHD em IA). O evento contará ainda com apresentações divididas por eixos temáticos: Luiz Gaziri, palestrante TEDx, abordará IA e Liderança; Carla da Fonseca, CEO na Smiles, apresentará as discussões sobre IA e Experiência; o CIO na Frimesa Thiago Algeri trará suas contribuições no painel de IA e Força de Trabalho; e o eixo de IA e Operações será conduzido por Atilio Talamini, especialista de Processos na Metalkraft, e Luciano Motti, sócio na Techer.

Promovido pela Amcham Brasil, maior Câmara Americana de Comércio fora dos Estados Unidos, o evento integra uma agenda nacional dedicada aos impactos da inteligência artificial sobre os negócios, com foco em estratégias, experiências e aplicações da tecnologia no ambiente empresarial.

“A inteligência artificial já faz parte da realidade das empresas, mas o grande desafio é transformar seu potencial em resultados concretos. O Amcham Talks IA Paraná busca aproximar lideranças, especialistas e empresários para compartilhar experiências e discutir caminhos que fortaleçam a produtividade, a inovação e a competitividade dos negócios no estado”, destaca Thiago Mota, superintendente regional da Amcham Brasil.

Especialistas e executivos discutem aplicações da IA nos negócios

A programação do Amcham Talks IA Paraná reunirá profissionais com trajetórias relevantes em inovação, tecnologia, comportamento humano e gestão empresarial. O keynote speaker do evento será o Dr. Juan Pablo D. Boeira, PHD em IA, especialista que reúne experiência acadêmica e executiva, com atuação em empresas como Coca-Cola, Heineken, Johnson & Johnson e Lojas Renner.

No eixo IA & Leadership, Luiz Gaziri, palestrante TEDx, contribuirá com sua experiência em comportamento humano e tomada de decisões. Autor de livros sobre comportamento e negócios, é palestrante, consultor e professor de pós-graduação na Unicamp e na FAE Business School. Seu trabalho conecta evidências científicas aos desafios da liderança, incluindo a relação entre decisões humanas e algoritmos.

No eixo IA & Experience, Carla da Fonseca, CEO na Smiles, trará sua experiência em gestão, tecnologia e relacionamento com clientes. Em entrevista publicada pela Forbes Brasil em outubro de 2026, a executiva destacou como a empresa utiliza inteligência artificial e análise preditiva de dados para personalizar ofertas, aprimorar a experiência digital e facilitar a jornada dos consumidores.

A programação também contará com Thiago Algeri, CIO da Frimesa, no eixo IA & Experience. O executivo levará ao encontro a perspectiva de uma das importantes cooperativas agroindustriais do Paraná, contribuindo para as discussões sobre tecnologia, inovação e transformação empresarial.

Já no eixo IA & Operations, os debates contarão com a presença de Atilio Talamini, especialista de Processos na Metalkraft, e Luciano Motti, sócio na Techer, abordando as aplicações da inteligência artificial nas operações e processos empresariais.

“O avanço da inteligência artificial exige das empresas mais do que investimentos em tecnologia. É necessário preparar lideranças, desenvolver pessoas e incorporar a inovação à estratégia dos negócios. Promover esse debate no Paraná é fundamental para que nossas empresas estejam mais preparadas para competir em um mercado em constante transformação”, afirma Thiago Mota.

Inscrições abertas para empresários e lideranças

O Amcham Talks 2026 tem a inteligência artificial como tema central e promove encontros presenciais em diferentes regiões do Brasil. A iniciativa busca aproximar tendências, experiências e aplicações práticas da IA da realidade das empresas e dos mercados regionais.

A edição Paraná será uma oportunidade para empresários, executivos e gestores conhecerem diferentes perspectivas sobre os impactos da tecnologia, ampliarem sua visão estratégica e fortalecerem conexões com lideranças e profissionais de diferentes setores.

Sobre a Amcham Brasil

Fundada em 1919, a Amcham Brasil é a maior Câmara Americana de Comércio fora dos Estados Unidos e uma das principais entidades empresariais multissetoriais do país. Reúne cerca de 3.500 empresas associadas, que representam aproximadamente um terço do PIB brasileiro. A instituição atua na promoção de conexões empresariais, desenvolvimento de lideranças, inovação, competitividade e fortalecimento do ambiente de negócios.

Serviço

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Evento: Amcham Talks IA | Edição Paraná 2026

Data: 11 de novembro de 2026 (quarta-feira)

Horário: das 8h30 às 12h30

Local: UniCuritiba – Rua Chile, 1678, Rebouças, Curitiba/PR

Público: empresários, executivos, gestores, lideranças e profissionais interessados em inovação e inteligência artificial

Inscrições: https://www.amcham.com.br/event?eventid=30782

Vagas: gratuitas mediante inscrição