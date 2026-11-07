YYForce Atinge Ponto de Inflexão de Lucratividade e Forte Fluxo de Caixa Operacional

SINGAPURA, Nov. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A YYForceInc. (Nasdaq: YFOR) ("YYForce" ou a "Empresa"), provedora de tecnologia de gestão de força de trabalho e gestão integrada de instalações (IFM) orientada por IA, anunciou hoje o alcance de marcos financeiros e operacionais significativos que indicam uma transição decisiva em direção à lucratividade corporativa sustentada e ao fluxo de caixa operacional positivo.

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Após sua recente transformação corporativa e gestão disciplinada de capital, a YYForce está aprimorando sua eficiência com o seu sistema proprietário Workforce OS e a plataforma 24iFM de gestão inteligente de propriedades. Ao ir além do desenvolvimento inicial e avançar para a monetização comercial em escala e automação específica de tarefas, a Empresa estabeleceu uma economia de unidade favorável em toda a sua presença regional em Singapura, Malásia e nos mercados em expansão do Sudeste Asiático.

Principais Fatores de Inflexão Operacional e Financeira

Aceleração do Caminho para a Lucratividade Líquida: A adoção em escala por clientes nos setores de hospitalidade corporativa, imóveis comerciais e gestão integrada de instalações tem impulsionado a expansão das margens. O modelo de força de trabalho híbrida da empresa que combina mão de obra flexível sob demanda com automação de serviços especializados, gerou uma alavancagem operacional significativa, direcionando os resultados consolidados para a lucratividade líquida de acordo com os GAAP.

A adoção em escala por clientes nos setores de hospitalidade corporativa, imóveis comerciais e gestão integrada de instalações tem impulsionado a expansão das margens. O modelo de força de trabalho híbrida da empresa que combina mão de obra flexível sob demanda com automação de serviços especializados, gerou uma alavancagem operacional significativa, direcionando os resultados consolidados para a lucratividade líquida de acordo com os GAAP. Fluxo de Caixa Operacional Positivo: A otimização do capital de giro, a simplificação dos ciclos de cobrança de contas a receber, e os contratos recorrentes de software e serviços solidificaram o perfil de liquidez da Empresa, gerando entradas de caixa orgânicas robustas.

A otimização do capital de giro, a simplificação dos ciclos de cobrança de contas a receber, e os contratos recorrentes de software e serviços solidificaram o perfil de liquidez da Empresa, gerando entradas de caixa orgânicas robustas. Economia de Unidade e Retorno do Investimento Comprovados: A robótica de serviços para tarefas específicas e as implementações de instalações inteligentes, incluindo implementações de nível corporativo em hotéis de referência e propriedades comerciais, têm demonstrado prazos de retorno rápidos e ROI mensurável para os clientes, levando a uma melhor retenção de clientes e à expansão de contratos em vários locais.

A robótica de serviços para tarefas específicas e as implementações de instalações inteligentes, incluindo implementações de nível corporativo em hotéis de referência e propriedades comerciais, têm demonstrado prazos de retorno rápidos e ROI mensurável para os clientes, levando a uma melhor retenção de clientes e à expansão de contratos em vários locais. Estrutura de Capital Simplificada: Após a otimização estratégica do seu balanço patrimonial no início deste ano, incluindo a eliminação de instrumentos de dívida relacionados a tranches e o estabelecimento de uma estrutura de capital limpa, a YYForce passou a operar sem dívidas pendentes, viabilizando que o fluxo de caixa das operações financie diretamente iniciativas de crescimento incremental.

Comentário da Diretoria

"A narrativa do mercado global chegou a um ponto de inflexão importante: o valor corporativo de longo prazo não é mais definido por conceitos especulativos de IA, e sim pela monetização concreta, execução disciplinada e retorno sobre o investimento mensurável", afirmou Mike Fu, Fundador, Presidente e CEO da YYForce Inc.

"Na YYForce, ancoramos nosso modelo de negócios na utilidade no mundo real. Com a implementação da robótica orientada para tarefas e agendamento orientado por IA em setores de alta fricção, como operações de instalações e hospitalidade, resolvemos restrições de mão de obra graves para nossos parceiros corporativos e, ao mesmo tempo, impulsionamos uma expansão saudável da margem bruta. Hoje, nosso impulso operacional nos levou a um claro ponto de inflexão financeira. Com controles de custos disciplinados, receita recorrente robusta e um balanço patrimonial otimizado, a YYForce está em uma posição única para gerar lucratividade sustentável e valor duradouro para os acionistas."

Perspectiva Estratégica

No ano fiscal de 2027 a YYForce continuará atuando de acordo com três prioridades financeiras e estratégicas principais:

Expansão de Contratos Corporativos de Alta Margem: Aumento da participação na carteira de clientes com redes hoteleiras regionais, centros de transporte e complexos comerciais já existentes, e integração das novas instalações institucionais de primeira linha. Eficiência de Capital e Disciplina de Caixa: Controle rigoroso das despesas operacionais, preservação dos recursos de capital e reinvestimento dos fluxos de caixa operacionais em oportunidades comerciais com retornos potenciais atraentes. Escalabilidade Internacional: Utilização da sua arquitetura de sistema operacional de força de trabalho com poucos ativos para a expansão perfeita para mercados regionais de alta demanda no Sudeste Asiático e no corredor mais amplo da Ásia-Pacífico.



Sobre a YYForce Inc.

A YYForce Inc. (Nasdaq: YFOR) é provedora de uma plataforma de gestão de força de trabalho e de gestão integrada de instalações (IFM) orientada por IA. Combinando algoritmos inteligentes de alocação de mão de obra, o software operacional proprietário Workforce OS e a automação de serviços comerciais, a YYForce transforma as operações tradicionais de pessoal e instalações em fluxos de trabalho automatizados, eficientes e baseados em dados em Singapura, na Malásia e em mercados internacionais em crescimento.

Para mais informações, visite www.yyforce.ai.

Declarações de Previsão

Este comunicado contém “declarações de previsão” de acordo com a definição do termo estabelecido na Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários (Securities Act) de 1933 e suas alterações, e na Seção 21E da Lei de Mercados Mobiliários (Securities Exchange Act) de 1934, e suas emendas. Essas declarações são baseadas nas expectativas, suposições e informações da Empresa disponíveis até a data deste comunicado. As declarações de previsão podem ser identificadas por palavras como "pode", "vai", "deve", "espera", "prevê", "planeja", "pretende", "acredita", "estima", "potencial" ou expressões semelhantes, ou a forma negativa desses termos.

As declarações de previsão contidas neste comunicado incluem, entre outras, declarações relacionadas à posição financeira futura da Empresa, à transição para a lucratividade, à geração de fluxo de caixa, à estratégia comercial e aos planos e objetivos da administração para as operações futuras.

As declarações de previsão envolvem riscos e incertezas inerentes. Os eventos de previsão discutidos neste comunicado de imprensa podem não ocorrer, os eventos e resultados reais podem ser substancialmente diferentes, estando sujeitos a riscos, incertezas e suposições sobre a Empresa e vários fatores. Para uma discussão mais detalhada dos fatores de risco, consulte os registros da Empresa na Securities and Exchange Commission, incluindo a seção “Fatores de Risco” do relatório anual mais recente da Empresa no Formulário 20-F, e suas alterações. A YYForce não assume nenhuma obrigação de atualizar tais declarações de previsão, exceto conforme exigido por lei.

Contato de Relações com Investidores

YYForce Inc.

Departamento de Relações com Investidores

E-mail: ir@yyforce.ai

Website: www.yyforce.ai

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9872754)