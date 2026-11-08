Reality Faz Parceria com a Merkl em Apoio à Distribuição de Dividendos de rTokens em Toda a DeFi

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VICTORIA, Seychelles, Nov. 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Reality, plataforma de tokenização que leva ações de empresas de capital aberto para o mundo onchain e que faz parte do ecossistema da Bitget, fez uma parceria com a Merkl para identificar titulares elegíveis de rTokens cujos tokens estejam alocados em protocolos DeFi compatíveis. Com isso eles poderão continuar recebendo dividendos em stablecoin, mesmo quando os tokens estiverem sendo usados em DeFi, em vez de ficarem parados em uma carteira.

Os rTokens oferecem exposição tokenizada a ações e ETFs de empresas de capital aberto, além de benefícios econômicos elegíveis, como dividendos. Quando esses tokens são depositados em mercados de empréstimos, pools de liquidez ou contratos de staking, o contrato inteligente pode constar como o titular onchain em vez do usuário individual. Isso dificulta a identificação de quem deve receber as distribuições de dividendos associadas.

A tecnologia de encaminhamento de recompensas da Merkl resolve esse problema com o rastreamento das posições dos tokens por meio de contratos inteligentes compatíveis para identificar os titulares subjacentes e alocar as distribuições de acordo com as regras aplicáveis. O sistema pode contabilizar várias camadas de contratos DeFi e taxas específicas de protocolos. Usuários e desenvolvedores podem conferir se os contratos individuais são compatíveis com a ferramenta Forwarder Scan do Merkl Studio.

"O desafio com os ativos mantidos na DeFi é saber quem está por trás de cada posição", afirmou Pablo Veyrat, CEO e Cofundador da Merkl. "Nossa tecnologia de encaminhamento rastreia a titularidade com os contratos inteligentes aninhados e informa à Reality exatamente quem é titular de quê, para que os dividendos possam chegar às pessoas certas, onde quer que seus tokens estejam alocados."

"As ações tokenizadas devem ser úteis para além do trading", afirmouGracy Chen, CEO da Bitget. "Quem aloca seus rTokens na DeFi deve poder receber os dividendos aos quais tem direito. O trabalho com a Merkl nos ajuda a enfrentar esse desafio e torna as ações tokenizadas mais práticas para o uso diário."

Na parceria, a Reality continua gerenciando a emissão de rTokens e os direitos a dividendos enquanto a Merkl fornece a infraestrutura de encaminhamento de recompensas para a identificação dos titulares elegíveis em todas as posições de DeFi compatíveis. O modelo de rToken da Reality distribui os dividendos em dinheiro elegíveis separadamente do preço do token, com os dividendos líquidos em dinheiro geralmente liquidados em USDT. A distribuição por meio de DeFi permanece sujeita aos contratos compatíveis e às regras de distribuição aplicáveis.

A parceria se baseia na crescente adoção de rTokens no ecossistema UEX da Bitget. De acordo com um relatório da DeFiLlama, o volume acumulado de trading de rTokens atingiu US$ 1,16 bilhão entre junho e julho, enquanto o número de usuários que negociam tanto criptomoedas quanto rTokens aumentou 23,54% na comparação mensal em julho de 2026. Isso indica uma demanda crescente por ações tokenizadas como parte das estratégias mais amplas que abrangem diferentes classes de ativos. A parceria com a Merkl apoia a próxima etapa de desenvolvimento e ajuda a ampliar o uso de ações tokenizadas para além do trading baseado em exchanges para a DeFi.

Sobre a Reality

A Reality é uma plataforma regulamentada de emissão de ativos do mundo real criada para os mercados globais, orgulhosamente parte do ecossistema da Bitget. Trabalhando com corretoras licenciadas nas principais exchanges, incluindo a Nasdaq e a NYSE, compramos e mantemos os ativos subjacentes sob custódia e, em seguida, emitimos os direitos correspondentes no blockchain. Isso conecta os mercados de capitais tradicionais à infraestrutura onchain, abrindo o acesso de nível institucional a ativos do mundo real para usuários do mundo todo.

Sobre a Merkl

A Merkl é a principal plataforma de streaming de dinheiro onchain. Emissores de stablecoins, fintechs, neobancos e fundos tokenizados usam a Merkl para calcular e enviar rendimentos, dividendos e pagamentos. A Merkl rastreia os títulos nos mercados de empréstimos, pools de liquidez e outros contratos inteligentes aninhados, para que todos os pagamentos cheguem ao beneficiário efetivo por trás de cada posição. Desde o seu lançamento em julho de 2023, a Merkl já distribuiu mais de US$ 1,8 bilhão em tokens em mais de 60 redes para mais de 1.000 empresas, incluindo PayPal, Coinbase, Robinhood e Morpho.

Para perguntas da mídia, contate: media@bitget.com

Foto deste comunicado disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cc2e8771-09cc-41d7-b3c3-d46f4533278f

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001302422)