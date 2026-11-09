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Hospital Monte Klinikum conquista selo internacional Qmentum

Certificação reconhece padrões de qualidade assistencial, segurança do paciente e gestão de riscos

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Repórter
09/11/2026 10:14

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Hospital Monte Klinikum conquista selo internacional Qmentum
Hospital Monte Klinikum conquista selo internacional Qmentum crédito: DINO

O Hospital Monte Klinikum, integrante da Rede Total Care, conquistou, em 28 de outubro, o selo Qmentum Gold, concedido pela Quality Global Alliance (QGA). A certificação reconhece instituições de saúde que demonstram compromisso com padrões de qualidade, segurança e excelência na assistência. 

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Entre os principais critérios avaliados estão a segurança do paciente, a qualidade clínica e assistencial e a gestão de riscos, incluindo aspectos como cultura de segurança, comunicação, qualidade de vida profissional, prevenção e controle de infecções. 

"Conquistar a certificação Qmentum Gold representa o reconhecimento de um trabalho que vai além do cumprimento de protocolos técnicos. Nosso compromisso é oferecer uma assistência cada vez mais segura, qualificada e humanizada, na qual o paciente seja acolhido e receba informações claras e detalhadas sobre cada medicamento, exame e procedimento", afirma Mairton Bosford, diretor do Hospital Monte Klinikum. 

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Localizado em Fortaleza (CE), o Hospital Monte Klinikum integra a Rede Total Care, do Grupo Amil, que reúne 20 unidades hospitalares com atuação em São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e Rio Grande do Norte. 



Website: https://www.hospitalmonteklinikum.com.br/

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