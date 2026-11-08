COP31: o mundo não pode se dar ao luxo de mais uma década de dependência dos combustíveis fósseis enquanto a crise climática se agrava

Às vésperas da COP31, que reunirá líderes mundiais em Antalya para discutir ações de enfrentamento à crise climática, a 350.org alerta que o mundo não pode arcar com mais uma década de atraso na transição para longe dos combustíveis fósseis. A conferência climática da ONU começa em meio à maior crise de combustíveis fósseis da história, enquanto pessoas em todo o mundo enfrentam impactos climáticos cada vez mais devastadores e as empresas do setor continuam a registrar lucros obscenos.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261107206535/pt/

No fim de semana que precede a COP31, a 350 Türkiye fez uma ação com os dizeres “Justiça Climática, Já” no porto de Kaleiçi, em Antalya, pedindo que os líderes mundiais se comprometam com uma transição justa para longe dos combustíveis fósseis. Crédito da foto: Caner Özkan / 350.org

A 350.org pede às presidências da COP31, exercidas pela Turquia e pela Austrália, que aproveitem esse momento para garantir que a cúpula apresente um caminho crível para a eliminação gradual dos combustíveis fósseis, sustentado por metas com prazos definidos, mecanismos de responsabilização e financiamento. Os governos precisam chegar a um acordo sobre medidas concretas para uma transição justa e equitativa, acelerar a expansão das energias renováveis, viabilizar o financiamento climático de que os países em desenvolvimento necessitam com urgência e assegurar que os responsáveis pela crise paguem a parte que lhes cabe.

Efe Baysal, chefe da equipe da 350.org na Turquia, afirmou:

“A Turquia tem uma oportunidade única de mostrar como é, na prática, a liderança climática. Sediar a COP31 traz a responsabilidade de ajudar o mundo a superar a dependência dos combustíveis fósseis e a avançar rumo a um sistema energético que sirva às pessoas, e não aos poluidores. Comunidades na Turquia e em toda a região já sentem as consequências das mudanças climáticas, do calor extremo ao estresse hídrico e aos incêndios florestais. Não podemos continuar tratando esses impactos como uma ameaça distante. A COP31 precisa promover avanços reais rumo a uma transição justa para longe dos combustíveis fósseis, com a energia renovável, a resiliência climática e os meios de subsistência das pessoas no centro desse processo”.

Fenton Lutunatabua, chefe da equipe da 350.org no Pacífico e no Caribe, afirmou:

“Para as comunidades do Pacífico, a crise climática não é um cenário futuro debatido em salas de negociação. É uma ameaça imediata aos nossos lares, às nossas culturas, às nossas economias e à nossa própria existência. Nossas ilhas estão na linha de frente de uma crise que pouco ajudamos a criar, enquanto as empresas mais responsáveis continuam extraindo recursos e lucrando. Precisamos que os governos ouçam as comunidades que já convivem com essas consequências. A COP31 deve resultar em ações concretas, e não em mais adiamentos: uma transição rápida para longe dos combustíveis fósseis, financiamento climático efetivo e o compromisso de proteger as pessoas e os lugares mais ameaçados”.

Rukiya Khamis, chefe da equipe da 350.org no Leste da África, afirmou:

"Não podemos esperar até a COP32, na Etiópia, para resolver o que precisa ser resolvido agora. Em todo o Leste da África, as pessoas enfrentam os impactos devastadores de uma crise climática que elas não causaram. De secas prolongadas a inundações destrutivas, estamos perdendo lares, economias e o acesso a alimentos e água. No entanto, os recursos necessários para responder a esses impactos permanecem fora do alcance de muitos dos países e comunidades mais afetados. É fundamentalmente injusto que aqueles que menos contribuíram para o problema sejam deixados para arcar com os maiores custos. A COP31 precisa tornar a justiça climática uma realidade. Quando os países chegarem a Adis Abeba, no próximo ano, precisamos estar negociando prazos e metas vinculantes, e não promessas vagas, repletas de incertezas e condicionantes".

FIM

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Eventos, ações e porta-vozes da 350.org na COP31

A 350.org é uma organização ambiental internacional que trabalha para acabar com a era dos combustíveis fósseis e construir um mundo com energia renovável para todos, impulsionada pelas comunidades.

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