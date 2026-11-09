Governança chega após IA e impulsiona crescimento seguro

Conselhos de administração aprovam metas de crescimento com projeção de receita e margem, mas raramente discutem, na mesma decisão, a exposição a fraudes e a incidentes de segurança que cada meta cria. A avaliação é de Willians Santos, líder de segurança da informação com mais de duas décadas de atuação em meios de pagamento, benefícios, educação e bancos digitais, e orienta o livro “O Conselheiro de Segurança e Tecnologia na Era IA: como a governança tecnológica sustenta crescimento e receita”.

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Segundo o autor, a tecnologia avançou primeiro e a governança veio depois, e essa ordem invertida explica boa parte dos riscos que as empresas carregam hoje sem conseguir medir. A inteligência artificial não criou esse descompasso, mas reduziu de anos para semanas o tempo que ele leva para se formar.

Na leitura de Santos, a resposta não está em mais ferramentas de defesa, e sim no desenho das decisões. A obra defende que segurança deixe de ser tratada como custo ou como etapa posterior ao lançamento de produtos e passe a integrar a própria estratégia de crescimento. “Segurança deixou de ser o freio que a empresa tolera para evitar dano”, escreve.

O livro parte da percepção de que poucas lideranças transitam com fluência entre três linguagens que raramente convivem nas empresas: a técnica, a de risco e a de negócio. Para o autor, essa integração costuma depender de vínculos construídos ao longo do tempo entre áreas diferentes, e precisa deixar de depender de trajetórias raras para se tornar prática replicável.

O título faz referência a um papel que, segundo o autor, o mercado já exerce sem reconhecer: o de quem leva essa integração para a mesa em que as decisões estratégicas são tomadas. Santos lembra que essa posição não existia como cargo formal quando iniciou a carreira e afirma que nomeá-la é também uma forma de reconhecer o trabalho de muitos profissionais que já a ocupam na prática.

Santos atribui essa leitura à passagem por ambientes com riscos distintos. Em benefícios e meios de pagamento, lidou com fraude transacional. Na educação, com a proteção de dados de alunos menores de idade e a continuidade de operações em escala nacional. Nos bancos digitais, com a velocidade das decisões comerciais. Cada mudança de setor exigiu reconstruir relações de confiança com outras áreas para influenciar decisões, exercício que, segundo ele, se repetiu tantas vezes que se tornou método.

Para o autor, a diferença entre uma crise contida e uma crise que se transforma em prejuízo público está menos na sofisticação das ferramentas de detecção e mais na velocidade e na precisão com que um sinal técnico é traduzido para quem tem autoridade para decidir. “A empresa que cresce sem governança aumenta o risco. A empresa que estrutura tecnologia segura cresce melhor”, afirma Willians Santos.

Willians Santos começou como analista de suporte técnico na FIAP, no fim dos anos 1990, passou pela administração de redes e construiu mais de uma década em segurança nos setores de benefícios, meios de pagamento e educação, com passagens por GrupoVR, Sodexo Pass, Alelo, Somos Educação e Kroton. Foi CISO do Banco Original e, desde 2021, atua como CISO do Banco Carrefour. Integra o conselho da Rede Líderes e o comitê consultivo da MakeOne. É graduado em gerenciamento de redes pelo Centro Universitário Radial e possui MBAs em Gestão de Segurança da Informação, pela FIAP, e em Gestão de Negócios, pela FIA.

A obra é publicada pela A7Z, certificadora e editora especializada no posicionamento da alta liderança, que transforma trajetórias de carreira em publicações de referência. A A7Z integra a Rede Líderes, ecossistema que reúne quem decide em finanças, tecnologia, pessoas, risco e receita para, juntos, descobrir as soluções e tecnologias de mercado capazes de responder aos desafios de suas empresas.

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O lançamento acontece em encontro presencial na sede da Rede Líderes, em São Paulo, com participação restrita a convidados. A obra está disponível na plataforma Amazon e site A7Z.